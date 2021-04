iPhone 13 nie będzie się brudził! Wszystko za sprawą specjalnej powłoki

Odciski palców pozostawiane na obudowie to jednak z największych zmor nowoczesnych smartfonów. Producenci chcąc stworzyć atrakcyjnie wyglądający telefonu sięgają po takie materiały jak m.in. szkło, które uwielbia odciski. Zdaje się, że Apple znalazło rozwiązanie na ten problem. iPhone 13 zostanie pokryty specjalną powłoką, która nie będzie zbierać śladów odcisków i zabrudzeń.

iPhone 13 ze specjalną powłoką, która nie będzie się brudzić

Nadchodzący iPhone 13 nie będzie może bardzo rewolucyjny, jednak będzie posiadał kilka usprawnień względem obecnej generacji. W ostatnim czasie pisaliśmy, że „trzynastka” otrzyma ekran, którego częstotliwość odświeżania będzie wynosić 120 Hz. Teraz pojawił się nowe informacje na temat tegorocznego smartfona marki Apple.

Specjalna powłoka pojawi się w nadchodzącym iPhone.

W sieci pojawiły się informacje, że iPhone 13 zostanie wyposażony w specjalną powłokę. Sprawi ona, że ani brud ani odciski palców nie będą problemem dla smartfona Apple. Informacje o zastosowaniu nowatorskiego rozwiązania podał Max Weinbach z XDA-Developers na swoim profilu na Twitterze. Innowacyjne rozwiązanie pojawi się w droższych modelach, czyli iPhone 13 Pro i Pro Max.

Innowacyjne rozwiązanie strzałem w „dziesiątkę”?

Apple pokryje iPhone 13 Pro i Pro Max specjalną powłoką, która ma zapobiegać zbieraniu się zabrudzeń oraz odcisków palców. Dlaczego rozwiązanie pojawi się jedynie w wyższych wersjach smartfona Apple? Ma to duży związek z ramką wykonanej ze stali nierdzewnej. To właśnie ramka zostanie pokryta specjalną powłoką. Znacząco przyczyni się do lepszej estetyki urządzenia. Według informacji podanych przez Weinbacha, Apple podobne rozwiązanie zaimplementuje na pleckach smartfona. Tył smartfona w dalszym ciągu będzie matowy, jednak zostanie pokryty specjalną powłoką, która sprawi, że przez dłuższy czas będzie on czysty.

Czy zastosowanie nowej powłoki będzie strzałem w „dziesiątkę”? Czy innowacyjne rozwiązanie Apple zacznie być stosowane w każdym smartfonie? Co na to konkurencja? Odciski palców na obudowie smartfona to widok, który irytuje każdego, tak samo jak i zabrudzenia. Nowa powłoka na smartfonach iPhone 13 może okazać się rewolucyjnym rozwiązaniem na rynku smartfonów.