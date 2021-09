iPhone 14 będzie zupełnie inny niż poprzednicy!

Co prawda dopiero swoje miejsce miała premiera nowej generacji iPhone, jednak w sieci mówi się już o iPhone 14. Ten, według wielu specjalistów będzie posiadał całkowicie odświeżony design. Nie będzie więc on stylistycznie podobny do 12 i 13!

Apple nie śpieszy się ze zmianami

Każdy wie, że Apple nie jest skłonne do wykonywania dużych zmian w swoich urządzeniach. Kiedy inni producenci co roku wydają praktycznie nowe odsłony swoich smartfonów, Apple nieugięcie prezentuje urządzenia, które praktycznie nie różnią się od swoich poprzedników. Notch w smartfonach z Androidem został porzucony już kilka lat temu i nie spotkamy go już nawet w niższej półce. Element ten w dalszym ciągu pojawia się w urządzeniach giganta z Cupertino.

Pod względem stylistycznym iPhone 13 wygląda praktycznie tak samo, jak przedstawiony przed rokiem iPhone 12. Tegoroczna generacja pozostawiła kanciasty design, do którego Apple powróciło po latach. Jedynymi zmianami są umiejscowienie aparatów w podstawowej „trzynastce”, większa wyspa aparatów w Pro i Pro Max oraz mniejszy notch w tych bardziej wydajnych wersjach. iPhone 14 może być jednak zupełnie odmienionym telefonem.

iPhone 14 z całkowicie odświeżonym designem

Mark Gurman, redaktor serwisu Bloomberg, na łamach swojego newslettera Power On przedstawił plotki na temat iPhone 14. Informacje na temat przyszłorocznej wersji smartfona są bardzo podobne do tych, które pojawiły się w niedalekiej przeszłości. Według Gurmana „czternastka” zaoferuje odświeżony design zarówno w wersji podstawowej, jak i Pro. Według redaktora serwisu Bloomberg Apple skupiło się na przyszłorocznym smartfonie. Dlatego też stylistyka serii iPhone 13 nie różni się niczym szczególnym od poprzedniej generacji.

Ming-Chi Kuo, osoba, która specjalizuje się w świecie Apple, stwierdził, że Apple zdecyduje się na porzucenie charakterystycznego notcha już w iPhone 14. Najpierw zostanie on usunięty z wersji Pro, a z kolejnym rokiem nie zobaczymy go w podstawowej wersji smartfona. Jon Prosser, którego wycieki nie raz się potwierdziły, powiedział, że widział iPhone 14 Pro Max bez wycięcia w ekranie. Szykuje się także porzucenie serii mini, a następnym krokiem będzie przygotowanie składanego smartfona od Apple.

Zdjęcia: FrontPageTech