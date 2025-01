Jemioł i Dreame. X50 Ultra może mieć każdy. Tego tylko Ty!

Finał WOŚP startuje już jutro, 26 stycznia 2025 r. Tegoroczna zbiórka dotyczy onkologii i hematologii dziecięcej. Dziś sprawdzam najciekawsze aukcje WOŚP 2025. Zobacz Jemioł i Dreame X50 Ultra. W tym roku do akcji dołączył producent sprzętu RTV, który wspólnie ze znanym projektantem przekazał ciekawy pod kątem designu flagowy robot sprzątający.

Jemioł i Dreame. Kolekcjonerska wersja X50 Ultra.

Jakiś czas temu byłem na pierwszym w Polsce evencie popularnej azjatyckiej marki. Podczas tego spotkania poznałem Dreame X50 Ultra oraz wiele innych nowych produktów, które pojawiły się, bądź pojawią niebawem w ofercie. W trakcie show na scenie pojawił się Łukasz Jemioł, ceniony polski projektant, który pokazał unikatowy egzemplarz robota sprzątającego Dreame X50 Ultra, który został ozdobiony luksusową szklaną instalacją z wtopionymi cyrkoniami. Sprzęt ten został przekazany WOŚP, a aukcja trwa. Zainteresowanie jest bardzo duże.

Łukasz Jemioł i Dreame. Co łączy projektanta z marką oferującą AGD?

O samym urządzeniu raczej nie będę się rozpisywał. W skrócie, to flagowy model, naszpikowany funkcjami i nowymi technologiami. Nie tylko skutecznie odkurza, ale także bardzo dokładnie mopuje podłogi za pomocą dwóch obrotowych nakładek. Mało tego, za pomocą specjalnie zmodyfikowanego napędu potrafi pokonać przeszkody o wysokości do 6 cm. Co tu dużo pisać – obecnie jest to topowy sprzęt sprzątający, który sprosta nawet najbardziej wymagającym klientom. Wróćmy jednak do tego jednego konkretnego urządzenia, które można wylicytować podczas trzydziestego trzeciego finału WOŚP.

Cofamy się do 14 stycznia bieżącego roku, kiedy to w Auli Politechniki Warszawskiej odbyła się pierwsza impreza Dreame w Polsce. Pojawiło się wielu gości, nie tylko z naszego kraju. Jednym z nich był Łukasz Jemioł, polski projektant, który jest rozpoznawalny na całym świecie. Jego projekty to przede wszystkim nowoczesny design, który jest połączony z ponadczasową elegancją. Łukasz ma świetne wyczucie trendów, dzięki któremu potrafi wyznaczać nowe kierunki w modzie. Jego cechą charakterystyczną jest także pasja do detalu, dzięki której każdy jego projekt jest unikatowy, pełen luksusu. Wszystkie te atrybuty zostały wykorzystane przy projektowaniu specjalnej edycji robota Dreame X50 Ultra.

Jemioł x Dreame na WOŚP 2025. Najnowszy, wyjątkowy robot sprzątający

Robot pod kątem technicznym jest dokładnie taki sam, jak te, które znajdziemy na półkach sklepowych. Będziesz jednak posiadał jedyny w swoim rodzaju model. Nie dość, że pomożesz (takim zakupem wspierasz przecież onkologię i hematologię dziecięcą), to dodatkowo zyskujesz unikatowy sprzęt, przyciągający wzrok. Wszystko za sprawą cyrkonii i specjalnej instalacji, która ma przypominać zamarzniętą wodę w kształcie natury, czyli między innymi liści i kwiatów. Co symbolizuje ten projekt? Przede wszystkim siłę wspólnego działania – Łukasza Jemioła i marki Dreame. Nie ukrywam, jest to również przedmiot kolekcjonerski, który łączy sztukę z innowacją.

W chwili tworzenia tego tekstu Dreame X50 Ultra z instalacją stworzoną przez polskiego projektanta kosztuje 7200 zł. Aukcja zakończy się 10 lutego 2025 roku, dlatego przewiduję, że cena ostateczna będzie znacznie wyższa. Przypomnę, X50 Ultra x Jemioł znajdziesz klikając tutaj.