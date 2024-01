Właśnie w sklepach pojawił się solidny smartfon średniej półki. Mowa o HONOR Magic6 Lite. Model ten ma dobry aparat, wydajne podzespoły i pojemną baterię, która według producenta umożliwia długi czas pracy. Czym jeszcze może zainteresować potencjalnych klientów?

HONOR Magic6 Lite to nowość w świecie smartfonów. Warto?

Oto nowość na 2024 rok w przypadku smartfonów do 2000 zł. HONOR Magic6 Lite jest dostępny w trzech różnych wersjach kolorystycznych. Główny obiektyw systemu aparatów oferuje 108MP, natomiast mnie najbardziej zainteresował ekran, który według producenta może przetrwać upadek z wysokości 1,5 metra i to pod każdym kątem!

Producent zdecydował się na procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Nie jest to nowość, bowiem CPU poznaliśmy go w 2022 roku jako model przeznaczony do smartfonów ze średniej półki. Czyli, wszystko się zgadza. Do tego mamy 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB na nasze dane. Warto wspomnieć, że nie ma możliwości rozbudowy. Nie ma bowiem miejsca na kartę pamięci. Warto wspomnieć o baterii. Użytkownik dostaje ogniwo o pojemności 5300 mAh, które ma podobno zapewnić aż dwa dni pracy bez konieczności ładowania! Oczywiście, wszystko zależy od tego, jak intensywnie będziemy korzystali z urządzenia.

Przejdźmy do jednego z najważniejszych elementów każdego smartfonu, czyli ekranu. W tym przypadku mamy do dyspozycji zakrzywiony AMOLED o przekątnej 6,78 cala, który wyświetla obraz w rozdzielczości 1200 x 2652 pikseli. Co ciekawe, zastosowano w wyświetlaczu technologię HONOR Ultra-Bounce Anti-drop, która ma zagwarantować mu przetrwanie upadku z wysokości 1,5 metra niezależnie od tego, pod jakim kątem upadnie. Wspomniana matryca uzyskała także certyfikat odporności na upadki SGS.

Dla wielu osób priorytet, dlatego trzeba dokładnie przeanalizować tą kwestię. Mowa oczywiście o aparatach. W tym przypadku mamy potrójny system obiektywów: główny 108 MP (sensor 1/1,67 cala, przysłona f/1,75, 3x zoom bezstratny) szerokokątny 5 MP (110 stopni) oraz marko 2 MP (wyraźne fotki z odległości 4 cm). Warto jeszcze wspomnieć o tym, że główny obiektyw korzysta z silnika wychwytywania ruchu, który ma zagwarantować wyraźne zdjęcia nawet wtedy, gdy fotografowany obiekt jest w ruchu.

Ile kosztuje HONOR Magic6 Lite i gdzie go kupić?

Smartfon można kupić w popularnych sieciach elektromarketów, takich jak Media Expert czy RTV Euro AGD. Jest on dostępny również w sklepach X-Kom. HONOR Magic6 Lite kosztuje 1899 złotych. Smartfon posiada system Android 13 oraz nakładkę MagicOS 7.2. W sklepach dostępne są trzy wersje kolorystyczne: czarna, pomarańczowa oraz zielona.

Na koniec najważniejsze. Czy warto kupić HONOR Magic6 Lite? Szczerze, to zależy. Z jednej strony cena jest całkiem atrakcyjna, jak na smartfon ze średniej półki. Z drugiej natomiast mamy nienajnowszy procesor. Jeśli miałbym podpowiedzieć, czy faktycznie zdecydować się na ten model, sugeruję poczekać na testy redakcyjne. Dzięki nim dowiemy się, co tak naprawdę oferuje w praktyce ten model.