Honor prezentuje Magic V – mocnego konkurenta dla Galaxy Fold Z 3

Na rynku pojawił się kolejny składany smartfon! Honor Magic V to smartfon byłej marki należącej do Huawei, która spróbuje podebrać klientów Samsunga. Nowy składany smartfon ma walczyć bowiem z Galaxy Fold Z 3, do którego jest niezwykle podobny.

Duże ekrany i wysoka wydajność

O Honor Magic V mówiło się już od kilku miesięcy i w końcu nastąpił moment premiery. Chińska marka zaprezentowała konkurenta dla modelu Samsung Galaxy Fold Z 3. Model ten będzie mógł pochwalić się niezwykłą wydajnością, ponieważ pracuje on na najnowszym procesorze Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Układ ten wspierany jest przez 12 GB RAM, które można połączyć z 256 lub 512 GB przestrzeni na dane.

Przeczytaj także: Xiaomi wprowadzi czytnik linii papilarnych na całym ekranie!

Honor Magic V oczywiście wyposażono w dwa ekrany. Zewnętrzny może pochawlić się przekątną na poziomie 6,45-cala. OLEDowy wyświetlacz obsługuje rozdzielczość Full HD+ 2560 x 1080 pikseli i oferuje odświeżenie na poziomie 120 Hz. Z kolei ekran główny ma przekątną 7,9-cala. Obraz wyświetlany jest z rozdzielczością 2272 x 1984 pikseli i odświeżaniem na poziomie 90 Hz. Na pokładzie znajduje się także technologia HDR10+ oraz IMAX Enhanced.

Model Honor Magic V zaoferuje świetne aparaty

Smartfon posiada wiele autorskich rozwiązań, jednak najważniejszym z nich jest technologia zawiasów Waterdrop. Mają one cechować się wysoką wytrzymałością. Co więcej, wyświetlacze zostały zabezpieczone specjalnym szkłem. Rami urządzenia wykonano z aluminium. Honor Magic V posiada akumulator o pojemności 4750 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie o mocy 66 W. Oczywiście pracuje on na systemie Google Android 12 z nakładką MagicUI 6.

Producent postawił na trzy obiektywy. Główny aparat w Honor Magic V ma 50 Mpix z przysłoną f/1.9. Wspiera go 50-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny z przysłoną f/2.2 oraz obiektyw 50 Mpix z optyką „Spectrum Enhanced”. Z przodu z kolei znalazła się 42-megapikselowa kamerka f/2.4. Telefon obsługuje Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 oraz sieć 5G. Warto również wspomnieć o specjalnym chipie, który odpowiedzialny jest za ochronę poufnych informacji.

Cenowo prezentuje się tak, jak większość składanych smarfonów – grubo. Wersja 12/256 GB została wyceniona na 9999 juanów, co w przeliczeniu daje ok. 6300 PLN. Z kolei bardziej pojemny wariant kosztuje 10999 juanów – 6900 PLN. Sprzedaż na chińskim rynku ruszy 18 stycznia, a na informacje o dostępności na innych rynkach, będziemy musieli jeszcze poczekać.

Źródło: Honor