Jeff Bezos przeszedł już samego siebie. Dlaczego?

Jeff Bezos jest nie tylko bajecznie bogaty. Pewna sytuacja z Niderlandów pokazuje, że państwa zrobią dla niego dosłownie wszystko. Przykład? Rozbiórka mostu w Rotterdamie. Wydaje mi się, że to zapewne tylko początek.

Ludzie mówią, że za pieniądze nie można mieć wszystkiego. Ale można mieć wystarczająco wiele przywilejów. Idealnym tego przykładem jest właśnie sytuacja, która za niedługo będzie miała miejsce w jednym z holenderskich miast, czyli Rotterdamie. Most De Hef, bo taką nosi nazwę zabytkowa budowla, kilka lat temu została odrestaurowana. Cóż z tego, skoro za jakiś czas będzie musiała zmierzyć się… z majątkiem Jeffa Bezosa, a co za tym idzie wszelkimi specjalistami.

Sprawa wygląda mianowicie tak, że za operację zapłaci multimiliarder. Cała operacja rozbiórki mostu i jego złożenia potrwa kilka tygodni. A to wszystko po to, aby megajacht mógł wypłynąć na pełne morze.

Dlaczego?

Otóż w Rotterdamie znajduje się stocznia Alblasserdam, w której w chwili obecnej budowany jest największy na świecie jacht. Kosztował on aż 430 milionów euro i wypadałoby, żeby można było wypłynąć nim przynajmniej na najbliższe morze. No niestety, na przeszkodzie jachtu Y721 obecnie stoi sprawca całego zamieszania. Chodzi o Most De Hef, pod którym niestety tak ogromny jacht należący do Jeff Bezos się nie zmieści.

Informacja mogłaby wiele osób zdziwić lub zaskoczyć, jednakże, niestety nie ma innego wyjścia. Cała sytuacja została już dokładnie przemyślana przez władze i nie ma innej opcji, gdyż jest to jedyna opcja. Droga prowadząca przez basen portowy Koningshaven, a co za tym idzie pod mostem De Hef to jedyne połączenie z otwartymi wodami. Pozostaje tylko obawa niektórych osób, czy przy rozbiórce most nie ulegnie zniszczeniu. Jednakże burmistrz miasta Rotterdam twierdzi, że „gra jest warta świeczki”, ponieważ przecież budowa tak ogromnego jachtu zapewniła pracę wielu mieszkańcom.

Sam most nie jest obiektem komunikacyjnym, a jedynie zabytkiem na który można popatrzeć. Więc rozbiórka i ponowne złożenie mostu nie powinno przeszkodzić mieszkańcom miasta. Do akcji ma dojść latem tego roku i ma to potrwać kilka tygodni.