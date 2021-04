Jaki router kupić? Tenda oferuje wiele ciekawych modeli

Większość gospodarstw domowych posiada kilka urządzeń, które łączą się z siecią. Chodzi o smartfony, notebooki, tablety, a nawet telewizory czy… lodówki i pralki. Aby każdy sprzęt w domu posiadał dobre połączenie Internetowe potrzebny jest wydajny router. Na szczęście Tenda oferuje wiele ciekawych modeli. Dzięki zróżnicowaniu praktycznie każdy znajdzie coś dla siebie. W tym artykule dowiecie się jaki router kupić. Zapraszamy do lektury artykułu.

Jeszcze przed zakupem warto zastanowić się, czego tak naprawdę potrzebujemy. Użytkownik, który często gra w gry będzie wymagał nie tylko stabilnego łącza, ale również wyciśnięcia z sieci maksymalnych możliwości – mowa o osiąganiu wysokich prędkości pobierania i wysyłania, a także niskiego Ping-u. Z kolei posiadacze dużych gospodarstw domowych będą potrzebowali dobrego zasięgu niezależnie od tego, w jakim pomieszczeniu się znajdują. Wtedy dobrym rozwiązaniem jest utworzenie sieci mesh. Co ma zrobić osoba, która nie posiada sprzętu w swoim komputerze, a chce korzystać z sieci bezprzewodowej? Na to pytanie również marka Tenda ma rozwiązanie, gdyż w swojej ofercie posiada dwupasmowy adapter Wi-Fi podłączany do komputera za pomocą USB. Przyjrzyjmy się bliżej wybranym produktom firmy.

Tenda F9

Pierwsze urządzenie to przede wszystkim niedrogi, ale bardzo wydajny router oferujący przepustowość na poziomie 600 Mb/s. Dzięki temu nawet w sytuacji, gdy podpiętych będzie wiele urządzeń jakość połączenia będzie wysoka. Pozostając przy temacie zasięgu, Tenda F9 wyposażona jest w cztery wielokierunkowe anteny o wzmocnieniu 6 dBi, co sprawia, że w porównaniu do routerów z antenami 5 dBi uzyskujemy 20% lepszą wydajność. Co ważne, dzięki technologii Beamforming+ sygnał kierowany jest głównie do urządzenia korzystającego z Wi-Fi. To sprawia, że połączenie z routerem jest stabilne.

Zaglądając do specyfikacji technicznej możemy zobaczyć, że router Tenda F9 posiada jeden port WAN 10/100 Mb/s oraz trzy porty LAN 10/100 Mb/s. Sprzęt posiada wszystkie obecnie stosowane standardy bezpieczeństwa, takie jak np. WPA2-PSK. Kolejną ciekawostką jest to, że w przypadku, gdy chcemy przejść ze starego routera na F9, a niestety zapomnieliśmy danych do połączenia szerokopasmowego, będziemy mogli użyć funkcji migracji, którą oferuje ten model. Routerem możemy zarządzać zdalnie, za pomocą aplikacji. Jeśli ktoś będzie chciał podpiąć się do Wi-Fi będziemy mogli go zablokować co oczywiście znacznie wpływa na bezpieczeństwo naszej wewnętrznej sieci.

Więcej informacji na temat routera Tenda F9 można znaleźć na stronie producenta.

Dla kogo jest ten model?

Przede wszystkim sprawdzi się w mieszkaniu bądź małym, parterowym domu u kogoś, kto po prostu korzysta z Internetu za pomocą komputera, smartfona i telewizora ze Smart TV. Budżetowy model Tenda F9 jest podstawowym wariantem w bardzo rozsądnej cenie. Szczególnie, że za kwotę mocno poniżej stu złotych otrzymujemy odpowiednią prędkość – zarówno w sieci LAN jak i WLAN. Dodatkowo cztery anteny wielokierunkowe zapewnią odpowiedni sygnał Wi-Fi w każdym zakątku domu.

Tenda AC10

Osoby, które wymagają jeszcze większej wydajności mogą sprawdzić model AC10. Jest to dwupasmowy router AC1200, który posiada gigabitowe porty, anteny dookólne oraz rozszerzony moduł 2,4G i 5G/MU-MIMO. Sprzęt może być zarządzany przez aplikację, a także wyposażony jest w funkcję Beamforming+. Warto zauważyć, że AC10 posiada procesor o częstotliwości taktowania 1 GHz. Jest to CPU wykonany w procesie 28 nm. Co to oznacza? Przede wszystkim świetną wydajność oraz niski pobór energii.

Użytkownicy korzystający z gigabitowych portów będą cieszyć się świetną wydajnością na poziomie 1000 Mbps. Dlatego jeśli chcemy oglądać filmy w jakości 4K za pomocą serwisów VOD, grać online bez opóźnień, czy pracujemy z wymagającymi aplikacjami sieciowymi, które korzystają z szybkiego przesyłania plików, model Tenda AC10 będzie idealnym wyborem.

Router, tak jak wyżej opisywany model posiada funkcję Beamforming, a także możliwość kopiowania danych ze starego routera, abyśmy nie musieli konfigurować niektórych opcji od nowa – jest to znaczne ułatwienie.

Szczegóły na temat routera Tenda AC10 znajdują się pod tym linkiem.

Kto powinien się nim zainteresować?

Wysoka wydajność w bardzo rozsądnej cenie. Gigabitowe połączenie docenią gracze oraz osoby, które przesyłają duże ilości plików i, co bardzo ważne, posiadają mocne łącze internetowe. Zastosowanie modelu Tenda AC10 pozwoli na wykorzystanie pełnych możliwości oferowanych przez sieć. Dotyczy to nie tylko połączeń LAN, ale również WLAN, bowiem w częstotliwości 5 GHz możemy uzyskać nawet 867 Mbps. Krótko mówiąc, jeśli zależy nam na wydajności, ale przy okazji dysponujemy budżetem w okolicach 150 zł można zdecydować się na model AC10.

Tenda AC23

Patrząc na kolejny model routera, który wchodzi w skład oferty marki Tenda zwracamy uwagę przede wszystkim na ilość anten. AC2100, czyli dwupasmowy, gigabitowy router Wi-Fi ma ich aż siedem! Model ten zapewnia prędkość do 2033 Mb/s, co pozwala w pełni wykorzystać możliwości gigabitowego Internetu. Z kolei technologia 4×4 MU-MIMO w paśmie 5 GHz zapewnia wyższą prędkość oraz większy zasięg. Model ten wyposażony jest we wbudowany wzmacniacz sygnału, który znacznie rozszerza zasięg Wi-Fi skutecznie przenikając przez ściany. Pomagają w tym anteny 6 dBi oraz cztery strumienie danych w paśmie 5 GHz. Osoby, które posiadają łącze światłowodowe do 1000 Mb/s za sprawą routera Tenda AC23 będą skutecznie wykorzystywać pełną „moc” dostarczanego Internetu.

Ciekawie wygląda specyfikacja techniczna tego modelu. Główny procesor 28 nm pracujący z częstotliwością taktowania zegara 1 GHz połączony jest z koprocesorem 500 MHz. Co to oznacza? Przede wszystkim większą prędkość przetwarzania oraz zoptymalizowane działanie. AC23 może pochwalić się obsługą IPv6. Ta technologia znacznie skraca czas transmisji danych, a także minimalizuje opóźnienia. Za sprawą oprogramowania możemy utworzyć sieć dla naszych gości, filtrować użytkowników oraz oczywiście w prosty sposób zarządzać Wi-Fi. Tenda AC23 pozwala na migrację konta szerokopasmowego bez konfiguracji oraz obsługuje Beamforming+.

Informacje o routerze AC23 znajdują się na stronie producenta.

Dla kogo AC23 będzie najlepszym wyborem?

Wystarczy popatrzeć na ilość anten. Odpowiedź będzie oczywista. Przede wszystkim do dużych domów, gdzie wymagana jest odpowiednia moc anten Wi-Fi. W tym przypadku uzyskujemy naprawdę mocny sprzęt, który zagwarantuje świetną prędkość Wi-Fi do 2033 Mb/s w każdym zakątku domu. Pomoże w tym siedem zewnętrznych anten 6 dBi. Kolejny plus to oczywiście pełne porty gigabitowe. Przepustowość do 1000 Mb/s oznacza bardzo dobrą wydajność podczas grania w gry. Tenda AC23 jest więc routerem w bardzo atrakcyjnej cenie, który sprawdzi się w bardzo dużych mieszkaniach i domach jednorodzinnych – również tych piętrowych. Sygnał Wi-Fi jest tak mocny, że nie potrzebujemy do tego zewnętrznych narzędzi, takich jak np. repeatery.

Mesh Tenda MW5c

Co to jest sieć Mesh? To nic innego jak połączone ze sobą za pomocą zaawansowanej technologii urządzenia, które tworzą jedną, dużą sieć Wi-Fi. Jest to więc świetne rozwiązanie do dużych domów, hal magazynowych, biur typu open space i tym podobnych. Co ciekawe, w sieci mesh może pracować wiele urządzeń – tak zwanych węzłów, które stale będą rozszerzać zasięg Wi-Fi. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że przełączanie się pomiędzy poszczególnymi urządzeniami jest automatyczne, co sprawia, że tak naprawdę nie wiemy do którego z nich jesteśmy podłączeni. Mało tego, każdy z produktów z serii Tenda Nova może pracować w istniejącej sieci jako dodatkowy węzeł. Oczywiście, dwa wbudowane wzmacniacze, które są używane w pasmach 2,4 i 5 GHz w każdym z węzłów zwiększają sygnał co pozwala na osiąganie wysokich transferów.

Technologia MU-MIMO, w którą wyposażony jest mesh Tenda MW5c pozwala obsługiwać do 80 urządzeń. Sterowanie siecią odbywa się za pomocą aplikacji dostępnej na iOS oraz Android. Możemy na przykład uruchomić kontrolę rodzicielską, czy utworzyć sieć dla naszych gości.

Szczegóły na temat tego, jak powinna wyglądać sieć mesh, a także jak prezentuje się Tenda MW5c znajdziecie odwiedzając stronę firmową.

Kto powinien kupić urządzenia Tenda MW5c by stworzyć sieć mesh?

Urządzenia te idealnie sprawdzą się na dużych powierzchniach. Mowa nie tylko o domach prywatnych, ale również o biurach. Najważniejsze jest to, że możemy dodawać kolejne urządzenia, co pozwoli na zapewnienie świetnego sygnału Wi-Fi nawet na ogromnych powierzchniach z wieloma kondygnacjami. Tak naprawdę sieć mesh przyda się wszędzie tam, gdzie nie możemy korzystać np. z kilku sieci Wi-Fi i chcemy zapewnić użytkownikom sieci bezprzewodowej stabilne połączenie bez konieczności przełączania się. Osoba, która wykorzysta mesh nawet nie zauważy, że „przełącza się” pomiędzy kolejnymi urządzeniami.

Tenda 4G09

Osoby, które nie mają dostępu do na przykład światłowodu, a chcą korzystać z Internetu mogą wybrać sygnał LTE, który oferuje wielu operatorów sieci GSM. Router Tenda 4G09 to świetne rozwiązanie dla osób, którym zależy na wysokiej prędkości – w tym przypadku do 300 Mb/s, dzięki czemu w domu będziemy mogli cieszyć się taką samą siecią, jakbyśmy wykorzystywali na przykład światłowód.

Model ten korzysta z dwuzakresowej sieci Wi-Fi, która zapewnia wysoką prędkość przesyłania strumieniowego bez jakichkolwiek opóźnień. To świetne rozwiązanie, jeśli lubimy grać w gry on-line, czy mamy zamiar oglądać filmy i seriale za pośrednictwem serwisów VOD. Z kolei prędkość bezprzewodowa do 1200 Mb/s pozwala na szybkie przesyłanie danych pomiędzy użytkownikami sieci. Co ciekawe, jeśli mamy jednak dostęp również do sieci światłowodowej nic nie stoi na przeszkodzie, aby takową podpiąć do routera Tenda 4G09. Krótko mówiąc, w przypadku, gdy jedna z sieci nie będzie dostępna, będziemy mogli w prosty sposób przełączać się między nimi, nie tracąc przy tym dostępu do Internetu. Jest to rozwiązanie świetne przede wszystkim dla osób, które na przykład pracują online i nie mogą pozwolić sobie na przerwy w sieci.

Szczegóły na temat Tenda 4G09 znajdują się tutaj.

Kto powinien wybrać Tenda 4G09?

Głównie osoby w mieszkające w miejscowościach z utrudnionym dostępem do lokalnych sieci przewodowych. Mogą to być na przykład domy jednorodzinne, które jeszcze „nie doczekały się” światłowodu. Dostępność do LTE jest bardzo dobra – niezależnie o jakim dostawcy mówimy, dlatego Tenda 4G09 idealnie spisze się w gospodarstwach domowych – mowa tu o miejscowościach oddalonych od dużych miast, które pozbawione są wspomnianego światłowodu czy innego, stałego łącza internetowego, a za pomocą LTE chcą „rozprowadzić” w całym domu dobry sygnał Wi-Fi.

Tenda U9

Cały czas „rozmawiamy” o sieciach bezprzewodowych. Jednak co ma powiedzieć osoba, która w swoim komputerze posiada tylko przewodową kartę sieciową LAN? Oczywiście, każdy z wymienionych routerów posiada porty RJ-45, które mogą posłużyć do łączności ze światem. W przypadku, gdy nie chcemy łączyć się przewodowo, gdyż na przykład chcemy uniknąć wiercenia w ścianach, by połączyć PC z routerem, możemy podpiąć do komputera kartę sieciową na USB. Tenda U9 to właśnie takie urządzenie. Jest to nic innego jak bezprzewodowy, dwupasmowy adapter z auto instalacją. Urządzenie oparte jest na standardzie 802.11 ac, które pozwala na wybór jednego z dwóch pasm – 5 GHz lub 2,4 GHz. Co ciekawe, z siecią łączymy się bez jakiejkolwiek konfiguracji. Po prostu – podpinamy do portu USB i… już. Bardzo dużą jego zaletą jest to, że wystaje poza obudowę zaledwie 18,5 mm, dlatego tak naprawdę nie będziemy pamiętali, że takie urządzenie pracuje w naszym komputerze.

Tenda U9 w trybie 11ac może cieszyć się prędkością do 433 Mbps. Urządzenie pracuje z systemami Windows od XP do 10. Producent w przypadku tego modelu zastosował antenę wewnętrzną. Warto jeszcze dodać, że w U9 zaimplementowano technologię MU-MIMO. Oznacza to, że wydajność transmisji będzie wysoka, co jest niezwykle ważne podczas np. grania on-line, czy strumieniowania materiałów wideo.

Informacje o adapterze Tenda U9 są prezentowane na stronie producenta.

Kto powinien kupić Tenda U9?

W tym przypadku odpowiedź jest oczywista. Urządzenie idealnie sprawdzi się w przypadku PC-tów czy notebooków nie posiadających Wi-Fi. Jeśli więc chcemy korzystać z „dobrodziejstw” sieci bezprzewodowej bądź nie możemy lub nie chcemy wykorzystywać przewodu, gdyż np. nie mamy dostępu do LAN-u, a wiercenie w ścianach jest niemożliwe w takim przypadku należy skorzystać z Wi-Fi. Za pomocą Tenda U9 w prosty sposób, bez konieczności znajomości obsługi sprzętu komputerowego możemy zainstalować w naszym komputerze kartę, która pozwoli nam na korzystanie z bezprzewodowej sieci.

Tenda oferuje szereg solidnych urządzeń sieciowych

Jak widać, liczba interesujących urządzeń jest bardzo duża, a to tylko kilka, wybranych produktów. Podsumowując, każda osoba znajdzie sprzęt dostosowany do indywidualnych potrzeb, co znacznie ułatwia wybór konkretnego urządzenia.