Dzień Kobiet 2024 zbliża się wielkimi krokami i zostało nam tylko kilka dni, aby przygotować prezent. Empik przeprowadził badanie, które może nam pomóc w tym, aby obdarować kobiety w naszym życiu odpowiednim prezentem. Co kupować, a czego nie?

Co kupić a czego nie na Dzień Kobiet 2024? Polki podpowiadają

Z danych wynikających z ankiety wiemy, że 9 na 10 kobiet czeka na upominek w dniu 8 marca. Co kupić na Dzień Kobiet, na jaki prezent liczą Polki? Bez zaskoczenia dla wielu, są to kwiaty. Na taki subtelny prezent liczy 44 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazły się książki (40 proc.), a podium zamyka bilet na wydarzenie kulturowe (np. koncert lub spektakl) z wynikiem 24 procent.

Czwarta i piąta lokata uzyskały podobny wynik – 16% kobiet najbardziej ucieszyłaby się z kolacji w domu/restauracji, a 15 proc. z nich z karty podarunkowej lub prezentowej do ulubionego sklepu. Na biżuterię liczy 14 procent ankietowanych kobiet, a na perfumy 13. Liczby te pokazują, że kobiety wcale nie liczą na drogi prezent, a na sam gest.

Skoro wiemy, co kupić na Dzień Kobiet 2024 naszym najbliższym paniom, teraz warto przyjrzeć się prezentom, których lepiej unikać! Okazuje się, że bardzo duża liczba ankietowanych uważa, że najgorszym prezentem są rajstopy oraz słodycze! Co więcej, 40 proc. kobiet nie chciałaby dostać sprzętu do kuchni.

Dzień kobiet 2024. Co kupić, a czego unikać? Lepiej zobacz! Fot. Empik

Ile kobiet obchodzi święto?

W badaniach przeprowadzonych przez EMPIK udział wzięło ponad 3,5 tysiąca kobiet. Ankieta przyniosła odpowiedzi na kilka pytań dotyczących dnia kobiet, które jak co roku odbędzie się 8 marca. Z danych wynika, że dzień ten świętuje 85 proc. ankietowanych kobiet. Dla 46 proc. ze wszystkich pań, które wzięły udział w ankiecie, dzień ten jest okazją do celebrowania kobiecości, a dla 34 proc. z nich to moment do wyrażenia solidarności z innymi kobietami.

Dzień kobiet to okazja do obdarowania płci pięknej prezentami i upominkami. I właśnie 60 proc. Polek 8 marca otrzymuje życzenia, a połowa – prezent. Najczęściej upominki wręczają mąż czy partner (81 proc.), tata lub teść (55 proc.), ale także inne bliskie kobiety (28 proc.), znajomi (28 proc.) czy pracodawca (25 proc.).

Według danych pochodzących z ankiety, kwiaty to najlepszy prezent na Dzień Kobiet. Fot. mat. wł.

8 marca to kobiecy dzień

Polki w ten dzień obdarowują także same siebie – 60 proc. z ankietowanych Dzień Kobiet poświęca czas na przyjemności, takie jak domowe spa, wieczór z książką czy seans filmowy. 32 procent kobiet biorących udział w badaniu wyznało, że planują kupić sobie kwiaty, a 27 proc. z nich same kupują sobie kosmetyki, ponieważ znają swoje potrzeby. Na drobne upominki w postaci ceramiki czy świeczek decyduje się 25 procent.

Dzień Kobiet dla wielu Pań to idealna okazja do zadbania o swoje zdrowie – co dziesiąta ankietowana planuje wykonać badania profilaktyczne. Z kolei 35 proc. z nich planuje spędzić ten dzień w towarzystwie innych kobiet, a 20 proc. zamierza obdarować upominkiem inną kobietę.

Dzień kobiet 2024. Co kupić, a czego unikać? Lepiej zobacz! Fot. mat. wł.

Źródło: opr. wł./Empik