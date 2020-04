Jak wygląda zegarek skeleton? Poznaj limitowany model Atlantic Seaflight.

Sponsored Materiał zewnętrzny

Choć w dzisiejszych czasach godzinę możemy sprawdzić na wielu różnych urządzeniach elektronicznych, które towarzyszą nam każdego dnia (np. na smartfonach) istnieje spora grupa osób, które wciąż nie wyobraża sobie życia bez tradycyjnego zegarka. Nie ma w tym nic dziwnego, elegancki, niebanalny czasomierz jest stylowym dodatkiem, dzięki któremu możemy prezentować się efektownie i podkreślić swój styl. Wie o tym doskonale szwajcarska marka Atlantic o długoletniej tradycji zegarmistrzowskiej. Na rynku pojawił się bowiem jej limitowany model Atlantic Seaflight Skeleton. To prawdziwa gratka dla miłośników połączenia klasyki i nowoczesności. Poznajmy ją.

Co warto wiedzieć o marce Atlantic?

Atlantic to marka zajmująca się tworzeniem zegarków od ponad 130 lat. Pod znakiem Atlantic powstają szwajcarskie zegarki, które cechuje nie tylko niesamowita dokładność czy długa żywotność, ale również niezwykle elegancki styl. Od lat firma ta stawia sobie za zadanie tworzyć czasomierze, które najwyższą jakość produkcji z ponadczasowym, klasycznym designem. Nic więc dziwnego, że zegarki tej marki są tak popularne. Gdzie kupić je w Polsce? Tylko u autoryzowanego sprzedawcy jak https://www.zegarek.net

Limitowany model Atlantic Seaflight – tylko 188 sztuk!

Model Atlantic Seaflight to wyjątkowa propozycja tej firmy, która występuje w dwóch wariantach – Atlantic Seaflight oraz Atlantic Seaflight Skeleton. Co ciekawe, producent zdecydował się na wyprodukowanie jedynie 188 sztuk zegarków w wersji skeleton, dzięki czemu są one naprawdę nietuzinkową propozycją, która spełni oczekiwania każdego miłośnika klasycznych zegarków. Co ważne, modele te są tradycyjnymi zegarkami z ręcznym naciągiem. Oznacza to, że zostały wyposażone w sprężynę, która po nakręceniu wprawia w ruch kolejne części mechanizmu.

Czym wyróżnia się model Atlantic Seaflight?

Tradycyjny mechanizm to nie jedyna rzecz, która wyróżnia ten wyjątkowy, limitowany model. Największym zaskoczeniem a jednocześnie ozdobą tego zegarka jest bowiem tarcza, która została skonstruowana w taki sposób, by mechanizm zegarka, który porusza się w jego wnętrzu był doskonale widoczny. Efekt osiągnięto dzięki szkiełkom szafirowym, które zapewniają idealną widoczność. Jednocześnie zatroszczono się o jego ochronę, co sprawia, że zegarki te są niezawodne. Zastosowano bowiem rozwiązania takie jak: stalowa koperta o szer. 44 mm czy system antywstrząsowy – Incabloc.

Dbałość o każdy szczegół

Producent zatroszczył się o każdy szczegół tego modelu zegarka. Mamy więc do czynienia nie tylko z wyjątkową tarczą, ale również takimi dopracowanymi detalami jak pasek z zamszowej skóry naturalnej nawiązujący do stylu vintage czy też czarne lub niebieskie wstawki na tarczy, które odwołują się do lotnictwa. Zegarek ten jest solidny, trwały a przy tym naprawdę wygodny w codziennym noszeniu. Nie jest to więc wyłącznie ozdoba, która możemy dołączyć do swojej kolekcji – z powodzeniem może posłużyć nam na co dzień.

Podsumowując limitowany model zegarków Atlantic Seaflight to propozycja, która spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających miłośników czasomierzy. Nie dziwi więc fakt, że cieszą się one dużą popularnością i zbierają naprawdę dobre opinie wśród osób, które miały szansę zobaczyć je na żywo.