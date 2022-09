Nasza tenisistka znów to zrobiła. Pokazała wszystkim, kto rządzi na kortach i po meczu, w którym zwyciężyła 6:2, 7:6 pokonując Ons Jabeur wygrała US Open. Co ciekawe, Iga Świątek znalazła to w pucharze. O jaką niespodziankę chodzi?

Przyglądając się karierze Igi możemy zauważyć, że tenisistka często… zagląda do wnętrza pucharu, po kolejnych zwycięstwach w turniejach. Wystarczy sprawdzić profil Roland-Garros na Twitterze, gdzie udostępniono dziś post, w którym zażartowano, że Świątek nadal szuka swojego ulubionego deseru sprawdzając to, co znajduje się we wnętrzu pucharu. Niestety, za każdym razem Iga musiała „obejść się ze smakiem”, bowiem środek trofeum był pusty. Do czasu!

Na zdjęciu Iga Świątek. Źródło zdjęcia: profil Roland-Garros na Twitterze

Iga Świątek znalazła to w pucharze po wygranej US Open 2022

Do zabawnej sytuacji doszło podczas konferencji po US Open. Widać, że wiele osób zauważyło to, że Iga zagląda do środka pucharów. Jak widać na krótkim, zabawnym filmiku Chris Widmaier, dyrektor do spraw komunikacji USTA poprosił tenisistkę by kolejny raz sprawdziła to, co znajduje się we wnętrzu pucharu. Tym razem mogła liczyć na miłą niespodziankę w postaci jej ulubionego deseru, jakim jest tiramisu (też jestem fanem!).

!!!!! pic.twitter.com/87PMt0TfDe — Out of Context Iga Swiatek (@SwiatekOOC) September 11, 2022

Iga totalnie zaskoczona zapytała „Kto to zrobił?”. Chris Widmaier odpowiedział, że zauważono, że Polka zagląda do trofeum, dlatego przedstawiciel United States Tennis Association chciał, by Świątek faktycznie coś tam znalazła.

Iga Świątek znalazła to w pucharze po wygranej US Open 2022. Screen z Eurosport – konferencja po US Open

Przekroczona bariera 10 tysięcy punktów

Iga Świątek po wygranej US Open zyskała nie tylko kolejny puchar i ulubiony deser. Polka ma obecnie 10365 punktów w rankingu WTA. Najciekawsze jest to, że turniej ten jest jej dziesiątym wygranym finałem w przeciągu 2 lat. Mało tego, każdy z tych turniejów Świątek wygrała bez straty seta! Oby tak dalej Iga!