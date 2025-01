Dreame X50 Ultra to kosmita, nie robot. Widziałem go na żywo

Mamy to. Zaawansowany robot sprzątający Dreame X50 Ultra już w Polsce. Ile kosztuje? Cóż, jak na flagowy model przystało, tanio nie jest, jednak trzeba przyznać, funkcje, jakie oferuje, robią wrażenie. To już nie jest zwykły odkurzacz. To nowoczesny terminator, który jest bezwzględny dla wszelakiego brudu, który znajdzie na podłodze.

Nowy robot sprzątający Dreame X50 Ultra.

Poniosła mnie fantazja? Być może, ale kogo by nie poniosła, gdyby widział co ten sprzęt wyprawia. Pierwszy raz ujrzeliśmy go podczas targów CES 2025 w Las Vegas. Niestety, nie udało mi się dotrzeć na to wydarzenie. Całe szczęście, mogłem go zobaczyć na żywo dziś, w dniu premiery, która dodatkowo jest pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce. Jak widać, nasz kraj jest dla marki Dreame bardzo ważny – oficjalny sklep w galerii Westfield Mokotów, oficjalna strefa marki w galerii Złote Tarasy. Zdecydowanie widać, że przedsiębiorstwo traktuje nasz polski rynek priorytetowo. Wróćmy jednak do Dreame X50 Ultra, który według producenta jest prawdziwą rewolucją w świecie robotów sprzątających.

Nie tylko sprząta ale także wspina się na przeszkody

Czasami zdarza się, że podłoga nie jest płaska. Krótko mówiąc – pojawiają się pewne przeszkody w postaci wysokiego progu. Co robi wtedy robot? Oczywiście, odbija się i jedzie dalej, pomijając dane pomieszczenie. Zaprezentowany dziś Dreame X50 Ultra potrafi sobie bezbłędnie poradzić z tego typu wyzwaniami. Wszystko za sprawą systemu ProLeap, który automatycznie wysuwa „nogi” robota, dzięki czemu potrafi pokonać przeszkody o wysokości do sześciu centymetrów! Oczywiście, nie musicie martwić się o przypadkowe uszkodzenia robota podczas takiej przeprawy, bowiem sprzęt został wyposażony w specjalny system amortyzacji. Mało tego, model ten za sprawą wspomnianego systemu redukuje poziom hałasu podczas pracy.

Nowy robot sprzątający Dreame X50 Ultra.

Jak sprząta Dreame X50 Ultra?

Na precyzyjne testy przyjdzie jeszcze czas, jednak już teraz wiem, że robot poradzi sobie nawet z trudnymi zadaniami. Zacznijmy od sytemu nawigacji VersaLift, który został wyposażony w dalmierz. Dzięki temu możemy liczyć na mapowanie przestrzeni w zakresie 360 stopni. Jeśli robot ma wjechać pod niskie meble, automatycznie chowa czujnik DToF. Do tego dochodzi system HyperStream Detangling DuoBrush, który korzysta z ciekawej (a już napewno innowacyjnej) konstrukcji kanału powietrznego. W czym to nam pomaga? Oczywiście, w zapobieganiu plątania się włosów – nawet tych o długości wynoszącej 30 centymetrów. Idźmy dalej. Mamy także system TripleUp Tech, który podnosi szczotki boczne i mopy w zależności zarówno od trybu, jak i powierzchni, którą sprząta.

W sprzęcie tej klasy nie mogło zabraknąć również rewelacyjnego rozwiązania, które uwielbiam w MOVA E30 Ultra (submarka Dreame). Mowa oczywiście o dwóch obrotowych padach, które skutecznie mopują podłogi. W tym modelu producent poszedł o krok dalej. Za sprawą technologii Dual Flex Arm jedna z nakładek mopujących, a także szczotka boczna, wysuwają się, dzięki czemu sprzątają dokładnie każdy zakamarek podłogi. Warto również wspomnieć o technologii OmniDirt Detection 2.0, która rozpoznaje rodzaj zabrudzenia, by finalnie dostosować intensywność pracy tak, by skutecznie pozbyć się brudu z powierzchni podłogi. Do tego dochodzi system 3DAdapt, który rozpoznaje przeszkody (identyfikuje aż 200 różnych typów obiektów)i je omija.

Nowy robot sprzątający Dreame X50 Ultra.

Czy Dreame X50 Ultra ma dużą moc?

Raczej nie będziemy musieli się martwić o moc robota, bowiem został wyposażony w silnik TurboForce szóstej generacji, który pracuje z prędkością do 90 tysięcy obrotów na minutę. Mało tego, korzysta z projektu elektromagnetycznego i aerodynamicznych łopatek, dzięki czemu generuje siłę ssania do 20 000 Pa. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 6400 mAh z opcją szybkiego ładowania. Efekt? Możemy liczyć na długą pracę urządzenia.

Codzienna eksploatacja Dreame X50 Ultra

Swoją drogą, nie musimy o nim pamiętać przez długi czas, gdyż został wyposażony w pojemny worek na kurz (3,2 litra). Według producenta ma on wystarczać nawet na sto dni autonomicznej pracy. Oczywiście, będziemy musieli zaglądać do zbiorników na wodę (czysta – 4,5 litra, brudna – 4 litry), ale czy aby napewno? Jeśli mamy taką możliwość, możemy podpiąć go do instalacji wodnej, dzięki czemu faktycznie robot będzie wręcz bezobsługowy (na pewien czas). Co ciekawe, Dreame X50 Ultra został wyposażony w automatyczny system dozowania detergentu. Muszę jeszcze wspomnieć o systemie AceClean DryBoard, który został wyposażony w dwadzieścia dysz spryskujących. To ma zapewnić równomierne czyszczenie. Sprzęt korzysta z technologii gorącego mycia mopów w temperaturze 80 stopni Celsjusza, co skutecznie eliminuje większość bakterii.

Nowy robot sprzątający Dreame X50 Ultra.

Ile kosztuje Dreame X50 Ultra?

Masa rozwiązań i nowoczesnych technologii swoje kosztuje. Nie inaczej jest w przypadku prezentowanego robota. Dreame X50 Ultra będzie dostępny w lutym. Model ten będzie sprzedawany w dwóch prezentowanych wersjach kolorystycznych. Jak wyglądają ceny jego ceny w Polsce?

Dreame X50 Ultra – 6549 zł

Dreame X50 Ultra Complete – 6999 zł

Warto również dodać, że z okazji premiery możemy liczyć na ofertę premierową. Przykładowo, klienci MediaExpert w dniach 14 – 27 stycznia (kliknij tutaj) oraz RTV EURO AGD w dniach 20 – 27 stycznia (kliknij tutaj) otrzymają kupon o wartości 400 zł, który można wykorzystać na dowolne produkty marki. Oczywiście, w sieci, w której dokonano zakupu. Dodam jeszcze, że wspomniany kupon promocyjny będzie dostępny w dniach 14 – 27 stycznia 2025 w Oficjalnym Sklepie Dreame.