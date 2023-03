Jeździsz Mazdą? Na Ali sprzedają tanio moduł do Twojego auta

Znalazłem bardzo fajną promocję, dzięki której posiadacze aut japońskiej marki mogą “uzbroić” swój samochód w system Android Auto i Apple CarPlay. Jeśli więc jeździsz Mazdą, sprawdź co “majfriendowie” mają do zaoferowania w bardzo dobrej cenie.

Wszyscy doskonale wiemy, że fabryczne nawigacje i ogólnie oprogramowanie w autach nie jest tak przyjazne jak popularny Apple CarPlay i Android Auto. Połączenie Map Google, Janosika i Spotify to coś, co jest dla mnie podstawą jeśli chodzi o testy samochodów nowych. Czasami włączam fabryczne oprogramowanie ale nie oszukujmy się, rozwiązanie, o którym wspominam jest o wiele lepsze niż to, co “dają nam” producenci. Dlatego też, jeśli jesteś posiadaczem Mazdy 2, 3, 6, CX30, CX5, CX8, CX9, MX5 na Aliexpress znajdziesz moduł, który sprawia, że zyskasz CarPlay i Android Auto w swoim samochodzie.

Jeździsz Mazdą? Na Ali sprzedają moduł do Androida i Apple!

Kto może zainstalować wspomniany moduł w swoim samochodzie?

MX-5 roczniki 2016 – 2020

CX-5 roczniki 2015 – 2020

Mazda 2 roczniki 2016 – 2019

Mazda 6 roczniki 2016 – 2020

CX-8 roczniki 2016 – 2019

CX-3 roczniki 2016 – 2019

CX-9 roczniki 2016 – 2020

Mazda 3 roczniki 2014 – 2018

Mówimy więc raczej o w miarę młodych modelach, które posiadają wbudowany wyświetlacz. Tak czy inaczej, moduł Apple CarPlay i Android Auto do Mazdy to bardzo przydatna rzecz. Tym bardziej, że na Aliexpress pojawiła się promocja, dzięki której do 13 marca możecie kupić wspomniany adapter za 351,99 zł (przecena z 567,22 zł). Mało tego! Jeśli macie kody promocyjne można kupić moduł za 298 złotych, co sprawia, że gadżet ten kosztuje niewiele, a nasze auto zyskuje naprawdę dużo jeśli chodzi o multimedia. O tym jak kupować na AliExpress z wykorzystaniem różnych kuponów itd możecie przeczytać na Pepper.

Adapter Android Auto i Apple CarPlay do Mazdy na Aliexpress. Jak to działa?

Sprawa jest bardzo prosta i raczej każdy, nawet niedoświadczony użytkownik powinien poradzić sobie z montażem wspomnianego modułu w swoim samochodzie. Dodam tylko, że model ten jest naprawdę fajny, bo oferuje bezprzewodową łączność z systemem, a to bardzo ciekawe, bo nie każdy dzisiaj sprzedawany samochód umożliwia taki sposób.

Tak czy inaczej, w zestawie otrzymujemy niezbędne przewody oraz wspomniany adapter, który wpinamy w odpowiednie wtyczki. Dodatkowo sprzedawca udostępnia aktualizację systemu, która jest niezbędna do poprawnego działania. Wszystko jest nie tylko szczegółowo opisane, ale również autor modułu udostępnia materiały wideo, które jeszcze bardziej ułatwiają nam konfigurację całego systemu multimedialnego.

Na uwagę zasługuje również fakt, że wiele osób – w tym z Polski chwali sobie adapter, co można wywnioskować po bardzo dużej ilości komentarzy. Dlatego też jeśli posiadasz Mazdę z roczników, o których pisałem wyżej uważam, że powinieneś rozważyć zakup tego modułu z Aliexpress.