Nowy iPhone opóźniony! Pomimo tego, że prace nad nim trwają już od jakiegoś czasu, to przecieki sugerują, że smartfon ten nie trafi na rynek w okresie, jaki pierwotnie zakładano. Na składaka giganta z Cupertino będziemy musieli poczekać dłużej.

Apple brakiem składanego smartfona wyróżnia się na tle konkurencji

Gigant z Kalifornii jest jedyną wielką marką, która nie posiada w swojej ofercie składanego smartfona, co w dalszym ciągu jest szokujące. Oczywiście pojawiają się informacje, które potwierdzają prace Apple nad tego typu urządzeniem, jednak nie znamy żadnych konkretów.

Apple, jako jedyny duży producent, nie posiada w swojej ofercie składanego smartfona. Zdjęcie podglądowe, iPhone 15 Max. Apple, jako jedyny duży producent, nie posiada w swojej ofercie składanego smartfona. Zdjęcie podglądowe, Motorola razr 40 ultra.

Składany smartfon Apple jest więc zagadką przyszłości, która powoli odkrywana jest przez leakerów. Pierwsze sugestie zakładały, że gigant z Cupertino dołączy do wyścigu składanych smartfonów w 2026 roku i postara się prześcignąć Samsunga, który w przypadku tych modeli, cieszy się największą popularnością. Najnowsze wiadomości sugerują, że telefon ten zostanie opóźniony.

Nowy iPhone opóźniony. Kiedy składany model trafi do sprzedaży?

Analitycy z koreańskiego AlphaBiz z początku przewidywali, że składany iPhone do sprzedaży trafi pod koniec 2026 roku. Ich najnowszy raport sugeruje jednak zupełnie coś innego – według analityków składak producenta z Kalifornii trafi na rynek kilka miesięcy później. Sugerowaną datą premiery jest pierwszy kwartał 2027 roku. Powody nie są znane, zwłaszcza że dostawa komponentów ma przebiegać zgodnie z planem.

Nowy iPhone opóźniony o kilka miesięcy! Kiedy zadebiutuje? Render: atuos_user/theapplehub

Składany iPhone trafi więc do użytkowników później, niż zakładano. Apple nie jest firmą, której śpieszno do zmian. Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że nawet jeśli telefon rzeczywiście wyjdzie na rynek dopiero za trzy lata, to firma nazwie go rewolucyjnym, a fani będą zachwyceni. Tak było w przeszłości i tak będzie w przyszłości. Wydaje się jednak, że firma przegapiła największy “boom” na tego typu smartfony, ponieważ zainteresowanie na nie mocno spadło.

Znając życie, Apple tchnie w rynek składanych smartfonów nowe życie.

