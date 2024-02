Targi MWC 2024 w Barcelonie trwają w najlepsze, co oznacza, że co chwila pojawiają się informacje na temat nowych urządzeń. Honor też dołożył do tego swoje trzy grosze, przedstawiając kilka nowości. Jedną z nich jest smartfon HONOR Magic6 Pro, który nie tylko wspierany jest przez AI, ale również prezentuje się niezwykle stylowo. Co potrafi?

Wytrzymały i wydajny, taki jest HONOR Magic6 Pro

Nikt nie chce uszkodzić swojego smartfona, więc jako klienci liczymy na to, że producenci stworzą niezniszczalne urządzenie, coś na miarę Nokii 3310. HONOR Magic6 Pro został wyposażony w bardzo wytrzymałe szkło ekranowe HONOR NanoCrystal Shield, które otrzymał pięć gwiazdek w testach na upadki w różnych okolicznościach przez firmę SGS. Szkło to wykorzystuje zaawansowane materiały z 50 proc. poprawą gęstości kryształów, dzięki czemu jego możliwości pochłaniania wstrząsów są 10-krotnie większe niż w przypadku standardowego szkła.

NanoCrystal Shield ma co chronić, ponieważ w najnowszym smartfonie marki zastosowano 6,8-calowy wyświetlacz o niskim poborze mocy LTPO Eye Comfort, dzięki czemu korzystanie ze smartfona jest niezwykle komfortowe i wygodne. Z myślą o zdrowiu użytkowników producent wykorzystał tutaj najwyższe na rynku przyciemnienie ekranu PWM 4320 Hz, czy funkcję Circadian Night Display filtrującą światło niebieskie i sprzyjającą naturalnemu wydzielaniu melatoniny.

HONOR Magic6 Pro to smartfon, który Cię zaskoczy i zachwyci. Fot. mat. prasowe

O wydajność w HONOR Magic6 Pro dba mocny procesor z najwyższej półki, czyli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. W porównaniu do poprzednika układ ten jest o 30 proc. wydajniejszy i oferuje o 25 proc. większą wydajność w kontekście procesora graficznego niż poprzednik, co oznacza, że mamy tutaj do czynienia z niezwykle mocnym flagowcem. W najnowszym modelu wykorzystano także Qualcomm AI Engine, co sprawia, że funkcje sztucznej inteligencji są jeszcze bardziej płynne i stabilne niż w poprzednich modelach (nawet o 98%!). Z takimi podzespołami nie musisz martwić się o wydajność w grach!

Fotografia sportowa na najwyższym poziomie

Ogromny atutem HONOR Magic6 Pro są jego możliwości fotograficzne. W najnowszym flagowcu znajdziemy potrójny obiektyw, który ma za zadanie uwieczniać jak najlepsze momenty. Poza potężnym, 50-megapikselowym obiektywem z przysłoną zmienną (f/1.4 i f/2.0, OIS), znajdziemy tutaj aparat ultraszerokokątny 60 Mp (f2.0, EIS), a także nowość – teleobiektyw 180 MP (f/2.6, OIS) z 2,5-krotnym zoomem optycznym i 100-krotnym zoomem cyfrowym.

HONOR Magic6 Pro to smartfon, który Cię zaskoczy i zachwyci. Fot. mat. prasowe

Ulepszony system aparatów Falcon Camera, który wspierany jest przez sztuczną inteligencję wyszkoloną przez bazę danych 28-krotnie większą niż w poprzedniej generacji smartfonów, pozwala przewidywać i rejestrować najlepsze momenty w wysokiej jakości i z dbałością o szczegóły. Do tego wszystkiego dołóżmy zaawansowany algorytm HONOR AI Motion Sensing Capture, a dostajemy smartfon, który świetnie sprawdzi się w fotografii sportowej. Algorytm obejmuje szeroki zakres sportów i aktywności, dzięki czemu ujęcia sportowe będą wyraźne i ostre.

HONOR Magic6 Pro wspierany przez AI oferuje kilka sztuczek

Smartfon HONOR Magic6 Pro działa na systemie Google Android z autorską nakładką MagicOS 8.0, które korzysta z potencjału sztucznej inteligencji. Marka po raz pierwszy wprowadza interfejs oparty na intencjach użytkownika, co sprawia, że obsługa telefonu jest tak wyjątkowa. W smartfonie pojawią się nowe, specjalne funkcje Magic Capsule oraz Magic Portal, dzięki czemu korzystanie z urządzenia będzie intuicyjne.

Po dotknięciu paska powiadomień w górnej części ekranu funkcja, jaką jest Magic Capsule, rozszerzy się, i zaoferuje użytkownikowi dodatkowe informacje. Z kolei Magic Portal opiera się na sztucznej inteligencji, co pozwala na zrozumienie zachowania użytkownika. Tym sposobem korzystanie z aplikacji staje się mocno uprawnione. Nowa funkcja potrafi rozpoznać adres z wiadomości i przekierować użytkownika do Google Maps, a w przypadku zakupów online Magic Portal przeniesie użytkownika z produktem, bazując na zdjęciu. Dzięki szerokiej współpracy Magic Portal obsługuje ponad 100 najpopularniejszych aplikacji.

Magic6 Pro to smartfon, który Cię zaskoczy i zachwyci. Fot. mat. prasowe

Jeśli chodzi o kwestię sztucznej inteligencji w urządzeniach HONOR, producent wprowadził algorytm LLaMA opierający się na kodzie źródłowym Meta. Algorytm ten jest w stanie tworzyć teksty, odpowiadać na pytania i czytać ze zrozumieniem w środowisku offline. Dzięki nowatorskim zastosowaniom, w HONOR Magic6 Pro znalazł się system śledzenia wzorku, którego możliwości przedstawiono podczas eksperymentu, gdzie za jego pomocą sterowano samochodem bez użycia rąk. To tylko pokazuje, jak daleko może zajść interakcja pomiędzy urządzeniem z AI, a samochodem!

Bateria, której zazdroszczą inni

HONOR Magic6 Pro ma coś, czego nie mają inne smartfony. Czerpiąc inspiracje z branży motoryzacyjnej, Honor w swoim flagowcu zaprezentował nowy kompozyt krzemowo-węglowy drugiej generacji z chipsetem HONOR E1, dzięki czemu zarządzenie energią weszło na nowy poziom. Akumulator o pojemności 5600 mAh może pochwalić się wyjątkową wydajnością przy niskich temperaturach. Testy pokazały, że użytkownik może oglądać materiały wideo na YouTube przez 81 minut przy temperaturze -20 stopni Celsjusza, gdy poziom naładowania baterii wynosi jedynie 10%!

Bateria obsługuje ładowanie przewodowe 80W HONOR Wired SUperCharge oraz ładowanie bezprzewodowe 66W HONOR Wireless SuperCharge, co pozwala na naładowanie urządzenia od 0 do 100 proc. w zaledwie 44 minuty!

Więcej informacji na temat tego smartfona znajdziecie na oficjalnej stronie producenta.

HONOR Magic6 Pro to smartfon, który Cię zaskoczy i zachwyci. Fot. mat. prasowe

Źródło: opr. wł./info. prasowa