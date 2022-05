Hulajnogi elektryczne pojawiają się w kolejnych polskich miastach i stają się coraz bardziej popularnym środkiem transportu. Można na nie patrzeć nie tylko jak na zabawkę dla dzieci (tych pełnoletnich też), ale można je traktować jako alternatywę dla roweru bądź komunikacji miejskiej. W dużych miastach często ciężko jest dostać się „z punktu a do punktu b” bez tracenia czasu na stanie w korkach. Dlatego często lepszym rozwiązaniem jest rower. Ale czy na pewno? Tutaj pole do popisu mają właśnie „elektryki”. Ich lista zalet jest długa.

Podróżowanie hulajnogą elektryczną jest przede wszystkim ekologiczne. Nie generujemy szkodliwych spalin, a co za tym idzie, przyczyniamy się do ograniczenia emisji CO2. W zależności od tego jaką hulajnogę wybierzemy, zasięg, jaki pokonamy na tym środku transportu może się różnić. Aczkolwiek, obecne sprzedawane modele pozwalają osiągać bardzo satysfakcjonujące liczby. Ładowanie również nie jest problemem.

Gdy hulajnoga jest naszym środkiem transportu do pracy możemy ją złożyć, przenieść i naładować, by nie martwić się tym, że zabraknie jej prądu. Ale co gdy tak się stanie? Złożona hulajnoga elektryczna jest nie tylko wygodna w przenoszeniu, ale i nie zajmuje dużo miejsca. Można więc ją przewozić w komunikacji miejskiej oraz brać na dłuższe trasy – na przykład do pociągu. Po kupnie pokrowca i złożeniu hulajnogi, nie musimy za nią płacić, tak jak za rower.

Hulajnogi elektryczne coraz szybciej pojawiają się w naszym życiu i stają się nie tylko bardzo ciekawą alternatywą w przemieszczaniu się, ale i tematem rozmów dla zagorzałych fanów nowinek technologicznych. Rodzajów hulajnóg jest coraz więcej i różnią się od siebie nie tylko ceną ale i parametrami.

Najlepsze hulajnogi elektryczne 2022 – zestawienie – Sencor Scooter Two.

Hulajnogi elektryczne – na co zwracać uwagę przy zakupie

Na początku warto określić przeznaczenie hulajnogi elektrycznej. To, jaką hulajnogę wybierzesz, zależy od tego, do czego ma Ci służyć. Jeżeli będzie to hulajnoga do miasta, to warto żeby miała system składania i w miarę krótki czas ładowania. Jest to ważne przy codziennej eksploatacji. Poza tym, waga nie powinna przekraczać 14 kg.

Gdy chcemy sprawić taki prezent dziecku, warto zwrócić uwagę na to, by była dostosowana do wzrostu oraz aby zapewniała stabilizacje i bezpieczeństwo. Hulajnogi elektryczne dla dzieci powinny posiadać niewielką moc i szerokie opony, by zminimalizować ryzyko upadku. Gdy jednak użytkownikiem będzie osoba doświadczona, może chcieć spróbować jazdy po bardziej wymagającym podłożu. Hulajnoga elektryczna off-road powinna mieć większy i głębszy bieżnik, duże amortyzatory i antypoślizgowy podest oraz rączki. Czas ładowania może być znacznie dłuższy (nawet do 12h), ponieważ takie modele posiadają większe akumulatory. Tutaj liczy się zasięg na jednym ładowaniu. Dodatkowym atutem może być wodoodporność określana certyfikatem IP.

Po ustaleniu przeznaczenia hulajnogi, następnym krokiem jest określenie budżetu. Hulajnogi elektryczne kosztują bowiem od 400 zł do nawet 20 tys. zł. Nie ma co się jednak zrażać do tak wysokich kwot, bowiem ich średnia cena waha się w granicach 1 – 2 tys. zł. Następnie warto ustalić, które elementy wyposażenia i akcesoria są nam potrzebne. Finalnie, czas przejść do szukania najlepszego egzemplarza. Oczywiście, ostatecznymi i decydującymi czynnikami będą: zasięg, prędkość maksymalna i czas ładowania. Maksymalna w warunkach miejskich zgodnie z panującymi przepisami to 25 km/h. Uważam, że zasięg powinien pozwalać na przejechanie około 20-30 kilometrów. Rzecz jasna, im więcej tym lepiej.

Postanowiliśmy przedstawić kilka modeli, które faktycznie warto brać pod uwagę kupując hulajnogę dla siebie lub dla dziecka – np. na komunię. Wybraliśmy takie hulajnogi, które cechują się wysoką jakością wykonania, dobrymi parametrami i atrakcyjną ceną. Krótko mówiąc, są to modele, które możemy polecić.

Hulajnogi elektryczne – spis treści

Sencor Scooter One

Sencor Scooter Two

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Red Bull Racing RB-RTEEN10-10