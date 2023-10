Jaguar F-TYPE ZP V8 to ostatni, pożegnalny model na benzynę.

Fajnie było ale się skończyło. Jaguar F-TYPE ZP V8 jest ostatnim samochodem sportowym tej marki, który wykorzystuje silnik benzynowy. Ma powstać 150 sztuk, a produkcja tego modelu zakończy się w przyszłym roku. Czy stuprocentowe przejście na samochody elektryczne będzie korzystne dla firmy? Czas pokaże.

Zdecydowanie, jeśli ktoś ma spory zasób gotówki, naprawdę spory, gdyż cena tego coupé startuje od blisko 400 tysięcy złotych za model R-DYNAMIC, a dziś kończy się na 754 tysiącach za wariant R75, powinien zainteresować się tym autem. Jakby nie patrzeć, z racji tego, że marka planuje wyprodukowanie zaledwie 150 sztuk, będzie to samochód kolekcjonerski. Tym bardziej, że pod maską będzie pracować benzynowe V8 o mocy 575 KM i 700 Nm momentu obrotowego. Napęd na wszystkie koła, szybka skrzynia biegów oraz ten turbodoładowany silnik mają sprawić, że setkę osiągniemy w 3,7 sekundy. Prędkość maksymalna wyniesie 299 km/h.

Jaguar F-TYPE ZP V8 żegna silnik spalinowy

Nie jestem pewien czy jest to dobra decyzja. Czy faktycznie ludzie chcą elektrycznych samochodów? Szczególnie sportowych, gdzie dźwięk silnika gra tak ważną rolę. Tak czy inaczej, czy tego chcemy czy nie, Jaguar stwierdził, że wyprodukuje 150 sztuk coupé i na tym ma się zakończyć sprzedaż. Auto ma być inspirowane wyścigowymi modelami E-TYPE z lat 60-tych XX wieku. Czym się będzie wyróżniać? Przede wszystkim mowa o dwóch kolorach lakieru, które mają kontrastować z wnętrzami. Chodzi o nawiązanie do limitowanego auta E-TYPE Project ZP Collection. Dodatkowo mamy uzyskać oznaczenie F-TYPE ZP Edition, 20-calowe felgi oraz tabliczkę 1 z 150.

Wspomniane warianty kolorystyczne nawiązują do wyścigowych Jaguarów E-TYPE. Lakier Oulton Blue Gloss będzie połączony z wnętrzem wykończonym skórą czerwono-czarną, natomiast odmiana Crystal Grey Gloss ma posiadać wnętrze skórzane w kolorach granatowym i czarnym. Co ciekawe, każdy ze 150 sztuk będzie posiadać namalowane na drzwiach koła w kolorze Porcealain White Gloss. Mało tego, chodzi o ręczne malowanie! Do tego dochodzi obramowanie osłony chłodnicy w tym samym kolorze. Dodam tylko, że żaden z tych kolorów lakieru nie był wcześniej oferowany w F-TYPE.

Auto będzie sprzedawane w wersjach Coupé oraz Cabrio. Co ciekawe, silnik V8 wydaje tak charakterystyczny dźwięk, że odgłos z rury wydechowej został zarchiwizowany w zasobach Biblioteki Brytyjskiej. I po co psuć i niszczyć cos tak ikonicznego?

