HyperX Alloy Elite 2 – klawiatura dla graczy [TEST]

Jest niewiele firm na rynku specjalizujących się w wyposażeniu gamingowym, które darzę pełnym zaufaniem. Tak mocnym, że wiem, że produkt, który otrzymam do testów spełni moje oczekiwania i będę w stanie napisać pochlebną recenzję. Czy tak samo będzie w przypadku HyperX Alloy Elite 2? Jest to klawiatura dla graczy, która ma spełniać oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

HyperX Alloy Elite 2 jakościowo? „Gamechanger”

Ta klawiatura powinna być stawiana jako wzór do naśladowania pod względem jakości wykonania. Całość sprawia wrażenie niezniszczalnej. Ciężka, aluminiowa konstrukcja ze świetnie wyprofilowanymi przyciskami. HyperX Alloy Elite 2 jest doskonale „skrojona” pod każdym względem. Poza standardowymi przyciskami i klawiaturą numeryczną, mamy też wbudowane srebrne pokrętło od głośności (w sumie nigdy do dnia otrzymania klawiatury, nie myślałem, że to takie przydatne) oraz przyciski multimedialne.

HyperX Alloy Elite 2 wyposażona jest w przełączniki HyperX Red

W klawiaturze zostały zaimplementowane autorskie przełączniki HyperX Red charakterystyką przypominające Cherry MX Red stosowane w różnych gamingowych klawiaturach. Oznacza to, że i w tym przypadku mamy do czynienia z liniową pracą przełącznika, czyli z polskiego na nasze – w całym skoku klawisza o wysokości 3.8 mm nie doświadczymy odczuwalnego momentu aktywacji. Producent podaje, że punkt zadziałania klawisza znajduje się na głębokości około 1.8 mm. Reasumując – sam jego skok jest przyjemny, a przyciski są dobrze wyprofilowane.

Ponadto przełączniki o charakterystyce liniowej są idealne dla profesjonalnych graczy, dla których liczy się czas reakcji. Dodatkowo, klawiatura spisuję się świetnie nie tylko w gamingu, ale także w codziennym jej użytkowaniu np. w pisaniu tekstów.

Wraz z premierą Alloy Elite 2 doczekałem się cichej klawiatury – co dla mnie stanowi ważny aspekt w użytkowaniu. Poprzednie, które miałem przyjemność testować wydawały odgłosy przypominające mi wiekową maszynę do pisania. Dziękuję HyperX – teraz już wiem, że klawiatura mechaniczna wcale nie musi być głośna! Idealnym tego przykładem jest HyperX Alloy Elite 2.

HyperX NGenuity i światełka…

Personalizacja klawiatury odbywa się w Ngenuity. W oprogramowaniu jesteśmy w stanie zmienić funkcję klawiszy, czy oświetlenia. Co więcej Ngenuity można pobrać z Windows Store.

Ogromną zaletą klawiatury jest podświetlenie przycisków. W tym przypadku HyperX Alloy Elite 2 zostawia konkurencję z tyłu. Puddingowe podświetlenie czyli takie, w którym przyciski święcą do połowy swojej długości, daje fenomenalny efekt. Jeśli dla was okaże się zbyt jaskrawe, jednym przyciskiem możecie je ściemnić. Co więcej, Ngenuity daje możliwość zaprogramowania oświetlenia każdego przycisku osobno. Podświetlenie klawiatury jest na tyle czytelne, że i w dzień i w nocy nie pomylimy klawisza. Zresztą założę się że ci, którzy decydują się na jej zakup rozkład klawiszy mają w przysłowiowym „małym palcu”.