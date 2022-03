Instagram przywraca chronologiczność postów! W końcu!

Instagram wprowadza zmiany do swojej społecznościówki. Jedna z nich na pewno ucieszy większość użytkowników. Platforma znowu będzie wyświetlać posty w kolejności chronologicznej. Użytkownicy będą mieli także wybór w kwestii tego, co będzie pojawiać im się na tablicy.

Instagram powraca do korzeni

Platforma Instagram powróci w końcu od tego, co swego czasu mocno rozzłościło użytkowników. Chodzi o wyświetlanie postów w kolejności chronologicznej. Swego czasu wyświetlanie postów spowodowane było przez specjalny algorytm, teraz jednak serwis społecznościowy odchodzi od tego pomysłu.

Chronologiczna kolejność wyświetlania postów była na Instagramie dostępna od samego początku. Jest to logiczna forma przeglądania treści, jednak władze serwisu postanowiły zmienić to na rzecz algorytmu, wierząc, że to lepsze rozwiązanie. To nie spodobało się użytkownikom, dlatego też Instagram postanowił powrócić do pierwotnej formy.

Dwie nowe formy przeglądania postów. Jest jednak pewien haczyk

To jednak nie wszystko, ponieważ na platformie Instagram wprowadzono dwie nowe formy przeglądania treści. Między widokami można przełączać się po kliknięciu w ikonę z nazwą platformy znajdującej się w lewym górnym rogu interfejsu. Do wyboru będziemy mieć widok „Obserwowani” i „Ulubione”. W obu tych przypadkach posty wyświetlane będą w kolejności chronologicznej.

Widok „Obserwowani”, jak mówi sama nazwa, są to posty, które dodawane są przez wszystkie osoby, które obserwujemy. Jest to po prostu klasyczny widok, z którym cały czas mamy do czynienia. Całkowitą nowością jest widok „Ulubione”, do którego możemy dodać maksymalnie 50 obserwowanych profili. Oczywiście w każdej chwili możemy edytować swoją listę ulubionych kont. Trzeba jednak podkreślić, że żaden z tych trybów nie możemy ustawić jako domyślny i trzeba będzie wybierać je ręcznie. Po włączeniu aplikacji posty w dalszym ciągu będą wyświetlane przy wykorzystaniu algorytmu.

