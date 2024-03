System operacyjny Apple, choć jest bardzo dobrze zoptymalizowany, to jest niezwykle toporny, jeśli chodzi o modyfikacje ekranu głównego. Gigant nad tym pracuje i okazuje się, że iOS 18 zaoferuje coś, co w systemach Google Android było obecne od początku jego istnienia. Nie bez powodu mówi się o największej zmianie w historii!

iOS 18 zaoferuje wielką zmianę

W momencie premiery iOS 16 Apple wprowadziło możliwość modyfikowania ekranu blokady. Użytkownik, który do momentu zaprezentowania ówczesnej wersji oprogramowania mógł jedynie zmieniać tapetę, otrzymał (nieduży) wachlarz możliwości – zmianę czcionki, jej wielkości czy koloru.

iOS 18 zaoferuje coś, co Android ma od początku istnienia. Fot. MacRumors

Taka zmiana była bardzo pozytywna, pomimo tego, że użytkownicy Androida mieli możliwość modyfikacji tych elementów od jakiegoś czasu. Niestety, jeśli chodziło o ustawianie ikon na ekranie początkowym, Apple pozostawało nieugięte – nie można było zmienić ich położenia, miały być ułożone w rzędzie. iOS 18 zaoferuje wielką zmianę w tym kontekście.

Posiadacze Androidów mieli to od początku

Użytkownicy systemu Android czytając ten tekst, z pewnością uśmiechną się pod nosem, ponieważ mogą oni układać ikony w wybranym przez nich miejscu, jednak dla użytkowników systemu iOS będzie to nowość. Niemniej jednak Apple w iOS 18 zaoferuje większą swobodę podczas urządzania swojego ekranu początkowego!

Smartfony z Androidem od lat pozwalają na ustawianie ikonek wedle uznania użytkownika. Fot. mat. wł. W iOS 18 Apple da użytkownikowi zdecydowanie więcej swobody i pozwoli na dowolne rozmieszczanie ikon. Do tej pory nie było to możliwe. Fot. mat. wł.

W iOS 18 użytkownik będzie miał możliwość tworzenia przestrzeni pomiędzy ikonami aplikacji, rzędów czy kolumn, co jest wielkim krokiem w przód. Jak podają różne źródła, tegoroczna wersja systemu ma być największą zmianą w historii iOS, co potwierdzają takie doniesienia, jak to.

Źródło: opr. wł./Bloomberg (via MacRumors)