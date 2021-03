Juventus sprzedaje Cristiano Ronaldo? Za jaką kwotę?

Niestety, Juventus raczej nie zalicza obecnego sezonu do tych udanych. Drużyna zajmuje obecnie czwarte miejsce w lidze. Do tego włosi odpadli z Ligi Mistrzów – tym razem wyeliminowało je FC Porto. Władze „Starej Damy” chcą więc sprzedać Cristiano Ronaldo, gdyż jest on sporym obciążeniem budżetu klubu, a jak widać – drużyna nie odnosi z Portugalczykiem jakiś wybitnych sukcesów.

Jak donosi Corriere dello Sport, Ronaldo może powoli szukać nowego klubu. Włosi pozyskali gwiazdę by wygrać Ligę Mistrzów. Nie udało się to w sezonie 2018/19, gdzie w ćwierćfinale Juventus odnotował porażkę z Ajaxem Amsterdam. W kolejnym – 2019/20 lepszy był Olimpique Lyon. Podczas tegorocznych rozgrywek – sami wiecie. Cristiano dla Vecchia Signora jest sporym obciążeniem, bowiem zarabia ponad 32 miliony euro. Niestety, spory wydatek to ogromne straty dla klubu z Allianz Stadium. W pierwszej połowie roku finansowego Włosi odnotowali straty wynoszące 113,7 mln euro! Aby wyjść „na prostą” należy pomyśleć o obciążeniach. Tak się akurat składa, że kontrakt Ronaldo z Juventusem wygasa w czerwcu przyszłego roku.

Za ile Juventus sprzeda Cristiano Ronaldo?

Dziennikarze z włoskiej gazety sportowej dotarli do kwot, jakie chce uzyskać Juventus. Są dość… niskie, bowiem władze klubu z Allianz Stadium mają zaakceptować ofertę wynoszącą 29 milionów euro. To zaskakujące, ponieważ trzy lata temu, kiedy Cristiano przechodził z Realu Madryt do Juve, włosi „wyłożyli na stół” 120 milionów! Co ciekawe, hiszpańskie El Chiringuito donosi, że Jorge Mendes – agent Ronaldo spotkał się z przedstawicielami Realu. Czyżby Portugalczyk miał wrócić do Madrytu? Zapytano o to Zinedine Zidane. Trener nie potwierdził medialnych spekulacji, ale i nie zaprzeczył.

🌍 La EXCLUSIVA de @jpedrerol sobre CR7 da la vuelta al mundo:



💥 “Mendes ha hablado con el

Madrid de la posibilidad de la

vuelta de Cristiano Ronaldo”.



👐 “En tono informal, pero ha surgido”.



Lo estamos viendo en #JUGONES. pic.twitter.com/PyBeAi83Ag — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 12, 2021

Ronaldo w PSG?

Analizując francuskie media, a konkretnie Le Parisien możemy dowiedzieć się, że Portugalczyk łączony jest z Paris Saint Germain. Nie ma co ukrywać – za PSG stoją ogromne pieniądze, które bez problemu mogłyby pokryć żądania finansowe zarówno Juve, jak i Cristiano Ronaldo. Aby jednak gwiazdor trafił na Parc des Princes, francuzi musieliby pozbyć się Kyliana Mbappe. Czy tak się stanie? Tego na dzień dzisiejszy nie wiadomo. Pewne jest jedno. Skoro PSG było zainteresowane Lionelem Messi, to może i kupią Ronaldo? Juventus zapewne byłby zadowolony z zastrzyku gotówki i odciążenia finansowego, a koszty Cristiano generuje naprawdę spore.