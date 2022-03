Jest decyzja. Polska w finałach baraży do MŚ 2022

Jak donosi sekretarz generalny PZPN jest już decyzja. Polska zagra w finałach baraży do MŚ 2022. Oczywiście, jest to związane z wojną na Ukrainie, do której doprowadziła Rosja. To oznacza, że 29.03 gramy ze Szwecją lub Czechami o udział w Mistrzostwach Świata 2022.

Jest decyzja FIFA.

🇵🇱 awansowała do finałów baraży.

29.03 zagra ze zwycięzcą pary Szwecja – Czechy March 8, 2022

To bardzo dobra wiadomość dla naszej reprezentacji. Jesteśmy o krok bliżej do udziału w Mistrzostwach Świata 2022, które będą rozgrywane w Katarze w listopadzie i grudniu bieżącego roku. Oczywiście, po drodze czeka nas nie lada wyzwanie. Musimy wygrać ze Szwecją lub Czechami w meczu, który odbędzie się 29 marca.

Wiadomość o decyzji pojawiła się na profilu Łukasza Wachowskiego, który jest sekretarzem generalnym PZPN. Jest to potwierdzona informacja. Wiadomość o tym, że FIFA ukarała Rosję walkowerem została również opublikowana na łamach portalu Laczynaspilka. Pozostaje tylko trzymać kciuki za naszych. Miejmy nadzieję, że Polska w finałach baraży do MŚ 2022 zwycięży, a my będziemy oglądali naszą reprezentację w Katarze już jesienią tego roku.