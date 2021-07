Jak dobrać rozmiar spodni męskich? Czytanie rozmiarów i pomiary

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Bazą i gwarancją udanej stylizacji męskiej są spodnie. Aby spełniały jak najlepiej swoje funkcje, muszą być odpowiednio dobrane. Rozmiary spodni mogą się między sobą różnić w zależności od producenta i fasonu. Z pomocą przychodzi tabela rozmiarów spodni męskich. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak dobrać rozmiar spodni męskich, a także jak odczytywać rozmiarówkę spodni męskich.

Jak czytać rozmiar spodni?

Rozmiary spodni męskich różnią się w zależności od marki oraz kraju produkcji. Najpopularniejszym i standardowym modelem rozmiarów, jest ten, który waha się w przedziale od XXS do XXXL. Na ogół obowiązuje on przy spodniach dresowych czy krótkich spodenkach. Nieco więcej kłopotów mogą przysparzać rozmiary jeansów męskich, których skala mieści się w przedziale 28-42. Inna rozmiarówka spodni męskich mieści się w przedziale 42-58. Jak odnaleźć się w tych pomiarach i właściwie odczytywać podawane w tabelach parametry? Sprawdź, jakich pomiarów musisz dokonać, aby Twoje zakupy internetowe były zawsze trafione i aby każde spodnie doskonale na Tobie leżały.

Jak dobrać rozmiar spodni męskich?

Rozmiar spodni określa się na podstawie trzech parametrów: obwodu bioder, obwodu talii oraz długości nogawki. Obwód bioder należy zmierzyć w najszerszym miejscu, obwód talii przeciwnie – w miejscu najwęższym. Długość nogawki należy mierzyć po wewnętrznej stronie, od kroku w dół.

Na podstawie tych pomiarów będziesz w stanie dobrać odpowiedni dla siebie rozmiar w każdym sklepie. W tym celu sprawdź tabelę rozmiarów, która jest podana przez konkretnego producenta. Co więcej, rozmiarami mogą różnić się także odmienne rodzaje spodni w ramach jednej marki, dlatego tak ważne jest wnikliwe odczytywanie wskazań danego sklepu. Zwróć uwagę na fason spodni, które mogą się inaczej układać na sylwetce. W ofercie sklepów znajdziesz m.in. takie fasony jak regular, slim fit, skinny fit i tapered.

Model regular to klasyczny fason spodni, doskonały do eleganckich stylizacji, charakteryzuje się prostą nogawką. Slim fit wyróżnia się delikatnie zwężaną nogawką, model skinny fit ma dopasowane nogawki, dlatego jest rekomendowany dla mężczyzn o nienagannej sylwetce. Model tapered z kolei wyszczupli sylwetkę i będzie odpowiedni dla nieregularnych oraz muskularnych typów sylwetek.

Najmodniejsze spodnie męskie w każdym z wymienionych modeli znajdziesz w kolekcjach luksusowych marek, takich jak Polo Ralph Lauren, Alexander McQueen (tutaj), Kenzo (tutaj), Balmain (tutaj) czy Off-White na stronie.

Równie dużej uwagi wymaga długość nogawek. Za długa nogawka to jeden z częstszych błędów stylizacyjnych u mężczyzn. Ważną wskazówką jest też ta, aby sprawdzić skład materiału. Jeśli w składzie znajduje się elastan, spodnie w miarę użytkowania prawdopodobnie się rozciągną. Jeżeli zatem wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz rozmiar mniejszy.

Jak zmierzyć rozmiar spodni?

Jednym z częstszych oznaczeń spodni są parametry W i L. W, czyli width, to szerokość, L, czyli lenght, to długość. Spodnie męskie rozmiary bywają zapisane za pomocą dwóch liczb. Jeśli określisz powyższe dwie wartości, z łatwością otrzymasz swój idealny rozmiar. Wystarczy, że podzielisz obie liczby przez 2,54 cm (czyli równowartość 1 cala). Czyli jeżeli masz np. 86 cm w pasie i 82 cm długości nogawki, Twój rozmiar z tabeli rozmiarów będzie odpowiadał rozmiarowi 34/32. Tradycyjną europejską rozmiarówkę bez trudu przyporządkujesz do swoich wymiarów. Porównaj obwód pasa i długość nogawki z tabelą rozmiarów i wybierz odpowiadający im rozmiar.

Prawidłowy rozmiar spodni to gwarancja udanej stylizacji. Spodnie męskie są podstawą codziennego oraz wizytowego ubioru, dlatego warto poświęcić zagadnieniu odrobinę więcej uwagi. Starannie dobrany rozmiar pozwoli Ci stworzyć schludny i stylowy outfit.