Infinix NOTE 30 i Smart 7 HD z lepszymi cenami. Jest tanio!

Jeśli chcesz kupić tani smartfon, powinna Cię zainteresować ta promocja. Infinix NOTE 30 i Smart 7 HD z bardzo dobrymi cenami. Producent nadal dołącza do zestawu modelu NOTE 30 Pro ładowarkę bezprzewodową 15W za 1 zł do modelu, który testowałem.

Smartfon za 369 zł! To możliwe?! Tak, jeśli wybierzecie Infinix Smart 7 HD

Zacznę od modelu budżetowego. Bo jak inaczej w dzisiejszych czasach nazwać smartfon, który kosztował 399 zł, a jego cena została obniżona do 369 zł? Sprawdźmy, jakie parametry posiada ten model. Przede wszystkim mamy do dyspozycji mocno budżetowy procesor Unisoc SC9863A, 2 GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia o 2 GB ROM. Mamy też 64 GB pamięci wewnętrznej. Ekran o rozdzielczości HD+ ma przekątną 6,6 cala. Kusi bateria o pojemności 5000 mAh. Powinna wystarczać na dwa dni pracy systemu. Dodajmy do tego aparaty: główny 8 Mpix, selfie 5 Mpix oraz Androida w wersji 12 Go. Najlepsze jest to, że w zestawie mamy przeźroczyste etui, ładowarkę, przewód USB oraz słuchawki! Co o nich sądzę? Sprawdźcie w recenzji innego modelu – NOTE 30 Pro.

Smartfony Infinix z lepszymi cenami. Jest tanio!

Niższa cena Infinix NOTE 30. Producent obniżył ją z 1099 zł na 899 zł

W tym przypadku mamy nieco lepsze podzespoły. Widziałem ten smartfon na żywo i nie ukrywam, jakość wykonania stoi na bardzo wysokim poziomie. Dodajmy do tego tą mocno obniżoną cenę i naprawdę jest to model, na który warto zwrócić uwagę, jeśli szukacie taniego smartfona. patrząc na to, że mamy do dyspozycji 8 GB pamięci RAM + 8 GB pamięci ROM, a także 128 GB pamięci wewnętrznej muszę przyznać, że 899 zł to uczciwa cena.

Producent zastosował również procesor MediaTek Helio G99. Nie grzeszy wydajnością, ale też nie jest słaby – w tej cenie całkiem OK. Do tego mamy wyświetlacz 6,78 cali z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz co jest bardzo dużym atutem. Główny aparat ma 64 Mpx, przedni 16 Mpx – całkiem znośnie. Smartfon ten ma baterię 5000 mAh z ładowaniem 45 W, system Android 13 i wspiera technologię NFC. Producent chwali się tym, że JBL dostroił dźwięk, aczkolwiek ja jakoś nie widzę tej wysokiej jakości audio. Kwestia gustu, rzecz jasna.

Infinix NOTE 30 i Smart 7 HD z lepszymi cenami. Jest tanio!

Infinix nadal oferuje ładowarkę bezprzewodową za 1 zł!

Na koniec temat promocji związanej z modelem Infinix NOTE 30 Pro, który testowałem. Zastanawiałem się jak długo producent będzie dołączał do zestawu ładowarkę bezprzewodową 15 W za 1 zł. Jak widać, podobno zainteresowanie nie słabnie, dlatego nadal można kupić ten model i “dostać” gadżet za złotówkę. Do kiedy będzie trwać promocja? Tego nie wiem.