Jak wrócić do Windows 10 po instalacji Windows 11? To proste

Oficjalna premiera najnowszego systemu Microsoft już za nami. Jeśli jesteś wśród osób posiadających zgodny z oprogramowaniem sprzęt i zainstalowałeś „jedenastkę”, natomiast nie spodobała Ci się mam dobre wieści. Powrót do starszej wersji systemu jest możliwy. Jak wrócić do Windows 10 po instalacji Windows 11? Tak naprawdę wystarczy kilka kliknięć.

Czy musisz instalować najnowsze oprogramowanie Microsoft? Niekoniecznie. Dziesiątka będzie wspierana do 2025 roku, dlatego jeśli jesteś przyzwyczajony (lub przyzwyczajona) do niej, nie ma problemu, by nadal z niej korzystać. Oczywiście, zdaję sobie sprawę z tego, że ciekawość „zachęca” nas do instalacji „jedenastki”. O ile macie taką możliwość, gdyż system nie jest jeszcze dostępny dla wszystkich, pomimo premiery. Nawet jeśli już macie taką możliwość, nie ukrywam, ja bym się jeszcze wstrzymał, pomimo, że sam już od dawna korzystam z wersji przedpremierowej. Wiele testów wskazuje na to, że system wymaga jeszcze dopracowania. Tak czy inaczej załóżmy, że już macie najnowszą wersję i cóż, nie spodobała się Wam. Co zrobić? Jak wrócić do Windows 10 po instalacji Windows 11? Czy to w ogóle możliwe? Oczywiście! Należy jednak mieć na uwadze to, że możliwość powrotu jest ograniczona czasowo.

Masz dziesięć dni na powrót do starszej wersji systemu

Microsoft uznał, że da swoim użytkownikom możliwość powrotu do dziesiątki, jeśli uznają, że najnowsza wersja nie do końca im odpowiada. Osobiście stwierdzam, że pod względem wizualnym system wygląda bardzo dobrze. Jest „świeży”, aczkolwiek według mnie jest to bardziej lifting dziesiątki, niż zupełna nowość. Oprogramowanie jest intuicyjne, proste w obsłudze, jednak nie ukrywam, widać podobieństwo do MacOS. Już nawet nie chodzi mi o to, że ikonki umieszczono w centralnym miejscu paska zadań. Wydaje mi się, że producent chce jak najbardziej uprościć działanie systemu, aby na przykład laicy od razu widzieli gdzie mają fotki, dokumenty i zainstalowane programy. Krótko mówiąc, dostęp do plików w klasycznej formie, jaką znamy z poprzednich systemów jest nieco ukryta. O klasycznym panelu sterowania nie wspomnę. Czy to źle? To zależy od indywidualnych preferencji.

Wracając do głównego tematu, jeśli uznacie, że to jeszcze nie czas na „jedenastkę”, macie dziesięć dni na to aby powrócić do poprzedniej wersji bez obaw o to, że znikną wasze pliki. Jak to zrobić?

Jak wrócić do Windows 10 po instalacji Windows 11?

Wszystko sprowadza się do uruchomienia menu ustawień. Wybieramy start, następnie ustawienia i przechodzimy do zakładki „Windows Update”. Następnie musimy wybrać „opcje zaawansowane” -> „odzyskiwanie” -> „poprzednia wersja systemu Windows”. Alternatywnie można zobaczyć po prostu przycisk „powróć” – coś w tym stylu. I to wszystko. Kreator rozpocznie przywracanie, a my będziemy po chwili (dłuższej chwili) cieszyli się „dziesiątką”.

Czy to oznacza, że po tym czasie nie będzie można wrócić do starszej wersji systemu? Oczywiście, że będzie to możliwe, aczkolwiek niestety, nie będzie to tak łatwe. Przede wszystkim wtedy należy samodzielnie wykonać kopię zapasową plików. Następnie trzeba zainstalować od nowa „czystą” instalację Windows 10.

Dziesięć dni na powrót do starszej wersji Windows to nowość. W przypadku „dziesiątki” mieliśmy aż trzydzieści dni na zmianę systemu. Najwidoczniej Microsoft chce dość „mocno” przekonać użytkowników do pozostania z najnowszą wersją oprogramowania.

Sprawdź również inne nasze artykuły w których opisujemy nowe technologie.