iPhone XR to najlepiej sprzedający się telefon w 2019

Apple iPhone XR był najczęściej kupowanym telefonem na świecie. Mimo, iż premiera XR’a miała miejsce w 2018 roku to w tym roku zdobył on wynik wynoszący 23,1 miliona sprzedanych sztuk.Co ciekawe, 2019 roku liczba ta podwoiła się i wyniosła 46,3 miliona sprzedanych sztuk.

Wszystkie liczby są nam znane dzięki firmie badawczej zajmującej się analityką przedsiębiorstw, w tym sprzedaży produktów. Cena iPhone XR w 2019 roku spadła do 599$ (W Polsce 3199 zł). Mimo spadku ten telefon nie należy do najtańszych modeli dostępnych na rynku. Tak czy inaczej, pomimo wysokiej ceny nadal wygrywa z takimi modelami jak Samsung Galaxy A10 i A20. Są to telefony ze znacznie niższej półki. Ich cena wynosi około 200$, a mimo to sprzedają się gorzej. Apple iPhone 11, który kosztuje 699$, znajduje się na drugiej pozycji najlepiej sprzedających się telefonów.

iPhone XR wraz z Apple iPhone 11 uplasowały się na dwóch pierwszych miejscach globalnej sprzedaży. Podczas gdy najtańsze telefony Samsunga zajęły 3 kolejne miejsca. Na 6, 7 oraz 9 miejscu znalazły się również produkty od Apple. Dając wynik pięciu telefonów tego producenta w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się telefonów.

Warto zaznaczyć, że jedyne flagowce znajdujące się w czołówce, to tylko produkty należące do Apple. Dla przykładu, w 2018 roku w dziesiątce znalazły się takie modele jak Samsung Galaxy S9 oraz S9 Plus. W 2019 w rankingu możemy zobaczyć jedynie budżetowe telefony tejże marki.

Omdia udostępniła następujące oświadczenie w sprawie tychże liczb:

“Apple has consistently owned the first and second positions in the global smartphone model shipment ranking, with the company maintaining this dominant position for more than five years running,” said Jusy Hong, smartphone research and analysis director at Omdia. “The company’s continued dominance on this front is all the more remarkable when considering that Apple’s price hikes caused overall iPhone shipments to decline last year. By limiting the number of models it offers compared to its top competitors, Apple has been able to concentrate its sales on a few smartphones that have broad appeal, like the ‌iPhone XR‌.”