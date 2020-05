Jaki smartfon kupić? Polecane modele smartfonów maj 2020

Jaki smartfon kupić? To wcale nie jest tak oczywiste w dzisiejszych czasach. Użytkownicy są wręcz przytłaczani nowymi modelami. Ba, często powstają tak zwane „liftingi”, które od modelu z poprzedniego roku różnią się detalami. Sprawdźmy polecane modele smartfonów maj 2020.

Nie ma produktów idealnych – każdy ma w sobie jakieś wady i zalety. Do jednych możemy przywyknąć, inne są wręcz nie do zniesienia. Oczywiście dotyczy to także urządzeń elektronicznych. Dlatego też postanowiłem z racji swego doświadczenia doradzić w kwestii zakupów. W tym artykule poznacie polecane modele smartfonów maj 2020. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy może pozwolić sobie na flagowca za trzy, czy cztery tysiące złotych, dlatego też zaczynamy od skromnych pięciuset złotych, by zakończyć na… sami zobaczycie. Jaki smartfon kupić? Mam nadzieję, że ten poradnik pomoże Wam w wyborze odpowiedniego modelu.

Jaki smartfon do 500 zł?

Pierwszym modelem, jaki tutaj chciałbym zaprezentować jest budżetowy Huawei Y5P. Jest to zupełna nowość w ofercie tego producenta. Co ciekawe, warto się nim zainteresować, bowiem kosztuje zaledwie 399 zł. Wyposażono go w 5,45-calowy ekran, który wyświetla obraz w rozdzielczości 1440 x 720 pikseli. Oprócz tego Huawei zdecydował się na umieszczenie 2 GB pamięci RAM. Y5P posiada procesor MediaTek MT6762R. Model ten wyposażono w 5 Mpix aparat przedni – do selfie, oraz 8 Mpix f/2.0 na tylnej części obudowy. Bateria jaką dysponuje Huawei Y5P oferuje pojemność 3020 mAh. Rzecz jasna model ten posiada Wi-Fi oraz Bluetooth 5.0. W przypadku pamięci mamy do dyspozycji 32 GB na nośniku wewnętrznym oraz za pomocą microSD możemy miejsce na dane powiększyć o 512 GB. System to Android 10 z nakładką EMUI 10.1. Co ciekawe, jeśli zdecydujecie się na zakup tego smartfona do 24 maja możecie dodatkowo otrzymać opaskę Huawei Band 3e za złotówkę.

Polecane smartfony do 900 zł

W przypadku modeli, których cena nie przekracza 900 zł możemy zastanowić się nad smartfonem Motorola One Action. Wyposażono go w ośmio-rdzeniowy procesor Samsung Exynos 9609, który jest odpowiednikiem na przykład Qualcomm Snapdragona 675. Tak czy inaczej, w średniej półce cenowej jest to bardzo dobra propozycja. Przede wszystkim dlatego, że Motorola oferuje swoim klientom praktycznie czyste oprogramowanie, pozbawione jakichkolwiek nakładek, które mogą spowalniać Androida. W przypadku tego modelu mówimy o wersji 9 Pie. Motorola One Action wyposażona jest w 4 GB pamięci RAM, 128 B pamięci wewnętrznej oraz czytnik kart microSD, dzięki któremu możemy posiadać dodatkowe 256 GB. Duży plus fanów słuchawek na kabelku – model ten posiada złącze 3,5 mm jack. One Action wspiera płatność zbliżeniową NFC, posiada Wi-Fi, Bluetooth 5.0 oraz złącze USB typu C. Z przodu mamy 12 Mpix aparat do selfie. Z tyłu trzy obiektywy: 12 + 5 + 4 Mpix. Bateria ma pojemność 3500 mAh. Całkiem rozsądne parametry w tej cenie. Zapomniałbym o ekranie! 6,3-cala i rozdzielczość 2520 x 1080 pikseli to bardzo dobry wynik.

Jaki smartfon kupić do 1500 zł?

Zapytacie jakie są polecane modele smartfonów do 1500 zł. Odpowiem – w tej półce cenowej jest sporo fajnych urządzeń. Zastanawiałem się, czy wybrać kilka, ale abyście nie musieli znów podpytywać, który z dwóch jest najlepszy prezentuję jeden. Być może ktoś ma inną sugestię – chętnie ją poznam. Tak czy inaczej, dobrym wyborem będzie OPPO Reno2 Z. Jest to smartfon wyposażony w 6,5-calowy ekran AMOLED FHD+ wyświetla obraz w rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli. „Pod maską” mamy 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio P90, 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Możemy „zamontować” kartę microSD o pojemności maksymalnej wynoszącej 256 GB jeśli wbudowane 128 GB to dla nas za mała wartość. Bateria ma pojemność 4000 mAh. Otrzymujemy wsparcie płatności zbliżeniowych NFC, jest złącze USB typu C oraz 3,5 mm jack. OPPO Reno2 Z posiada Bluetooth 5.0, Wi-Fi. Przedni aparat ma 16 Mpix, z tyłu są cztery obiektywy: 48 + 8 + 2 + 2 Mpix. Krótko mówiąc, jest to smartfon do 1500 zł, który zrobi fajne fotki (także po zmroku za sprawą trybu Ultra Dark), ma przyjemny w odbiorze ekran i wręcz błyskawiczne ładowanie. Świetny model ze średniej półki, serio.

Polecane smartfony do 2000 zł

W przypadku modeli do 2000 zł było mi już na tyle trudno wybrać ten jeden, najlepszy, że postanowiłem zaprezentować dwa. W sumie zastanawiałem się nad trzema smartfonami. Dwa z nich to Huawei P30 i Honor 20 Pro, czyli tak naprawdę wręcz identyczne modele z nieznacznymi różnicami jeśli chodzi o parametry. Ostatecznie zdecydowałem się na ten pierwszy. Trzeci, dobry smartfon do 2000 zł to Xiaomi Mi 9T Pro. Jest po prostu dobry w tej cenie. Widziałem artykuły, gdzie ktoś polecał Samsung Galaxy S10e. Przyznam szczerze, że nie jest to wybitne dzieło tego producenta. Źle działający czytnik linii papilarnych, bateria tak słaba jak w Apple iPhone SE 2020. Krótko mówiąc – jestem na nie. Podobno fajną propozycją w tym przedziale cenowym jest również OnePlus 6T, ale nie ukrywam, nie używałem go, więc się nie wypowiadam.

Xiaomi Mi 9T Pro

Pierwszy polecany smartfon do 2000 zł to produkcja Xiaomi (podobno „kszaomi” lepsze). Tak czy inaczej, mamy do czynienia z naprawdę dobrymi parametrami, bowiem model ten wyposażony jest w Qalcomm Snapdragon 855, 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci na dane. Oprócz tego mamy do czynienia z ekranem 6,39-cala, który wyświetla obraz w rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli. Jest to wyświetlacz AMOLED. Osoby, które korzystają z dwóch kart SIM nie zawiodą się, bowiem Xiaomi Mi 9T Pro jest modelem wyposażonym w opcję Dual SIM. Również bateria wypada całkiem dobrze, ponieważ ma pojemność 4000 mAh oraz obsługuje szybkie ładowanie do 27 W, co sprawia, że do połowy pojemności naładujemy akumulator w niecałe 30 minut. Przedni aparat do selfie oferuje 20 Mpix, tylny to trzy obiektywy: 48 + 13 + 8 Mpix. Tak, jest również tryb nocny. Jest NFC, USB typu C, jack 3,5 mm. Czytnik linii papilarnych umieszczono „w ekranie”. Nie wiem czy spodoba się Wam wysuwany aparat. Ja osobiście nie przepadam za tym rozwiązaniem, ale można się przyzwyczaić.

Huawei P30

Na wstępie już informuję – proszę nie mylić go z wersją Pro. Nie będzie tu także nowszego modelu, P40 (w żadnej wersji), ponieważ ma on problemy ze wsparciem usług Google i osoby, które niekoniecznie znają się na tego typu rzeczach mogą mieć problem. O korzystaniu z aplikacji bankowych nie wspomnę. Chociaż mBank chwalił się, że jest już w „sklepie Huawei’a”. Tak czy inaczej, Huawei P30 wyposażony jest w jeden z topowych procesorów HiSilicon Kirin 980. Osiem rdzeni, 2,6 GHz – daje sobie radę z wieloma aplikacjami i grami. Do tego mamy 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej – na dane. Możemy kupić kartę pamięci, jednak Huawei wymyślił sobie swój format: Nano Memory Card zamiast microSD. Różnica? Produkt Huawei’a kosztuje około 220 zł za 128 GB, a tradycyjne microSD 60 zł w przypadku tej samej pojemności. Ekran OLED o przekątnej 6,1 cala wyświetla obraz w rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli. Z przodu mamy 32 Mpix aparat, z tyłu trzy obiektywy: 40 + 16 + 8 Mpix. Jest NFC, jack 3,5 mm, szybkie ładowanie. Pojemność baterii wynosi 3650 mAh.

Jaki smartfon do 2500 zł?

Znów zastanawiam się nad pewną kwestią. W sumie fajna półka cenowa, bo wchodzimy w temat flagowców, ale nie musimy wydawać milionów monet. Dam więc dwie propozycje. Pierwsza z nich nie będzie do końca rozsądna (domyślacie się o co mi chodzi). Druga z kolei bardzo rozsądna. Wybór pozostawiam Wam.

Apple iPhone SE 2020

Budżetowy smartfon z nadgryzionym jabłkiem w logo to ta propozycja nie do końca rozsądna. Dlaczego? Z jednej strony mamy bardzo mocny procesor Apple A13 Bionic oraz świetnie zoptymalizowane oprogramowanie iOS 13. To bardzo ciekawe, bowiem ten sam CPU znajdziemy we flagowym iPhone 11 Pro. Z drugiej śmiesznie słabą baterię oraz 4,7-calowy ekran IPS LCD, który oferuje rozdzielczość 1334 x 750 pikseli. Po co więc umieściłem w zestawieniu polecanych smartfonów Apple iPhone SE 2020? Przede wszystkim dlatego, że osoba, która chciałaby poznać to oprogramowanie oraz poszukuje solidnego modelu z kompaktową obudową może być w pewnym stopniu zadowolona z najnowszej propozycji od Apple. Jeśli chodzi o aparaty, również… szału nie ma. 12 Mpix z tyłu (tak, jeden obiektyw zaledwie) i 7 Mpix z przodu. Cóż, zalet jest niewiele. Mogę jeszcze dodać świetny i szybki czytnik linii papilarnych oraz wodoodporność. Na tym koniec.

OnePlus 7T

Dobry smartfon do 2500 zł? Na dzień dzisiejszy jest to według mnie OnePlus 7T, który cechuje się bardzo dobrym stosunkiem ceny do wydajności. Zacznijmy tym razem od ekranu. Jest to AMOLED o przekątnej 6,55-cala, który wyświetla obraz w rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Lepiej nie porównujcie go do wyżej wymienionego iPhone SE 2020, ponieważ… tylko najwierniejszy fan Apple będzie bronił LCD. Wróćmy jednak do rozsądnego wyboru w cenie 2500 zł. OnePlus 7T wyposażony jest w procesor Qualcomm Snapdragon 855+, a więc bardzo szybką jednostkę. Model ten posiada 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Musi Wam tyle wystarczyć, bowiem nie ma slotu na karty pamięci. Jest za to Dual SIM jeśli by ktoś potrzebował. Rzecz jasna, NFC również. Bateria ma pojemność 3800 mAh. Tak, wspiera szybkie ładowanie. Model ten posiada port USB typu C. Niestety 3,5 mm Jack zabrakło. Przedni aparat ma 16 Mpix. Z tyłu mamy trzy obiektywy: 48 + 12 + 16 Mpix. Krótko mówiąc, jeśli potrzebujesz flagowca w rozsądnej cenie, wybór powinien być na dzień dzisiejszy oczywisty – OnePlus 7T.

Polecane smartfony do 3000 zł

Jeśli zastanawiacie się jaki smartfon wybrać do 3000 zł myślę, że możecie rozważyć zakup modelu Samsung Galaxy S10. Testowaliśmy go, wypadł naprawdę dobrze, dlatego jest to model zdecydowanie godny uwagi. Flagowiec wyposażony w ośmiordzeniowy procesor Samsung Exynos 9820, 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB na dane. Możecie je rozszerzyć za pomocą karty pamięci microSD. Jej pojemność może wynosić nawet 512 GB. Galaxy S10 wyposażony jest w 6,1-calowy ekran Dynamic AMOLED, który oferuje rozdzielczość 3040 x 1440 pikseli. Nie zabrakło oczywiście wsparcia NFC. Na froncie mamy 10Mpix aparat. Z tyłu trzy obiektywy: 16 + 12 + 12 Mpix. Jeśli chodzi o jakość zdjęć, według mnie robi on delikatnie lepsze niż Huawei P30, ale troszkę gorsze od P30 Pro. Kwestia dyskusyjna, rzecz jasna. Fajnie, że producent zostawił port audio: 3,5 mm jack. Mamy szybkie ładowanie, a bateria oferuje pojemność 3400 mAh. Nie rozpisuję się o nim, ponieważ wyżej (pogrubiona nazwa modelu) umieściłem link do pełnej jego recenzji.