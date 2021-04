Jak wybrać idealną kurtkę skórzaną?

Sponsored Materiał zewnętrzny

Poszukujesz stylowej, dobrze dopasowanej i modnej kurtki skórzanej? Wskazówki i porady zawarte w tym artykule z pewnością pomogą Ci w wyborze.

Elegancka, dobrej jakości skórzana kurtka to ubiór, który powinien znaleźć się w każdej garderobie. Co istotne, wytyczne dotyczące wyboru odpowiedniego modelu są bardzo podobne zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Dowiedz się więc, jak wybrać idealną kurtkę.

Kurtka skórzana męska i damska – odpowiedni fason

Niezależnie od tego, czy interesują Cię kurtki skórzane męskie https://sklep.dorjan.pl/kurtka-skorzana-meska, czy też damskie, zawsze weź pod uwagę fason modelu. To właśnie od formy stroju zależy to, jak kurtka wygląda, jaki ma kształt czy liczbę przeszyć, ale przede wszystkim to, jak prezentuje się na przyszłym właścicielu bądź właścicielce. Dobrze dobrany do sylwetki fason sprawia, że skóra dobrze się układa, a przez to świetnie prezentuje.

Co ważne, większość modeli kurtek skórzanych, czyli np. kurtki typu ramoneska, pilotka czy biker, dobrze przedstawiają się na niemal każdej figurze. Należy jednak pamiętać, że osoby wysokie najlepiej wyglądają w modelach o dłuższym kroju i z dłuższymi rękawami. Jeśli Twój obwód w biodrach jest natomiast większy niż w klatce piersiowej, to właśnie on powinien być podstawowym wymiarem, do którego dobierasz rozmiar.

Ważny jest kolor

Kolor to nie tylko kwestia gustu i estetyki, ale również użyteczności modelu. Kurtki w ciemnych barwach są o wiele praktyczniejsze, ponieważ łatwiej je utrzymać w dobrym stanie przez dłuższy czas niż modele w bardzo jasnych kolorach. Ponadto na ciemnych skórach zabrudzenia nie są bardzo widoczne. Jeśli jednak marzysz o kurtce jasnej, to nic nie stoi na przeszkodzie, by taką kupić. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji i czyszczeniu również kurtki bardzo jasne mogą na długo zachować swój estetyczny wygląd.

Do kurtek najchętniej wybieranych przez mężczyzn należą modele czarne, brązowe i granatowe. Wielu producentów nie oferuje zresztą panom większej palety barw ze względu na ich mniejszą popularność.

Jeśli chodzi natomiast o kurtki skórzane damskie https://sklep.dorjan.pl/kurtka-skorzana-damska, to tu możliwości jest zazwyczaj więcej. Kurtka skórzana damska występuje zwykle w szerokiej palecie kolorów, począwszy od bieli, beżu, przez kurtki żółte, czerwone, zielone, niebieskie, po brązowe, czarne i wiele innych barw.

Kurtka gruba czy cienka?

Ważnym aspektem jest też grubość kurtki. Niektóre modele są ocieplane, dzięki czemu świetnie sprawdzą się jako odzież wierzchnia na okres jesienno-zimowy. Przed decyzją o zakupie kurtki zastanów się więc, w jakich miesiącach chcesz ją nosić. Producenci oferują zarówno lekkie, zapewniające odpowiednią wentylację modele, jak i cięższe, grubsze i cieplejsze kurtki, które dobrze sprawdzą się w okresie jesieni i zimy. Co istotne, dostępne są też modele z odpinanym ociepleniem. Dzięki temu kurtki te mogą być z powodzeniem noszone przez cały rok. W okresie wiosny i lata zapewniają odpowiednią przepuszczalność powietrza, a w chłodne pory roku skutecznie chronią przed zimnem.