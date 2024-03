Ile kosztują tulipany w marketach w Dniu Kobiet 8.03? Zobacz

Dzień Kobiet obchodzony w naszym kraju 8 marca to bardzo ważne święto. Oczywiście, trzeba je świętować cały rok ale to właśnie tego dnia najczęściej obdarowujemy panie kwiatami. Postanowiłem sprawdzić, ile kosztują tulipany z okazji Dnia Kobiet w popularnych sklepach: Biedronka, Lidl, Kaufland, Dino i innych.

Ile kosztują tulipany z okazji Dnia Kobiet 8.03?

Kilka dni temu sprawdzałem ile kosztują kwiaty doniczkowe w Lidlu. Z racji tego, że jutro, ósmego marca obchodzimy Dzień Kobiet, pomyślałem, że panowie chętnie sprawdzą, ile kosztują tulipany z okazji Dnia Kobiet w takich sklepach jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Dino i innych popularnych w naszym kraju marketach. Rzecz jasna, każda sieć oferuje różne warianty – mam tu na myśli ilość kwiatów, jak i ich wysokość. Oczywiście, tekst ten traktujcie w formie ciekawostki, gdyż wszyscy doskonale wiemy, że nie ma znaczenia ile wydamy, ważne by kobiety były zadowolone! Wspomnę również, że warto świętować nie tylko ósmego marca. Sugeruję obchodzić to święto cały rok!

Ile kosztują tulipany w Biedronce?

Zacznijmy od jednego z najpopularniejszych sklepów w naszym kraju. Przede wszystkim Biedronka chwali się, że od czwartku do piątku wszystkie kwiaty cięte objęte są promocją: 3 + 1 gratis. Możemy mieszać dowolnie te warianty. Trzeba pamiętać, że potrzebna będzie karta Moja Biedronka lub aplikacja. Przeanalizujmy ceny tulipanów w Biedronce. Oczywiście, rodzajów kwiatów w marketach jest o wiele więcej. Ba, pojawiają się bukiety, a oprócz tulipanów kupimy między innymi róże czy goździki. Stwierdziłem jednak, że przedstawię tulipany, gdyż są najpopularniejszymi kwiatami, którymi tego dnia obdarowujemy kobiety.

tulipan polski 19 szt – 26,99 zł (1,42 zł / szt.). Wysokość tulipana 35 cm

tulipan polski 15 szt – 19,99 zł (1,33 zł / szt.). Wysokość tulipana 35 cm

tulipan 7 szt – 5,99 zł (0,86 zł / szt.). Wysokość tulipana 35 cm

tulipan 24 szt – 34,99 zł (1,46 zł / szt.). Wysokość tulipana 35 cm

Dodam jeszcze “bonusowo”, że możecie również kupić w dobrej cenie róże cięte o wysokości 40 cm – 11 sztuk za 11,99 zł, a więc wychodzi 1,09 zł za sztukę. Jak już wspomniałem, wybierając trzy bukiety tulipanów, czwarty macie gratis. Po szczegóły odsyłam do strony Biedronka.

Ile kosztują tulipany w Lidlu?

Przechodzimy do kolejnej sieci marketów. W sumie jest to bardzo zabawne, ale pierwsze kilka stron w gazetkach Biedronki i Lidla to bitwa o to, kto ma tańszy koszyk zakupowy. Doszło do tego, ze Lidl informuje klientów, że w przypadku niemieckiej sieci cena jest taka sama, niezależnie od lokalizacji, w jakiej robimy zakupy. Z kolei Biedronka ma różne ceny. Wróćmy jednak do kwiatów. Lidl informuje, że od dziś, 07.03 wprowadził ofertę promocyjną na polskie tulipany (7 sztuk w bukiecie). Kupując trzy bukiety, kolejne trzy dostajecie gratis. Wtedy jedna sztuka będzie kosztować 0,92 zł. Ewentualnie wybierając trzy różne bukiety z polskimi tulipanami, za dwa płacicie regularną cenę, trzeci z kolei “dostajecie” za 1 grosz.

tulipany 7 szt – 12,99 zł (1,85 zł / szt.) – wysokość 35 cm

polskie tulipany mix 35 szt – 59,99 zł (1,71 zł / szt.)

polskie tulipany 25 szt – 42,99 zł (1,71 zł / szt.)

Zdecydowanie widać, że najlepszą opcją jest zakup “hurtowy”. Mam na myśli wybór opcji promocyjnej 3+3 lub 2+1. Możemy również kupić między innymi gerbery – 10 szt. za 12,99 zł lub bukiet kolorowych róż – 20 szt za 29,99 zł. Mowa o kwiatach o wysokości 40 cm. Z kolei 13 sztuk o wysokości 30 cm kupicie za 9,99 zł. Wychodzi więc na to, że róże w tym wariancie są tańsze niż w Biedronce, gdyż jedna sztuka kosztuje 0,76 zł.

Ile kosztują tulipany w Kauflandzie?

Przechodzimy do kolejnej niemieckiej sieci marketów. Przeglądając gazetkę promocyjną obowiązującą od czwartku 07.03 do środy 13.03 możemy zauważyć bardzo dobrą cenę tulipanów w wariancie bukietu 7 sztuk. Kwiaty o wysokości 35 cm w takiej opcji zostały wycenione na 5,99 zł. Mamy więc 0,85 zł za sztukę. W sieci pojawiły się również goździki o długości 45 cm wycenione na 5,99 zł za bukiet liczący 7 sztuk.

tulipany 17 szt – 21,99 zł (1,29 zł / szt.). Wysokość tulipana 35 cm.

W ofercie pojawiły się również żonkile – 18 sztuk za 7,99 zł oraz róże fairtrade o długości około 50 cm, gdzie za bukiet składający się z 13 sztuk zapłacimy 25,99 zł. Jak widać, Kaufland nie nastawia się na wielką sprzedaż tulipanów. Tak przynajmniej można wywnioskować z gazetki promocyjnej.

Ile kosztują tulipany w Dino?

Polska sieć marketów również informuje w swojej gazetce, że sprzedaje tulipany. Rzecz jasna, kwiatów w ofercie jest o wiele więcej. Mowa między innymi o goździkach (50 cm wys.) za 17,99 zł (10 sztuk w bukiecie), które mogą kosztować 15,99 zł, jeśli kupicie dwa bukiety. Są też żonkile (27 cm wys.) za 13,99 zł w wariancie 40 sztuk. Alternatywa to mniejszy bukiet – 20 szt. za 7,99 zł. Oczywiście, nie zabrakło róż, które wyceniono na 16,99 zł za bukiet składający się z 11 sztuk. Wychodzi więc 1,54 zł za sztukę (wysokość róż to 40 cm).

tulipan polski 25 szt – 33,99 zł (1,33 zł / szt). Wysokość tulipana 35 cm

tulipan polski 7 szt – 10,99 zł (1,57 zł / szt). Wysokość tulipana 35 cm

tulipany 15 szt – 19,99 zł (1,33 zł / szt). Wysokość tulipana 35 cm

Warto wspomnieć również o możliwości zakupu tulipana w doniczce. Wysokość 10 cm, doniczka 10,5 cm. Jedna sztuka została wyceniona na 8,99 zł.

Ceny tulipanów w Auchan.

Już na wstępie muszę przyznać, że Auchan mocno mnie zaskoczył. Dlaczego? Informuje, że kupując kwiaty cięte w dniach 7-8.03.2024 możemy liczyć na 100% zwrotu w e-bonie, który można wykorzystać w dniach 11-16.03.2024. Maksymalna wartość bonu wynosi 100 zł i jego realizacja jest możliwa tylko w sklepie, w którym został wydany. Szczegóły znajdziecie na stronie Auchan.pl. Przejdźmy do cen, które zaproponował hipermarket.

tulipan polski 5 szt – 7,99 zł (1,60 zł / szt.). Wysokość – b.d.

tulipan polski 15 szt – 19,99 zł (1,33 zł / szt.). Wysokość 30 – 35 cm

tulipany 9 szt – 9,99 zł (1 zł / szt.). Wysokość b.d. Ważne – cena obowiązuje tylko dziś i jutro (7-8 marca. 2024)

tulipany 11 szt – 13,99 zł (1,27 zł / szt.). Wysokość 30 – 35 cm.

W ofercie znajdziemy wiele różnych kwiatów – w tym np. goździki, gdzie bukiet składający się z 10 sztuk został wyceniony na 9,99 zł. Z kolei 9 róż o wysokości 40 cm kosztuje 9,99 zł.

Ile kosztują tulipany w Aldi?

Aldi informuje, że od czwartku do soboty będziemy mogli kupić zarówno tulipany, jak i róże o wysokości 40 cm w bukietach 9 / 12 sztuk. Ile to kosztuje? Sklep informuje tylko o cenie wynoszącej 7,99 zł. Nie ma jednak informacji o ilości sztuk w bukiecie. Jeśli dowiem się czegoś więcej, zaktualizuję artykuł.

Cena tulipanów w Netto

Netto oferuje tulipan cięty w różnych kolorach. Cena za bukiet składający się z 7 sztuk wynosi 7,99 zł. Daje nam to 1,14 zł za sztukę.

Ile trzeba zapłacić za tulipany w Stokrotce?

Stokrotka oferuje różne warianty kolorystyczne tulipanów w bukietach, w których każdy ma 7 sztuk kwiatów. Cena takiego bukietu wynosi 7,99 zł. Mamy więc taką samą cenę za sztukę jak w przypadku sieci Netto. Pojawia się również inny wariant bukietu, w którym mamy 15 sztuk kwiatów. Cena takiego bukietu wynosi 18,99 zł, co daje nam 1,26 zł za sztukę. W ofercie są również bukiety wiosennych kwiatów ciętych oraz np róże o wysokości 50 cm. Bukiet 10 sztuk kosztuje 14,99 zł.