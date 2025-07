iRobot Roomba Max 705 Combo ze stacją AutoWash. Warto?

Są takie dni, gdy poranek zaczyna się od rozsypanych płatków, a kończy na rozdeptanym błocie przyniesionym przez psa. W międzyczasie ktoś rozlał sok, dzieci zostawiły okruszki z kanapek pod stołem, a dywan przy kanapie woła o pomstę do nieba. Znasz to? Jeśli tak, to popularny w Polsce producent właśnie wypuścił coś, co może zmienić Twoją codzienność. iRobot Roomba Max 705 Combo ze stacją AutoWash. I nie, to nie jest kolejny „inteligentny odkurzacz”, który obija się o meble i zostawia połowę brudu tam, gdzie był. To najbardziej zaawansowany robot sprzątający, jaki do tej pory stworzyła ta marka – i zdecydowanie warto mu się przyjrzeć.

iRobot Roomba Max 705 Combo ze stacją AutoWash

Sprzątanie z klasą (i technologią rodem z przyszłości)

iRobot Roomba Max 705 Combo to prawdziwy majstersztyk. Z zewnątrz wygląda jak elegancki, minimalistyczny sprzęt premium – ale to, co kryje się w środku, robi największe wrażenie. Ten robot dysponuje mocą ssania aż 13 000 Pa – to tak, jakby miał w sobie siłę miniaturowego tornada, które zmiata kurz, okruchy i włosy z każdej powierzchni.

Ale to dopiero początek.

Nowością jest samoczyszczący wałek mopujący PowerSpin, który obraca się z zawrotną prędkością 200 obrotów na minutę. Tak, ten robot naprawdę szoruje podłogę. Nie tylko przeciąga wilgotną ściereczką, ale autentycznie dociera do brudu i go usuwa. Co więcej, mop jest podgrzewany, więc masz pewność, że czyszczenie jest dokładniejsze – i bardziej higieniczne.

iRobot Roomba Max 705 Combo ze stacją AutoWash

Forteca czystości: stacja AutoWash

Ale jak wiadomo, dobry robot to nie wszystko – liczy się też to, czy trzeba go potem obsługiwać, opróżniać, myć… i tracić na to czas. Dlatego serce całego systemu stanowi stacja AutoWash, czyli technologia, która sprawia, że robot czyści się sam. Sam opróżnia kurz, sam myje wałek mopujący, sam suszy elementy – a Ty tylko raz na jakiś czas dolewasz wodę lub wymieniasz pojemnik- przynajmniej tak twierdzi producent. To prawdziwe wybawienie dla tych, którzy nie mają czasu, żeby co drugi dzień czyścić swojego robota albo nie chcą się babrać z mokrym mopem.

Inteligencja, która robi różnicę

Roomba Max 705 Combo korzysta z zaawansowanego systemu LiDAR ClearView Pro, który tworzy szczegółowe mapy 3D Twojego domu. Oznacza to, że robot nie tylko zapamiętuje, gdzie jest sofa i stół, ale także unika przeszkód – takich jak buty dziecka, klocki Lego czy… zwinięty kabel ładowarki. Możesz zaprogramować go, by omijał konkretne strefy, sprzątał w wybranych porach lub skupiał się tylko na kuchni – to Ty decydujesz.

Do tego dochodzi inteligentna identyfikacja zabrudzeń – robot sam rozpoznaje miejsca, które wymagają intensywnego szorowania i włącza tryb SmartScrub, zwiększając siłę czyszczenia.

iRobot Roomba Max 705 Combo ze stacją AutoWash

Czystość w narożnikach i ochrona dywanów

Jednym z problemów starszych modeli było to, że mop nie radził sobie z krawędziami i narożnikami. Tu zastosowano technologię PerfectEdge, która pozwala wałkowi mopującemu wysunąć się i dosięgnąć w trudno dostępne miejsca. To naprawdę widać, szczególnie przy listwach przypodłogowych i wokół nóg mebli.

A jeśli martwisz się, że robot zniszczy Twój dywan, spokojnie – inteligentna osłona ochronna wysuwa się automatycznie, gdy robot wykryje tekstylia. Dzięki temu nie tylko nie zamoczy dywanu, ale też nie przeniesie brudu z kuchni do salonu. Przemyślane? Bardzo.

Do kogo to wszystko?

Jeśli jesteś osobą, która ma dużo na głowie – dzieci, praca , milion spraw w ciągu dnia – iRobot Roomba Max 705 Combo ze stacją AutoWash to coś więcej niż gadżet. To realna pomoc. To „domownik”, który nie marudzi, nie robi bałaganu, ale za to codziennie dba o czystość. Jeśli masz psa lub kota, ten robot poradzi sobie z sierścią. Jeśli masz dywany, nie będą zagrożone. A jeśli masz po prostu dość walki z kurzem i smugami po mopie, to warto rozważyć inwestycję.

iRobot Roomba Max 705 Combo ze stacją AutoWash

Dostępność i cena iRobot Roomba Max 705 Combo

iRobot Roomba Max 705 Combo ze stacją AutoWash jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: klasycznej czerni i eleganckiej bieli.

W sklepie internetowym irobot.pl jest już w cenie 4 499 zł. W sieciach handlowych robot pojawi się w drugiej połowie sierpnia. To doskonała okazja, by jeszcze przed końcem lata zautomatyzować sprzątanie i odzyskać cenny czas dla siebie.

Podsumowując

Roomba Max 705 Combo to nie tylko krok naprzód w technologii sprzątania. To odpowiedź na potrzeby ludzi, którzy chcą mieć czysty dom bez tracenia czasu i energii.

To robot, który myśli, szoruje, unika przeszkód, chroni dywany i sam się czyści. A jego wygląd i stacja dokująca sprawiają, że naprawdę ma się wrażenie obcowania z czymś luksusowym. Jeśli więc szukasz czegoś, co naprawdę zrobi różnicę w Twojej codzienności – to może być dokładnie to.

