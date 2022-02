Już w marcu na rynek trafi trzecia generacja budżetowego smartfona od Apple. Według przecieków iPhone SE (2022) ma być tańszy niż poprzednia generacja. Czy naprawdę będziemy mieć do czynienia z budżetową propozycją od amerykańskiego giganta?

Premiera iPhone SE (2022) już na początku marca

Premiera iPhone SE (2022) zbliża się do nas wielkimi krokami. Wiele wskazuje na to, że konferencja, na której Apple przedstawi trzecią generację swojego budżetowego, i przy okazji zaprezentuje światu nowego iPada Air, odbędzie się już 8 marca. Smartfon nie będzie jednak wielką rewolucją w stosunku do poprzednika.

To, czym będzie wyróżniał się iPhone SE (2022) od poprzedniej generacji, to obecność modułu 5G oraz nowy procesor. Smartfon będzie bardzo wydajny i na pewno będzie bił na głowę niektóre flagowce z Androidem, jednak pod względem wizualnym nie zachwyci nikogo. Jesteśmy tego pewni.

iPhone SE (2022) będzie tańszy niż poprzednik?

Apple przygotowuje prawdziwego budżetowej?

Apple wydaje się tego świadome, dlatego też chce przyciągnąć do telefonu konsumenta za pomocą niższej ceny. Jak sugerują przecieki, smartfon będzie tańszy niż jego poprzednik, a to bardzo dobra wiadomość. Mówi się, że iPhone SE (2022) będzie kosztował 300 USD. Poprzednik został wyceniony na 99 USD więcej. Będzie to dobra pozycja dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z systemem iOS.

Co wiemy o nadchodzącym smartfonie? Na pokładzie prawdopodobnie znajdzie się 4,7-calowy wyświetlacz IPS z grubymi ramkami i przyciskiem TouchID. Smartfon zostanie wyposażony w topowy procesor Apple A15 Bionic i moduł 5G. Niestety, z tyłu znajdziemy pojedyncze oko aparatu.

Źródło: GSM Arena