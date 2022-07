Technologia Intel Optane swój debiut miała w roku 2017. Swoista rewolucja, która ostatecznie w lipcu roku 2022 została uśmiercona. Jakie są tego przyczyny?

Intel Optane — początek i koniec

Intel Optane - koniec z dalszym rozwojem technologii

W założeniach Intel Optane oparte o pamięci 3D Xpoint miało służyć jako bardzo szybki bufor dla innych dysków, dlatego jego pojemności dostępne na rynku wynosiły 16 oraz 32 GB. W praktyce jego wydajność pozwalała na znaczne przyśpieszenie nawet najszybszych klasycznych nośników. Wymagało to jednak zastosowanie ówcześnie najnowszej platformy Intela (7-generacji).

Optane, choć było względnie tanie (a w wielu przypadkach było dokładane za darmo do niektórych płyt głównych) nie zdobyło zakładanej popularności. Ostatecznie Intel zdecydował się całkowicie porzucić rozwój tej technologii. Ekipa redakcji Tomshardware.com poprosiła firmę Intel o komentarz w tej sprawie, odpowiedź brzmi następująco:

„We continue to rationalize our portfolio in support of our IDM 2.0 strategy. This includes evaluating divesting businesses that are either not sufficiently profitable or not core to our strategic objectives. After careful consideration, Intel plans to cease future product development within its Optane business. We are committed to supporting Optane customers through the transition.”

Co tłumacząc, znaczy dokładnie.

„Kontynuujemy racjonalizację naszego portfolio w celu wsparcia naszej strategii IDM 2.0. Obejmuje to ocenę zbywanych biznesów, które albo nie są wystarczająco rentowne, albo nie są zgodne z naszymi celami strategicznymi. Po dokładnym rozważeniu Intel planuje zaprzestać rozwoju produktów w ramach swojej działalności Optane. Zależy nam na wspieraniu klientów Optane w okresie przejściowym”

Co więc dalej z Intel Optane?

Całkowite porzucenie rozwoju tej technologii będzie kosztowało giganta dokładnie 559 milionów dolarów. Jako jedne z przyczyn zaprzestania dalszego wsparcia dla Intel Optane wymieniane są zmiana branży na architektury oparte na CXL co też miało wpływ na decyzję Microna, który w zeszłym roku opuścił ten biznes. Wspomnieć trzeba, że Micron był jedynym dostawcą pamięci 3D Xpoint na dużą skalę, te znowu są podstawą Intel Optane.

Źródło: Tomshardware.com.