Hulajnoga elektryczna w ostatnim czasie stała się jednym z podstawowych środków transportu, które pozwalają w szybki sposób przedostać się z punktu A do punktu B. Sprawdzają się one przede wszystkim w dużych miastach, gdzie zakorkowane ulice mogą skutecznie utrudnić nam dojazd do pracy, na zakupy czy na trening. Jeśli więc zastanawiacie się nad zakupem tego pojazdu, jednak nie wiecie jaki model wybrać, to śpieszymy wam z pomocą.

W zestawieniu „hulajnoga elektryczna 2022 – jaki model wybrać” przedstawiamy kilka ciekawych propozycji, które różnią się nie tylko specyfikacją, ale przede wszystkim ceną. W przypadku tego typu pojazdów najważniejszy wydaje się zasięg, ponieważ bardzo często hulajnogi elektryczne wykorzystywane są do dojazdu do pracy. Niektórzy jednak główną uwagę skupiają na mocy i maksymalnej prędkości, jaką może rozwinąć ten pojazd. W naszym zestawieniu znajdziecie modele, które spełnią wasze oczekiwania.

Hulajnoga elektryczna 2022 – jaką wybrać? Przegląd modeli!

Hulajnoga elektryczna – przegląd modeli

Motus Pro 10 Sport 2021

Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 – jaką wybrać? Przegląd modeli!

Moc silnika: 2×1000 W

Maksymalny zasięg: ok. 65 km

Maksymalna prędkość: 66 km/h

Maksymalne obciążenie: do 150 kg

Pojemność baterii: 18.2 Ah

Czas ładowania: 8-10 godzin

Rozmiar kół: 10-cali

Waga: 29 kg

Nasze zestawienie „hulajnoga elektryczna – jaką wybrać” rozpoczynamy z wysokiego „C”. Na pierwszy ogień idzie naprawdę mocna i szybka MOTUS PRO10 SPORT 2021. Model ten ma dwa silniki o łącznej mocy 2000 W. Rozpędzają one hulajnogę do maksymalnie 66 km/h, co jest naprawdę zawrotną szybkością! Jednostki napędowe są również ekonomiczne, ponieważ pozwalają na przejechanie maksymalnie 65 kilometrów na jednym ładowaniu! MOTUS PRO10 SPORT 2021 już samym wyglądem wskazuje, że jest to hulajnoga do zadań specjalnych. Hulajnoga marki Motus został wyposażony w oświetlenie zarówno z przodu, jak i z tyłu. Co więcej, po bokach hulajnogi zamontowane są LED-owe listwy, by zapewnić najlepszą widoczność pojazdu. Na kierownicy został umieszczony wyświetlacz, który pokazuje najważniejsze informacje przydatne podczas jazdy.

Hulajnoga elektryczna PRO 10 SPORT 2021 dba o komfort jazdy, dlatego też wyposażono ją w wahaczowo-amortyzowane koła. Pojazd ten sprawdzi się więc tak samo dobrze na płaskim, jak i na wyboistym terenie. Regulowana kierownica zadba o maksymalnie wygodną pozycję, dla każdego użytkownika. O bezpieczeństwo Twojej hulajnogi zadba zamontowana stacyjka z kluczykiem. To ona pozwoli Ci na uruchomienie pojazdu. Do hulajnogi możesz zakupić drugą ładowarkę, co znacznie skróci czas jej ładowania!

RUPTOR R3

Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 – jaką wybrać? Przegląd modeli!

Moc silnika: 800 W

Maksymalny zasięg: ok. 55 km

Maksymalna prędkość: 45 km/h

Maksymalne obciążenie: do 120 kg

Pojemność baterii: 17.5 Ah

Czas ładowania: 8-10 godzin

Waga: 28 kg

Hulajnoga elektryczna RUPTOR R3 posiada pojedynczy silnik bezszczotkowy, który jest w stanie rozwinąć maksymalną prędkość do 45 km/h! Silnik ten jest ekonomiczny, ponieważ maksymalny zasięg wygląda podobnie jak w przypadku mocniejszej wersji, czyli ok. 55 kilometrów. Hulajnoga ta jest w stanie przewieźć człowieka o wadze 120 kilogramów! Wszystko to dzięki masywnej i solidnej konstrukcji, która przekłada się na bezpieczną i komfortową jazdę. Na bezpieczeństwo wpływają także wydajne hamulce tarczowe.

Na specjalnie zaprojektowanej kierownicy RUPTORA R3 umieszczono duży, jasny i klarowny wyświetlacz, który pokazuje aktualną prędkość oraz stopień naładowania akumulatora. Ten z kolei ma pojemność 17.5 Ah, a pełne naładowanie baterii w tym modelu wynosi od 8 do 10 godzin w zależności od warunków. Warto wspomnieć o trybie „pieszym”, który pozwoli poruszać się z maksymalną prędkością 5 km/h, aplikacji mobilnej oraz pełnym oświetleniu – włącznie z kierunkowskazami.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 – jaką wybrać? Przegląd modeli!

Moc silnika: 600 W

Maksymalny zasięg: do 30 km

Maksymalna prędkość: 20 km/h

Maksymalne obciążenie: do 100 kg

Pojemność baterii: 7650 mAh

Czas ładowania: do 6 godzin

Waga: 13 kg

Xiaomi Electric Scooter 3 to propozycja dla osób, których nie kręci szybka jazda, a spokojne przedostanie się z punktu A do punktu B. Hulajnoga elektryczna dysponuje silnikiem o mocy 600 W, który pozwala na przejechanie maksymalnie 30 kilometrów. Model dysponuje trzema trybami szybkości, gdzie w najszybszym z nich może rozwinąć prędkość 20 kilometrów na godzinę. W trybie oszczędzania jest to maksymalnie 15 km/h. Z racji tego, że hulajnoga została wykonana głównie z aluminium, cechuje się ona niską wagą. Całe urządzenie waży jedynie 13 kilogramów, więc jego przenoszenie nie powinno być czymś trudnym i męczącym.

Hulajnoga elektryczna Xiaomi Electric Scooter 3 została wyposażona w wyświetlacz umieszczony na kierownicy, na którym pokazywane są najważniejsze informacje podczas jazdy – m.in. prędkość oraz stan naładowania baterii. Akumulator w tym modelu ma pojemność 7650 mAh. Pełne naładowanie hulajnogi zajmuje do 6 godzin. Pojazd został wyposażony w 8,5-calowe opony pneumatyczne, przednie i tylne oświetlenie i odblaski. Aluminiowa konstrukcja jest w stanie udźwignąć do 100 kilogramów wagi. Oczywiście wszystkie informacje i tryby jazdy możemy sprawdzić na dedykowanej aplikacji mobilnej.

Ninebot by Segway KickScooter MAX G30

Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 – jaką wybrać? Przegląd modeli!

Moc silnika: 350 W

Maksymalny zasięg: 65 km

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Maksymalne obciążenie: do 100 kg

Pojemność baterii: 551 Wh

Czas ładowania: do 6 godzin

Waga: 18 kg

Hulajnoga elektryczne Ninebot by Segway KickScooter MAX G30 wyróżnia się przede wszystkim zasięgiem. Silnik generuje moc 350 W, co pozwala na rozpędzenie się do 25 km/h przy odpowiednich warunkach. Według danych producenta hulajnoga jest w stanie przejechać aż 65 kilometrów na pojedynczym ładowaniu! Bateria ma tutaj 551 Wh i naładowanie jej do pełna zajmuje 6 godzin. Hulajnoga oferuje cztery tryby jazdy – Eco, Drive, Sport i tryb „pieszy”.

Wszystkie najważniejsze informacje podczas jazdy wyświetlane są na dużym, przejrzystym i kolorowym wyświetlaczu. Hulajnoga Ninebot by Segway KickScooter MAX G30 posiada zintegrowany dzwonek, elektroniczny i regeneracyjny hamulec na tylnym kole i bębnowy z przodu. Pojazd jeździ na 10-calowych kołach pneumatycznych, które gwarantują komfortowe prowadzenie. Na pokładzie znajdziemy oświetlenie, światła hamowania oraz przednie, boczne i tylne lampy. Hulajnoga jest w stanie udźwignąć 100 kilogramów obciążenia. Do dyspozycji mamy oczywiście aplikację mobilną.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition

Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 – jaką wybrać? Przegląd modeli!

Moc silnika: 600 W

Maksymalny zasięg: 45 km

Maksymalna prędkość: 20 km/h

Maksymalne obciążenie: do 100 kg

Pojemność baterii: 12400 mAh

Czas ładowania: do 8-9 godzin

Waga: 14,2 kg

Hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition to propozycja dla fanów Formuły 1 i kibiców stajni Mercedesa. Co prawda hulajnoga Xiaomi nie jest tak szybka, jak bolidy F1, jednak w dalszym ciągu da nam sporo radości. Model ten został wyposażony w silnik o maksymalnej mocy 600 W, który rozwija bezpieczną prędkość 20 km/h. To, co nawiązuje do bolidów „Srebrnej Strzały” to oczywiście design oraz malowanie, które było inspirowane wyglądałem samochodów prowadzonych przez Lewisa Hamiltona i George Russella. Hulajnoga jest w stanie przejechać 45 kilometrów na pojedynczym ładowaniu i pokonać tereny o maksymalnym nachyleniu wynoszącym 20 proc.

Xiaomi przy współpracy z Mercedes-AMG Petronas wykorzystali tutaj podwójny hamulec (elektryczny z przodu, tarczowy z tyłu), który dba o bezpieczeństwo naszej podróży. O wygodę dbają amortyzujące nadmuchiwane opony, a wielofunkcyjny panel sterowania wyświetla najważniejsze informacje i pozwala na zmianę ustawień hulajnogi. Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition możemy sterować również za pomocą aplikacji mobilnej. Rama ze stopu aluminium lotniczego sprawia, że pojazd jest bardzo lekki. To wszystko powstało pod patronem zespołu F1!

Motus Scooty 10 2022

Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 - jaką wybrać? Przegląd modeli! Hulajnoga elektryczna 2022 – jaką wybrać? Przegląd modeli!

Moc silnika: 350 W

Maksymalna moc silnika: 700 W

Maksymalny zasięg: do 60 km

Maksymalna prędkość: 35 km/h

Maksymalne obciążenie: do 120 kg

Pojemność baterii: 15 Ah

Czas ładowania: 8 godzin

Waga: 17,8 kg

Motus Scooty 10 2022 to model, który może pochwalić się naprawdę sporym zasięgiem. Na pojedynczym ładowaniu możemy przejechać do 60 kilometrów, co dla wielu z nas może okazać się idealnym dystansem na dojazd do pracy i z powrotem. Model, w mocy nominalnej osiąga 350W, jednak w maksymalnym momencie (podczas pokonywania przeszkód lub wjazdów pod górkę) może osiągąć nawet 700W. Hulajnoga została dostosowana do najnowszych wymogów, przez co jej prędkość została ograniczona do 20 km/h, niemniej jednak jest ona osiągnąć maksymalną prędkość 35 km/h. Warto wspomnieć tutaj o hamulcu bębnowym z przodu oraz systemie KERS, który pozwala na odzyskanie energii podczas hamowania, co zwiększa zasięg i przekłada się na mniejsze zużycie baterii.

Hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 2022 została wyposażona w czytelny i prosty w obsłudze wyświetlacz, który sprawdzi się nawet w dużym słońcu. Wyświetlane są na nim najważniejsze informacje. Hulajnoga ma oświetlenie – przednia lampa świeci z mocą 2,5 W, zapewniając dobre światło podczas jazdy po zmroku. Aplikacja mobilna daje wgląd na wszystkie najważniejsze informacje dotyczące pojazdu oraz jego ustawienia. Hulajnoga dysponuje trzema trybami jazdy oraz bardzo prostym w obsłudze mechanizmem składania konstrukcji. .

Podsumowanie – jaki model wybrać?

Obecnie na rynku posiadamy naprawdę ogromny wybór hulajnóg elektrycznych. Każdy producent posiada w swojej ofercie modele, które cechują się albo dużym zasięgiem, dużą mocą lub oferuje oba te aspekty. Wszystko uzależnione jest oczywiście od ceny hulajnogi. Wybór może okazać się trudny, ale jeśli odpowiemy sobie na pytanie, czy stawiamy na zasięg, czy na prędkość, krąg modeli powinien mocno się zawęzić.

Hulajnoga elektryczna 2022 – jaką wybrać? Przegląd modeli!

Zachęcam również do lektury naszego drugiego artykułu pt.: „najlepsze hulajnogi elektryczne 2022 – przegląd modeli„.