To żart? iPhone 13 Pro nie jest kompatybilny z oficjalnymi akcesoriami.

Apple zaprezentowało najnowszą serię swoich smartfonów. iPhone 13 Pro to jeden z modeli dostępnych w tej generacji. Niestety, coś poszło nie tak, ponieważ urządzenie nie jest kompatybilne z oficjalnymi akcesoriami, które znajdziemy w sklepie producenta. Konkretnie chodzi o ładowarkę MagSafe Duo.

Okres oczekiwania jest niezwykle długi

Apple nigdy nie mogło narzekać na brak zainteresowania swoimi smartfonami. Tak samo jest w przypadku serii 13. Jak się okazuje, okres czekania na poszczególne konfiguracje iPhone może sięgać nawet 5 tygodni. Żaden z nas nie lubi czekać, zwłaszcza jeśli chodzi o nowoczesne urządzenia. Tego jednak nie da się przeskoczyć, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość.

iPhone 13 Pro to jeden z modeli, który dostępny jest w ofercie producenta. Smartfon ten posiada ekran o przekątnej 6,1-cala i dostępny jest w czterech wersjach pamięciowych – 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1TB! Smartfon posiada design znany z poprzedniego modelu, jednak zdecydowano się na zmniejszenie notcha o 20%. Producent wykorzystał tutaj również nowoczesną technologię aparatów, czyli ProRes. Ta jednak dostępna jest jedynie w wersjach 512 GB i 1 TB.

iPhone 13 Pro ma jednak mały problem

Wraz z wprowadzeniem m.in. iPhone 13 Pro na rynek Apple przygotowuje szereg akcesoriów. Jednym z nich jest ładowarka MagSafe. Magnetyczny port powrócił do urządzeń Apple wraz z premierą poprzedniej generacji smartfonów i służy przede wszystkim do bezprzewodowego ładowania telefonu oraz przypinania akcesoriów, takich jak portfel czy uchwyt do auta.

I to właśnie z podwójną ładowarką MagSafe problem ma iPhone 13 Pro. O ile sam port magnetyczny działa, jak należy, to problem leży w konstrukcji urządzenia. Najnowszy smartfon posiada większą wyspę aparatów, co sprawia, że nie leży on płasko na powierzchni ładowarki MagSafe Duo. O tym zjawisku poinformował portal La Manzana Mordida, a potwierdził to youtuber MKBHD. Telefon oczywiście dalej się ładuje, jednak odstaje, a to trzeba uznać za wpadkę producenta.

iPhone 13 Pro vs Magsafe duo charger (they'll probably need to make a new one) pic.twitter.com/fYF59AZvgu — Marques Brownlee (@MKBHD) September 23, 2021

Jak z tym problemem poradzi sobie Apple? Szykuje się przeprojektowanie ładowarki MagSafe Duo?