Huawei ujawnił swój składany smartfon. Oto Huawei P50 Pocket!

Huawei dołącza do Samsunga i Motoroli i prezentuje swój pierwszy składany smartfon typu flip. Model Huawei P50 Pocket to, jak sama nazwa mówi, składana wersja flagowego modelu P50. Smartfon został przedstawiony na zdjęciach.

Huawei P50 Pockets na oficjalnych zdjęciach

Coraz więcej producentów smartfonów wprowadza do swojej oferty składane smartfony. To z pewnością przyszłość telefonów, dlatego też każdy producent chce mieć do zaoferowania swój model. Samsung w swojej ofercie posiada dwa „składaki”, Motorola była jednym z pierwszych producentów, którzy przedstawili model typu flip. Teraz do tego grona dołącza Huawei.

Huawei co prawda obniżył loty, a wszystko przez obecność na czarnej liście rządu USA, przez którą nie może współpracować z amerykańskimi firmami, jednak stara zachęcić się nowych klientów ciekawymi projektami. Takim właśnie jest Huawei P50 Pocket. Składany telefony typu filp został przedstawiony na pierwszych zdjęciach.

Smartfon prezentuje się niezwykle elegancko

Chiński producent posiada w swoim portfolio składane smartfony z serii Mate X, jednak składają się one jak książka. W ofercie Huawei nie było do tej pory telefonu typu flip, który swoją konstrukcją przypomina telefony z klapką. Wraz z premierą Huawei P50 Pocket to się zmieniło. Huawei urządzenie oficjalnie zaprezentuje 23 grudnia, jednak już teraz możemy podziwiać go na zdjęciach.

Po fotografiach umieszczonych na chińskim portalu Harper’s Bazaar możemy zauważyć charakterystyczny okrągły wyświetlacz na zewnętrznej części obudowy smartfona. Na nim widoczna będzie godzina i powiadomienia. Według przecieków czytnik linii papilarnych umieszczono wzdłuż krawędzi urządzenia. Trzeba przyznać, że jest to iście kobiecy smartfon.

Źródło: GSMArena