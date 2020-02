Z każdym dniem AMD coraz silniej umacnia się na scenie procesorów. Intel oficjalnie przyznał się, że nie zamierza podjąć rękawic, by walczyć o tytuł marki dominującej na rynku konsumenckim. Faktem jest, iż owa marka planuje również wprowadzić nową generację procesorów, które mają konkurować z AMD, dlatego też wszyscy czekają na to co ma do zaoferowania Intel. Nasuwa się więc pytanie, który z procesorów będzie wydajniejszy? Intel Core i7-10700F czy AMD Ryzen 7 3700X?

i7-10700F vs Ryzen 7 3700X – wielkie starcie.

Intel Core i7-10700F to 8 rdzeniowy procesor wspierany 16 wątkami. Ma być on znacznie tańszy od 10700K, lecz w przeciwieństwie do wersji K, brakuje mu odblokowanego mnożnika oraz zintegrowanego układu graficznego. Stąd niższa cena. Koreańska społeczność technologiczna QuasarZone opublikowała zrzut ekranu testu I7-10700F w programie Cinebench R20. Jest to naprawdę dobra informacja, z racji, iż możemy porównać go do innych procesorów. Jak widać na załączonym poniżej screenie, możemy zauważyć, iż wyniki są porównywalne do Ryzen 7 3700X. I7-10700F osiągnął wynik na poziomie 4781 w teście wielowątkowym oraz 492 punkty w jednowątkowym teście. Są to wszystkie ujawnione informacje na temat tego procesora z tego przecieku, lecz jeśli pojawią się kolejne to nie omieszkamy Was o nich poinformować.

Zrzut ekranu z programu Cinebench R20.

Co wiemy jeszcze na temat 10 generacji?

Między innymi znamy specyfikację procesorów. Niektórych całą, innych częściową, ale zawsze to coś. Mimo wszystko jest to dość dużo informacji, dlatego też uznałem, że warto to rozbić na serię.

Ważna adnotacja. W miejscach gdzie jest napisane “moje przypuszczenia” bądź coś w tym stylu, oznacza, iż pozwoliłem sobie pospekulować na temat możliwej specyfikacji.

Intel Core i9

Między innymi specyfikację procesorów. Niektórych całą, a niektórych częściowo, ale zawsze to coś. I9-10900K ma posiadać 10 rdzeni fizycznych oraz 20 logicznych. Zegar bazowy wynosi 3.7 GHz, a w trybie na wszystkich rdzeniach ma wynosić 4.8/4.9 GHz. 20 MB, tyle wynosi ilość pamięci cache, a TDP jest na poziomie 125W. Jak przystało na serię procesorów z dopiskiem “K”, OC mile widziane.

I9-10900 posiada taką samą ilość rdzeni fizycznych jak i logicznych. Jedyne znaczące różnice są w zegarach z racji niższego TDP, które wynosi 65W. Zegar bazowy wynosi 2.8 GHz, a w trybie turbo może osiągnąć 4.5/4.6 GHz.

I9-10900T, ilość rdzeni taka sama ja w obu, powyższych procesorach. Również zmianie ulegają zegary z racji, iż jest to procesor nastawiony przede wszystkim na niski pobór wynoszący 35W. Zegar bazowy wynosi 2.0GHz, tryb turbo jest jeszcze nieznany, lecz moje przypuszczenia mówią mi, że będzie to około 4.4/4.5 GHz. Seria “T” posiada przeważnie możliwość obniżenia TDP do poziomu 25W, tak było w przypadku 9900T.

Jest to najprawdopodobniej I9-10900K

Intel Core I7

I7-10700K posiada 8 rdzeni fizycznych oraz 16 logicznych. Zegar bazowy wynosi 3.8 GHz, a w trybie turbo na wszystkich rdzeniach osiąga 4.7 GHz. Ilość pamięci cache to 16 MB, a TDP jest na poziomie 125W. Tak, jak w przypadku innych modeli z dopiskiem “K”, możemy owy procesor przetaktować.

I7-10700 również posiada 8/16 rdzeni. Zegar bazowy natomiast wynosi 2.9 GHz z racji TDP wynoszącego 65W. W trybie boost taktowanie wynosi 4.8 GHz. Pamięć cache również nie ulega zmianie.

I7-10700T, tak jak w powyższych przypadkach ma niższe TDP na poziomie 35W. Zegar bazowy wynosi 2.0 GHz, a w trybie boost w mojej opinii wyniesie około 4.4/4.5 GHz. Pamięci cache również posiada 16 MB.

Intel Core I5

I5-10600K, 6 rdzenie fizycznych oraz 12 rdzeni logicznych. Zegar bazowy na poziomie 4.1 GHz, a w trybie boost ma on wynosić 4.5 GHz. Ilość pamięci cache wynosi 12 MB, a TDP 125W. Jak przystało na wersję “K”, możemy ją kręcić.

I5-10600, tak jak wyżej, posiada 6/12 rdzeni. Zegar bazowy został ustawiony na poziomie 3.3 GHz, a w trybie boost ma osiągać 4.4 GHz. Ilość pamięci cache bez zmian, a TDP wynosi 65W.

I5-10600T rdzenie, jak i pamięć cache bez zmian. Zegar bazowy na poziomie 2.4 GHz, w trybie boost obstawiam 4.2/4.3 GHz. TDP wynosi 35W.

i5-10500 tak jak wyżej rdzenie, jak i pamięć cache bez zmian. Zegar bazowy wynosi 3.1 GHz, a w trybie boost ma wynosić 4.2 GHz. TDP na poziomie 65W.

i5-10500T tutaj również pamięć cache i ilość rdzeni bez zmian. Zegar bazowy na poziomie 2.3 GHz, a w trybie turbo nie jest znany, lecz przypuszczam 3.9/4.0 GHz. TDP 35W.

i5-10400 ah niespodzianka, tutaj też pamięć cache nie ulegała zmianie, tak samo jak ilość rdzeni. Zegar bazowy wynosi 2.9 GHz, a w trybie turbo 4.0 GHz. TDP identyczne jak w przypadku 10500 oraz 10600, 65W.

Jest to zrzut, najprawdopodobniej i5-10600K

Intel Core I3

i3-10350K 4 rdzenie fizycznych oraz 8 logicznych. Zegar bazowy nie jest znany, lecz obstawiam 4.5 GHz, a trybie turbo przypuszczam, iż osiągnie 5.2 GHz z racji wysokiego TDP wynoszącego 125W. Pamięć cache wynosi 8MB. Oczywiście wersja “K” umożliwia podkręcanie.

i3-10320 ilość rdzeni oraz pamięć cache nie ulega zmianie. Jedyne znaczące zmiany są w TDP 65W oraz w taktowaniach. Zegar bazowy wynosi 3.8 GHz, a w trybie turbo ma osiągnąć 4.4 GHz.

i3-10300 ilość pamięci cache, rdzeni oraz TDP nie ulega zmianie. Zegar bazowy wynosi 3.7 GHz, a w trybie boost podnosi się do poziomu 4.2 GHz

i3-10100 tak jak wyżej, ilość pamięci cache, rdzeni oraz TDP nie ulega zmianie. Zegar bazowy wynosi 3.6 GHz, a w trybie turbo osiąga 4.1 GHz

i3-10100T zegar bazowy na poziomie 2.3 GHz, a w trybie turbo wynoszący najprawdopodobniej około 3.8 GHz. TDP z racji wersji z dopiskiem “T”, jest znacznie niższe i wynosi 35W. Ilość rdzeni i pamięć cache, bez zmian.

Intel Pentium oraz Celeron

Pentium G6400 2 rdzenie fizyczne oraz 4 logiczne, to cechy szczególne serii Pentium. Zegar bazowy wynosi 3.8 GHz, a w trybie boost osiąganie on (w mojej opinii) około 4.4 GHz. Ilość pamięci cache, której posiada to 4MB, a TDP wynosi 65W.

Pentium G6400T ilość rdzeni, jak i pamięci cache nie ulega zmianie. Zegar bazowy spada do 3.2 GHz, a w trybie boost w mojej opinii wyniesie 3.8 GHz. TDP na poziomie 35W.

Celeron G5900 2 rdzenie logiczne jak i fizyczne, oraz 2 MB pamięci cach. TDP na poziomie 65W. Zegar bazowy osiąga 3.2 GHz, więc przypuszczam, że w trybie boost osiągnie 3,9 GHz.

Celeron G5900T rdzenie, jak i pamięć cache bez zmian. Zegar bazowy wynosi 3.0 GHz, więc bardzo możliwe, że w trybie boost osiągnie on około 3.6 GHz. TDP na poziomie 35W.

Źródła: techpowerup.com, wccftech.com