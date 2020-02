i7-10700K z jeszcze wyższym taktowaniem.

Od premiery 9. generacji procesorów Intela, określonej nazwą Coffee Lake, minęło już sporo czasu. Wszak miało to miejsce aż 19 października 2018 roku! Przez cały ten czas konkurencja – AMD, zdążyła się na dobre rozgościć na rynku procesorów i stawiać niebieskich pod ścianą. Zen2 w wykonaniu AMD jest ogromnym sukcesem tejże marki i wielkim konkurentem Intela który, mówiąc szczerze, w ostatnich miesiącach nie zachwyca swoich użytkowników. Wszystko ma się jednak zmienić z hucznie zapowiadaną 10. generacją CPU korporacji z Santa Clara, z i7-10700K na czele.

Taktowanie na poziomie 5,3GHz w i7-10700K!

Wzrok was wcale nie myli. Jeden z użytkowników Twittera, TUM_APISAK, zauważył ten właśnie procesor w pewnej bazie. To, co go zaskoczyło, to fakt bardzo wysokiego taktowania. Wyższego niż wcześniej zapowiadano w i7-10700K. Wersja, jaka wyciekła wcześniej głosiła, iż procesor ten będzie działał na taktowaniu turbo na poziomie 5,1 GHz . Teraz dowiadujemy się, iż wysoce prawdopodobne będzie, że zostanie ono podbite do poziomu aż 5,3 GHz! Powiedzieliśmy sobie tylko o taktowaniu turbo. A jak z resztą specyfikacji?

i7-10700K – cała, znana specyfikacja

W ostatnich miesiącach, niebiescy, niestety dają powody do zawodu. 10. generacja ma być jednak przełamaniem złej passy niebieskich. Dobrym tego przykładem może być, co zaraz zobaczymy, właśnie i7-10700K.

Powierzchowna specyfikacja i7-10700K

Chociaż nie jest nam jeszcze dokładnie znana litografia, w jakiej produkowany będzie zarówno i7-10700K, jak i cała generacja, ten model daje powody do żywienia dobrej nadziei. 8 rdzeni fizycznych i 16 wątków logicznych to coś, co na pewno cieszy potencjalnych klientów. Dodatkowo, wyżej wspomniane bardzo wysokie taktowanie turbo, bo na poziomie aż 5,3GHz i 3,8GHz w podstawie. Litera “K” na końcu nazwy modelowej daje jednak znać, że taktowanie to będzie mogło poszybować jeszcze wyżej.

Dodatkowym aspektem jest również obecność nowego, niezaprezentowanego jeszcze chipsetu Z490. O nim jednak nie wiemy jeszcze nic prócz tego, że prawie na pewno zostanie pokazany razem z 10. generacją procesorów Intel.

A Wy, co sądzicie o nadchodzących procesorach Intela? Czy zdołają dogonić Ryzeny od AMD i wyjść z obecnej zadyszki? Dajcie znać w komentarzach i w naszych mediach społecznościowych.

Źródło: wccftech.com