Intel postanawia zakończyć wsparcie dla procesorów do 10 generacji. Jedyne łatki, które mają się pojawiać, będą dotyczyć krytycznych luk bezpieczeństwa.

Intel kończy wsparcie dla procesorów 10 gen i starszych

Zgodnie z oświadczeniem firmy Intel, nie będzie dalej wsparcia dla układów do 10 gen. Nie chodzi tutaj o wybrane modele, a o całe serie, bo mówimy tutaj o procesorach Intel Core: i3, i5, i7, i9, a także Intel Atom, Intel Celeron oraz Intel Pentium.

Brak wsparcia dla procesorów do 10 gen. Co to oznacza?

Oznacza to, że nie będą się pojawiać aktualizacje z nowymi funkcjami czy optymalizacją, a jedynie co otrzymamy to poprawki związane z bezpieczeństwem i krytyczne łatki. Takie mają się pojawiać raz na kwartał lub w razie wyraźnej potrzeby.

Skąd taka decyzja?

Intel postanowił na wprowadzenie WDDM 3.1 wraz z aktualizacja dla systemu Windows 11 22H2. Ze względu na to, że Intel umieszczał w swoich układów ciągle te same wbudowane układy graficzne, bo od 6 do 10 generacji nie wiele się zmieniało to zmiany te negatywnie odbędą się na posiadaczach tego sprzętu i dopiero posiadacze 11 oraz 12 generacji procesorów są „uratowani”. Od teraz sterowniki Intela będą miały dwie podwersje sterowników GPU. Jedne będą dla procesorów 11 generacji i nowszych z serii UHD 700 oraz drugą dla już nie rozwijanych układów Intel Core wcześniej wspomnianych.

