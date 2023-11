iOS 18 będzie “rewolucyjny”. Największa zmiana od iOS 14!

Apple szykuje spore zmiany w swoim systemie, ponieważ iOS 18 będzie “rewolucyjny”. System, według najnowszych informacji, przejdzie największą zmianę od momentu premiery iOS 14. Wszystko za sprawą rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które mają pojawić się w przyszłej wersji systemu.

Sztuczna inteligencja kluczem do rozwoju systemu

Pomimo tego, że Apple wstrzymało prace nad iOS 18 w celu poprawek błędów pojawiających się w obecnej wersji oprogramowania, to system, który zadebiutuje w przyszłym roku, ma być największą zmianą od momentu premiery iOS 14 w 2020 roku. Według przecieków i zapowiedzi “iOS 18 będzie rewolucyjny”.

Co tak naprawdę to oznacza? iOS 18 będzie wspierał rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Wielokrotnie pisaliśmy o tym, że Apple mocno stawia na rozwój AI w swoich urządzeniach, a ostatnie informacje sugerują, że sztuczna inteligencja zostanie bezpośrednio wdrożona do iPhone 16, którego debiut ma nastąpić we wrześniu przyszłego roku. To ze względu na nową technologię wykorzystaną do stworzenia procesorów A18. Starsze modele zyskają dostęp do AI poprzez chmurę.

iOS 18 będzie przełomowy

Jak podaje Mark Gurman, iOS 18 będzie systemem, który wprowadzi do urządzeń Apple rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Zmiany nie przyniosą tylko nowych funkcji, ale obejmą także interfejs użytkownika. Analityk, co prawda nie zdradził dokładnych szczegółów na temat nowych funkcji iOS 18 i iPadOS 18, jednak określa te systemy jako “stosunkowo przełomowe”.

Ostatnim przełomowym systemem w historii marki był właśnie iOS14, który w kwestii designu dał możliwość użytkownikom ustawiania widgetów na ekranie głównym, co wcześniej nie było możliwe. Wiele wskazuje na to, że iOS 18 będzie tego rozwinięciem, ponieważ nikt nie spodziewa się wielkich zmiany wizualnych systemu.

