Co prawda do premiery nowego systemu iOS 18 zostało jeszcze 7 miesięcy, to już teraz wiemy, że nowa odsłona systemu operacyjnego na smartfony Apple będzie czymś zupełnie nowym i świeżym. Zmiany będą na tyle widoczne, że będziecie chcieli zmienić telefon na iPhone 16!

Największa zmiana w historii? Taki ma być iOS 18

Do premiery nowych urządzeń mobilnych Apple zostało jeszcze trochę czasu, jednak to nie ma znaczenia, ponieważ w sieci co chwila pojawiają się przecieki i spekulacje na temat nowości amerykańskiego giganta, które zostaną zaprezentowane w 2024 roku. Te najnowsze tyczą się iOS 18. Jak podaje Mark Gurman z Bloomberga, system ten będzie największą aktualizacją w historii firmy.

iOS 18 będzie nowym rozdaniem. Dla niego zmienisz telefon

Apple Vision Pro ma być pierwszym korkiem Apple w kierunku rewolucji swoich urządzeń. Oczywiście nowa fala smartfonów, tabletów czy komputerów ma się opierać na sztucznej inteligencji. AI jest rozwiązaniem, które na stałe zagościło w naszym życiu, dlatego też Apple, tak jak Samsung, chce zaimplementować sztuczną inteligencję do swoich smartfonów.

Siri będzie mądrzejsza, podatna na personalizację i bardziej naturalna

Apple chce, aby sztuczna inteligencja w ich smartfonach oferowała najwyższą jakość komunikacji i chce uniknąć tzw. halucynacji sztucznej inteligencji, zjawiska przekazywania informacji przez SI, które nie do końca mają związek z rzeczywistością. Dzieje się tak, kiedy AI nie ma na tyle rzetelnych informacji, aby podać odpowiedź zgodną z prawdą, dlatego też na podstawie zebranych przez siebie danych wymyśla odpowiedź. W tym celu Apple kontaktowało się z takimi podmiotami jak NBC News, IAC (wydawca People, The Daily Beast, Better Homes and Gardens) i Condé Nast (The New Yorker, Vogue). Ta współpraca ma zapewnić Apple AI dostęp do faktów w celu uniknięcia zjawiska halucynacji.

iOS 18 ma być tym systemem, który będzie wspierany przez sztuczną inteligencję. Wszystko ma opierać się na wewnętrznym modelu Ajax, co przeniesie się na jakość kontaktu z Siri. Asystent głosowy w ostateczności będzie nie tylko mądrzejszy, ale będzie również w stanie prowadzić bardziej naturalne rozmowy i przede wszystkim zyska na personalizacji. Wiemy też, że Ajax będzie wykorzystywany do podsumowywania treści na ekranie oraz do analizowania wiadomości, w celu uzupełniania zdań lub podpowiadania pełnych zdań w odpowiedziach.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy funkcje sztucznej inteligencji w iOS 18 będą dostępne za pośrednictwem najnowszego hardware, czy tak jak w przypadku Samsunga, duża ilość będzie oferowana za pomocą chmury. Niemniej jednak wydaje się, że te najważniejsze funkcje, które potrzebują wysokiej mocy obliczeniowej, będą zarezerwowane dla najnowszych urządzeń, co oznacza, że jeśli będziemy chcieli z nich korzystać, konieczny będzie zakup iPhone 16.

