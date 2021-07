iPhone 13 z długo wyczekiwaną funkcją!

Pomimo tego, że iPhone to smartfony, które od zawsze oferowały wysoką wydajność i płynność znacznie lepszą niż smartfony z systemem Android, to użytkownicy smartfonów Apple zawsze musieli czekać dłużej na wprowadzenie nowych rozwiązań. Tak samo jest w przypadku ekranu always-on-display, który rzekomo ma pojawić się w iPhone 13.

Nowy wyświetlacz zawita do iPhone 13?

Ekran always-on-display to rozwiązanie, z którego np. smartfony Samsunga korzystają już od wielu generacji. Pozwalają one na wyświetlanie godziny i ostatnich powiadomień na teoretycznie zgaszonym ekranie urządzenia. Jest to bardzo wygodna technologia, która do tej pory nie była dostępna w smartfonach Apple. To wszystko ma się zmienić z nadejściem nowej generacji iPhone 13.

Jak donosi wiarygodne źródło — Bloomberg, Apple zdecyduje się na wykorzystanie wyświetlacza właśnie funkcja always-on-display. iPhone 13 zyskałby więc tą bardzo wygodną i przydatną funkcję, która już była dostępna w innym urządzeniu giganta z Cupertino — Apple Watch. Funkcja ta jest od dawana wyczekiwana przez użytkowników smartfonów amerykańskiego producenta, jednak do tej pory nie mogli z niej skorzystać. Bardzo dużo wskazuje na to, że zmieni się to wraz z nadejściem nowego smartfona.

Sugeruje się, że nowy iPhone zyska funkcję always-on-display. Na zdjęciu iPhone 12.

Czego możemy spodziewać się po przyszłej generacji smartfona Apple?

iPhone 13 swoją premierę będzie miał prawdopodobnie we wrześniu tego roku. Nowy smartfon od Apple wprowadzi kilka zmian. Oprócz wcześniej wspomnianej funkcji always-on-display smartfon wprowadzi ekran z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Nieoficjalne informacje mówią także, że smartfon będzie posiadał również mniejszego notcha, który jest znakiem charakterystycznym telefonów od Apple. Sugeruje się również, że smartfon zaoferuje także cieńsze ramki wokół ekranu.

Apple w dalszym ciągu będzie stawiało na stary/nowy design, który znamy z „dwunastki”. Mowa tutaj o przywróconej, kanciastej bryle. Co więcej, zmieniony zostanie układ kamer, który znajdziemy w podstawowej wersji iPhone 13 i 13 Mini. Wyspa aparatów zostanie nieco powiększona. Wszystkie te informacje nie zostały w żaden sposób potwierdzone przez samego producenta, dlatego też trzeba je traktować z przymrużeniem oka.