Izu Ugonoh vs Marek Samociuk. Kto zwycięży tym razem?

W sobotę, na gali KSW 70 dojdzie do rewanżowego starcia pomiędzy Izu Ugonoh a Markiem Samociukiem. Który z nich zwycięży tym razem?

Czy tym razem Izu Ugonoh wyjdzie w lepszej formie?

Pierwsze Starcie pomiędzy Ugonoh i Samociukiem odbyło się w kwietniu zeszłego roku. Wtedy niespodziewanym zwycięzcą okazał się Marek Samociuk. Sam przebieg walki był łatwy do przewidzenia. Od pierwszego gongu Izu Ugonoh ruszył na przeciwnika zasypując go lawiną ciosów. Wydawało się, że ma przeciwnika “na widelcu”, jednak Marek Samociuk przetrwał kryzys i szczęśliwie dotrwał do końca rundy. Druga odsłona zaskoczyła chyba wszystkich, którzy oglądali to starcie. Ugonoh wyszedł z narożnika słaniając się na nogach ze zmęczenia! W trzeciej minucie drugiej rundy Samociuk zaczął obijąć bezbronnego przeciwnika, a sędzia był zmuszony przerwać pojedynek, tym samym wskazując zwycięzcę przez TKO.

Czy tym razem będzie inaczej?

Ugonoh to przede wszystkim fenomenalny pięściarz i kickboxer, co potwierdzał wielokrotnie w ringach na całym świecie. Ostatnią zawodową walkę stoczył w 2019 roku przeciwko Łukaszowi Różańskiemu. Wtedy lepszy okazał się jego przeciwnik, a Izu po porażce postanowił zakończyć karierę pięściarską z dorobkiem 20 zawodowych pojedynków. W formule MMA będzie to jego trzecie zawodowe starcie.

Samociuk do rewanżu wychodzi po grudniowej porażce przeciwko Michałowi Kicie. Popularny “Masakra” nie dał szans młodszemu przeciwnikowi i znokautował go w pierwszej rundzie. Marek znany jest również z występów w boksie na gołe pięści. Walczył dla Polskiej organizacji WOTORE.

Skrót poprzedniej walki do zobaczeni tutaj. Źródło zdjęć: portal mmarocks.pl.