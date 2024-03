Sprawdziłem ile kosztują kwiaty na Dzień Kobiet w Lidlu 8.03

Zbliża się 8 marca, a to oznacza, że czas wyrazić wdzięczność wobec wszystkich kobiet. Dlatego też sprawdziłem, ile kosztują kwiaty na dzień kobiet w Lidlu. W tym tekście poznasz ceny kwiatów doniczkowych. Nie wiemy jeszcze jakie będą ceny kwiatów ciętych w popularnych dyskontach. Na to musimy poczekać do czwartku, kiedy pojawi się nowa oferta.

Znaczenie kolorów tulipanów. Wiedziałeś o tym?

Najczęściej wybieranym prezentem z okazji Dnia Kobiet (przypominam – ósmy marca) są oczywiście kwiaty. Róże, tulipany – to właśnie je wybieramy najczęściej. Swoją drogą, wiecie jakie mają znaczenie kolory tulipanów? Oczywiście, to tylko symbol, ale tak mocno utarty w kulturze, że warto wiedzieć jaki kolor wybrać na daną okazję. Czerwony jest kolorem miłości. Dlatego wybierane są przez kogoś, kto chce wyrazić oddanie, bliskość i powiedzieć, że obdarowana osoba jest kimś ważnym. Z kolei wybierając żółte tulipany są kojarzone jako symbol nieodwzajemnionej miłości, chociaż nie tylko! Żółte tulipany możemy dziś wykorzystać praktycznie w każdej sytuacji. Dlaczego? Ten kolor oznacza szczęście, radość oraz nadzieję.

Kolejnym, bardzo popularnym kolorem jest biały tulipan. Jakie ma znaczenie? W “naszej kulturze”, o ile mogę tak napisać, ma wyrażać żal z powodu straty bądź przeprosimy. Oczywiście, to tylko symbol. Równie dobre możemy dać go komuś, kto zaczyna coś nowego, gdyż w tak zwanej “symbolice florystycznej” oznacza nowy początek. Rzecz jasna, świetnie pasuje do wielu innych okazji. A co z różowymi tulipanami? One również mają pewne znaczenie. Możemy je traktować podobnie jak czerwone, jednak są o wiele bardziej “uniwersalne”. Fakt, można je dać komuś, kogo lubimy ale jak już wspomniałem, pasują praktycznie do każdej okazji.

Kolorów tulipanów jest wiele, to fakt. Czy każdy ma znaczenie? Zapewne tak. Nie będę jednak opisywał wszystkich, ale wybrałem te najpopularniejsze. Oprócz czerwonego, białego, różowego czy żółtego, znajdziemy również niebieski, który ma symbolizować indywidualność i wyjątkowość. Z kolei pomarańczowe mogą oznaczać jedność. W skrócie, możemy je podarować komuś, z kim dobrze się rozumiemy.

Jaki kolor kwiatów kupujesz na Dzień Kobiet? Ile kosztują kwiaty na Dzień Kobiet w Lidlu?

Jak już wspominałem, mówimy o kwiatach doniczkowych. Na ceny kwiatów ciętych w Lidlu, Biedronce, Kauflandzie i innych dyskontach musimy poczekać. Najpewniej w czwartek dowiemy się, ile będą kosztować, gdyż wtedy pojawia się nowa gazetka promocyjna. Tak czy inaczej, zamiast kupować kwiaty cięte, które za jakiś czas mogą “zakończyć swój żywot”, możesz zakupić kwiaty w doniczkach, które będą towarzyszyć obdarowanej osobie przez długi czas.

A więc ile kosztują kwiaty na Dzień Kobiet w Lidlu? Przykładowo bardzo ładne, dwukolorowe róże o wysokości około 32 cm w doniczce 14 cm kosztują 28,99 zł. Warto dodać, że ten kwiat możemy umieścić na zewnątrz, kiedy już na dobre pojawi się wiosna. Z kolei azalia na pniu, która ma 35 cm wysokości została wyceniona na 35 cm. Ten kwiat nadaje się tylko do domu. Podobnie jak orchidea o wysokości około 47 cm, która kosztuje 19,99 zł. Nie inaczej jest z frizeą lub guzmanią o wysokości 41 cm. Ona również preferuje środowisko ciepłe, a więc lepiej, by została w domu. Ten kwiat kosztuje 22,99 zł. Warto dodać, że każdy z tych trzech kwiatów oferowany jest w Lidlu w różnych kolorach.

Storczyki w Lidlu na Dzień Kobiet

Jeden z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych? Tak przynajmniej mi się wydaje. Swoją drogą, uważam, że jest to przy okazji jeden z najtrudniejszych w utrzymaniu kwiatów. Tak czy inaczej, w Lidlu od wczoraj, 04.03.2024 dostępne są różne rodzaje polskich storczyków. Ile kosztują kwiaty na Dzień Kobiet w Lidlu? Ceny oscylują od 37,99 zł do 59,99 zł. Wszystko zależy od jego rozmiaru oraz doniczki, jaką posiada dany storczyk.