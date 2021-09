Wymieniasz ekran w iPhone 13? Pożegnaj się z Face ID!

Nowoczesne smartfony mają to do siebie, że ich naprawa nie należy do najprostszych. To samo tyczy się najnowszego iPhone 13. Producenci spoglądają na nieautoryzowane serwisy niezbyt miłym wzrokiem, ponieważ napraw powinno dokonywać się w autoryzowanych serwisach. Najnowszy model smartfona od Apple prawdopodobnie będzie tego wymagał.

Apple zaliczyło małe potknięcia

Cała seria iPhone 13 była wyczekiwana z niecierpliwością. Co prawda smartfony praktycznie niczym nie różnią się od 12, jednak nowa generacja smartfonów od Apple zyskała 120 Hz wyświetlacz, a w wersjach Pro zastosowana nowoczesne rozwiązania, jeśli chodzi o nagrywanie wideo. Nie obyło się jednak bez wpadek. O jednej z nich pisaliśmy kilka dni temu.

Okazało się, że bezprzewodowa ładowarka MagSafe Duo, która pozwala na jednoczesne ładowanie dwóch urządzeń, nie jest kompatybilna z modelem iPhone 13 Pro. Oficjalne akcesorium do telefonu niezbyt dobrze pracuje z urządzeniem, do którego zostało stworzone. Głównym winowajcą jest tutaj powiększona wyspa aparatów, która w 13 Pro jest znacząco większa niż w zwykłej „trzynastce” lub 12 Pro.

iPhone 13 niesie za sobą sporo problemów

Od kilku miesięcy dyskutuje się na temat trwałości nowoczesnych urządzeń. Smartfony powinny być trwalsze, a ich naprawa prostsza. Wszyscy są co do tego zgodni. Wszyscy oprócz producentów, którzy w naprawach widzą oczywiście zysk. Jak się okazuje, Apple nie chce, aby ktoś inny grzebał w iPhone 13. Od premiery smartfonów w sieci pojawiają się filmik, na których telefony są rozbierane do ostatniej śrubki. Na kanale Phone Repair Guru pojawił się właśnie taki materiał.

Twórca wziął się za rozbiórkę najnowszego smartfona Apple i przyznał, że sama wymiana ekranu jest łatwiejsza niż w poprzednich generacjach iPhone, jednak schodki zaczynają się po wymianie wyświetlacza. Nie schodki, a raczej góry nie do przejścia, ponieważ okazuje się, że po wymianie tego modułu Face ID przestaje działać. Mogłoby się wydawać, że to normalne w momencie, gdy uszkodzony ekran wymieniamy na zamiennik. Nie, Phone Repair Guru wymienił ekran w iPhone 13 na wyświetlacz z innej „trzynastki”. Wymiana innych elementów przebiega bezproblemowo, dopóki nie zostaje zainstalowany „obcy” ekran.

Po wymianie pojawia się komunikat o tym, że weryfikacja, czy ten iPhone posiada oryginalny wyświetlacz Apple, jest niemożliwa. Czy Apple coś z tym zrobi?