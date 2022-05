Nawet jeśli ŁKS Łódź by chciał, nie zagra w Ekstraklasie

Niestety, ŁKS Łódź choćby i wywalczył awans do Ekstraklasy, według Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN nie będzie miał takiej możliwości, gdyż nie dostał licencji.

Tak naprawdę, łódzkiemu klubowi raczej to nie grozi, gdyż na dwie kolejki przed końcem sezonu zajmuje odległe, ósme miejsce w tabeli, jednak wiadomo, są jeszcze „matematyczne szanse” na baraże. Ale co z tego, że ŁKS Łódź wygrałby baraże. Co z tego, że ma nowy, piękny stadion. Nie dla Łodzi Ekstraklasa sugeruje Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN. Dlaczego? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o… No właśnie.

ŁKS Łódź nie zagra w Ekstraklasie

Nawet sam klub poinformował o tym, ze nie uzyskał licencji i postanowił się od tej decyzji odwołać. Mało tego, prokurent ŁKS Łódź S.A. doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wniosek ma „kilka słabszych punktów”. Niestety, nie udało się ich zlikwidować, dlatego PZPN licencji nie wydał. A nawet jeśli wyda, to czy będą jakieś szanse by wejść do baraży? A no są, i to całkiem spore, ponieważ pomimo zajmowania ósmego miejsca, z dorobkiem 45 punktów, do miejsca szóstego, które już w barażach zagra, Łodzianie tracą tylko jeden punkt.

Do miejsca czwartego „dostać się” raczej szans nie mają, gdyż obecnie zajmuje je Korona z dobytkiem 55 punktów, ale jak widać, szanse na grę w barażach ŁKS Łódź ma całkiem spore. Tylko co z tego.

Dlaczego ŁKS nie uzyskał licencji na grę w Ekstraklasie?

Analizując raport Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN możemy wywnioskować przede wszystkim niespełnienie przez klub kryteriów F.01, F.02, F.03, F.04, a także F.05. Mało tego, przeglądając sprawozdanie finansowe możemy zobaczyć, ze ŁKS ma stratę podatkową na poziomie 7,2 mln złotych!

Czym są wspomniane kryteria? Chodzi między innymi o naruszenie w postaci nie przedłożenia opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za ostatni rok. Mowa również o nieuregulowaniu zobowiązań, które wynikają z działalności transferowych. ŁKS zapomniał o przedstawieniu zaświadczenia o braku zaległości wobec Komisji Ligi. Problemem była również dokumentacja prognozy finansowej, która ma uwzględniać przychody i koszty uczestnictwa ŁKS-u w Ekstraklasie.

Licencje oraz baraże

Jak wygląda sprawa licencji Ekstraklasy? Uzyskały ją między innymi takie kluby jak Widzew Łódź, Odra Opole, Sandecja Nowy Sącz, Korona Kielce, Miedź Legnica, Podbeskidzie Bielsko-Biała, GKS Tychy oraz Chrobry Głogów. Jak widać, ŁKS-u w tym zestawieniu brak.

Na chwilę obecną pierwsze miejsce w Fortuna 1 Liga zajmuje Miedź Legnica i nic w tej kwestii się nie zmieni. To właśnie ten klub awansuje do Ekstraklasy, bowiem posiada 71 punktów. Drugi klub w tabeli – Widzew Łódź ma ich 59, a więc różnica nie do odrobienia, aczkolwiek to nic – drugie miejsce również awansuje do Ekstraklasy.

Awans uzyska jeszcze jedna drużyna, ponieważ odbędą się baraże pomiędzy klubami z miejsc 3 – 6. Dziś są to drużyny takie jak: Arka Gdynia, Korona Kielce, Odra Opole oraz Chrobry Głogów. Szanse ma nadal Sandecja Nowy Sącz, ŁKS Łódź (powiedzmy), Podbeskidzie Bielsko-Biała, GKS Tychy. Takie bardziej „matematyczne” mają z kolei drużyny Resovia Rzeszów oraz GKS Katowice, aczkolwiek wątpię, skoro nie ma ich na liście klubów, które uzyskały licencję na grę w Ekstraklasie.

