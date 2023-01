Jak dbać o brodę? Oto wskazówki, które powinieneś znać!

Broda to atrybut, który potrafi nadać mężczyźnie zupełnie innej charakterystyki. Zarost nie tylko sprawia, że stajemy się poważniejsi, ale można też napisać, że nadaje groźniejszego wyglądu. Dla wielu mężczyzn broda jest czymś, bez czego nie wyobrażają sobie swojego wyglądu. Jak dbać o brodę, aby wyglądała schludnie? Jak ją pielęgnować?

Moda na brodę powróciła i zawładnęła męskim społeczeństwem. Zarost daje pewność siebie, sprawia, że wyglądamy dostojniej i poważniej. Oczywiście trzeba o nią dbać i odpowiednią ją pielęgnować, aby ta po prostu dobrze się prezentowała. Jak dbać o brodę?

Jak dbać o brodę? Jakość diety i życia jest kluczowa

Odpowiednie odżywianie to podstawa prawidłowego działania naszego organizmu. Oczywiście, to jak jemy, jakie witaminy i minerały dostarczamy naszemu organizmowi przekłada się na kondycję naszych włosów, paznokci i skóry. To tyczy się również zarostu, ponieważ prawidłowe odżywianie sprawi, że nasza broda będzie mocna, zadbana i gęsta. Konieczne jest dbanie o nawodnienie, dietę pełną warzyw i owoców oraz nieprzetworzonych produktów. Wszystkie te elementy przełożą się na lepszą kondycję naszego organizmu. Zbilansowana dieta będzie miała również pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. Najważniejsze jest białko, które stanowi 80 proc. budulca struktury włosów w brodzie i wąsach. Warto pamiętać o odpowiedniej ilości błonnika, węglowodanów złożonych, tłuszczów nienasyconych i mocno ograniczyć konserwanty, cukry proste i słodycze.

Sam tryb życia jest równie ważny. Stres może mieć bardzo zły wpływ na to, jak zachowuje się nasz organizm. Wiele razy słyszeliśmy, że ktoś z nadmiaru stresu w niezdrowy sposób stracił kilogramy. Normalne jest również to, że ze stresu ktoś traci włosy. Organizm to skomplikowany mechanizm, na którego prawidłowe działanie ma wpływ wiele czynników. Może łatwo to mówić, ale im mniej stresu, tym lepiej. Przestańmy zamartwiać się rzeczami, na które nie mamy wpływu. Sen również ma bardzo duży wpływ na to, jak rośnie nasz zarost. Odpowiednia ilość snu jest niezwykle ważna dla całokształtu – nie tylko sprawi, że nasze włosy będą mocniejsze, a broda gęściejsza, ale także poprawi się jakość naszej cery oraz samopoczucie.

Jak dbać o brodę? Unikać stresu. Jest on jednym z czynników, które wpływają zarówno na nasz organizm, w tym zarost.

Jak dbać o brodę? Odpowiednia pielęgnacja!

Mogłoby się wydawać, że do pielęgnacji brody wystarczy woda i zwykłe mydło. Otóż, jest to błędne założenie, przez które zarost nigdy nie będzie w stanie osiągnąć swojego potencjału. Jedynym odpowiednim wyborem jest stosowanie specjalnych szamponów, które dedykowane są właśnie brodom. Posiadają one lekkie składniki, dzięki którym lepiej oczyszcza brodę, a ta zdecydowanie lepiej układa się po myciu. Najlepiej stosować szampony, które złożone są z naturalnych składników. Stosowanie nieodpowiednich produktów sprawi, że broda nie tylko będzie wyglądała źle, ale nasza skóra znajdująca się pod włosami będzie podrażniona i pełna wyprysków.

Ważną rolę w pielęgnacji i ogólnej kondycji brody odgrywa odżywka. Produkt ten posiada wszelkie witaminy i minerały, które sprawiają, że nasz zarost będzie wyglądał na zdrowy, będzie gęsty i odpowiednio nawilżony. To w połączeniu ze zdrowym trybem życia, odpowiednią ilością snu i myciem sprawi, że nasz zarost będzie rósł, jak „na drożdżach”. Na rynku znajdziemy wiele preparatów, których zastosowanie jest takie samo, jednak warto stawiać na produktu, które mają naturalny skład. Nadmiar chemii może skutecznie pogorszyć stan naszej brody. Codzienne mycie brody jest bardzo ważne, ponieważ w ciągu dnia osadzają się na niej smog, różnego rodzaju zanieczyszczenia, bakterie i tym podobne. Oczyszczanie zarostu sprawia szybszy wzrost włosia.

Jak dbać o brodę? Poradnik dla brodacza!

Jak dbać o brodę? Akcesoria też są ważne w procesie jej pielęgnacji. Wpływ na szybkość rośnięcia i ogólnego stanu zarostu ma jego czesanie, dlatego też musimy wybrać odpowiednią szczotkę. Najlepiej postawić na taką wykonaną z naturalnego włosia dzika. Dlaczego akurat włosie tej zwierzyny? Włosie dzika zbudowane jest z kreatyny, która jest również podstawowym budulcem ludzkiego włosa, dlatego też nadaje ono odpowiedni blask i wygładza naszym włosom. Szorstkie włosy dzika w szczotce w łatwy sposób radzą sobie ze splątanym zarostem, czesząc je bez szarpania i wyrywania. Pozbywa się martwego naskórka znajdującego się pod brodą, poprawia także ukrwienie, co przekłada się na szybszy wzrost zarostu. Przyśpieszy ona również produkcję sebum, który jest kluczowy w kontekście wyglądu brody.

Warto także wspomnieć, że regularne strzyżenie i przycinanie brody sprawia, że włosy po prostu rosną szybciej. Delikatne przycinanie zarostu, nawet jeśli dopiero go zapuszczamy, wpłynie korzystnie na jego wzrost. Najlepiej, aby robił to Barber, który nie tylko odpowiednio zajmie się naszą brodą, ale również nada jej odpowiedni kształt.

Jak dbać o brodę? Regularne wizyty u barbera pozytywnie wpłyną na wygląd naszej brody.

Zdjęcia: Pexels