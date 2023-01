Jeśli przypadkiem zatrzasnęliście kluczyki w aucie i zastanawiacie się, jak włamać się do auta, to policja pokazuje, jak to zrobić. Oczywiście mówimy tutaj o czynności w kontekście awaryjnej sytuacji, a nie nielegalnej praktyki!

Jak poradzić sobie z zamkniętym autem?

Zdarzają się takie sytuacje, w których po prostu musimy zaczerpnąć trochę wiedzy, która po prostu wydaje się niezbyt legalna. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, jak włamać się do auta, to z odpowiedzią przychodzi amerykańska policja.

Jak włamać się do auta? Policja instruuje!

Oczywiście, na początku trzeba nadmienić, że jest to wiedza, którą powinniśmy wykorzystać w awaryjnych sytuacjach, kiedy np. zatrzaśniemy kluczyki w naszym samochodzie. W żadnym wypadku nie namawiamy do nielegalnych i karalnych praktyk!

Jak włamać się do auta? Pokazuje to policja!

Jeśli kiedyś zdarzyło wam się zatrzasnąć kluczyki w samochodzie, to wiecie, że jest to bardzo stresująca i kłopotliwa sytuacja, która zazwyczaj wymaga interwencji profesjonalisty. Jak jednak włamać się do auta przy użyciu podstawowych narzędzi? Pokazuje to amerykański policjant.

Amerykańska policja pokazuje, jak dostać się do zamkniętego auta.

Wystarczy, że przyczepimy do szyby dwa przepychacze sanitarne do rur, a ich dolną krawędź podkleimy taśmą. Taśma nie tylko sprawi, że przepychacze nie zjadą w dół w momencie pociągnięcia za nie, ale również ochroni szybę przed uszkodzeniem. Wtedy wystarczy jedynie pociągnąć, a szyba zjedzie na dół. Tym sposobem dostaniemy się do klamki i otworzymy auto.

I want to remember this 👀 pic.twitter.com/rjTNHRPu0S — Hidden Tips (@tipsNmotivation) December 31, 2022

Pamiętajcie jednak, że jest to wiedza, która może się przydać w nagłych sytuacjach. Nie wykorzystujcie tego do nielegalnych praktyk!

Źródło: Twitter/Zdjęcia: Pixabay