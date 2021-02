Kamil Grosicki szykuje wielki powrót do Ekstraklasy?

Kamil Grosicki od wielu lat marzył o grze w Premier League. Kiedy już do niej trafił nie miał zbyt wielu szans na regularną grę, dlatego też jeśli chce pojechać na zbliżające się Mistrzostwa Europy musi zmienić klub. Okazuje się, że jednym z kierunków jest powrót do kraju. Czy Grosicki znowu wybiegnie na boiska rodzimej Ekstraklasy?

Kamil Grosicki opuści West Bromwich Albion?

Plotki o opuszczeniu WBA przez Kamila Grosickiego zaczęły pojawiać się już jakiś czas temu. Polak nie łapie się nawet do kadry meczowej The Baggies. Jest to trudna sytuacja dla polskiego skrzydłowego, ponieważ jeśli chce znaleźć się w szerokiej kadrze na zbliżające się Mistrzostwa Europy musi grać. Wszystko wskazuje na to, że Kamil Grosicki na dniach zmieni klub, a fakt, że okienko transferowe w Polsce kończy się 24 lutego spekuluje się, że Grosicki wróci na boiska Ekstraklasy.

Kamil Grosicki w Anglii spędził trzy sezony. Z francuskiego Rennes przeniósł się do Hull City, z którym walczył o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej Premier League. Po dwóch sezonach w Hull City polskiego skrzydłowego pozyskało West Bromwich Albion grające PL. Polak wystąpił jedynie w trzech spotkaniach, w których zanotował jedną asystę.

Polak nie przekonał do siebie trenera WBA. Pora na zmiany!

Powrót do Polski szansą szansą na regularne występy

Od jakiegoś czasu mówiło się, że Grosicki wróci do Ekstraklasy. We wszystkich plotkach mówiło się o dwóch klubach – Legii Warszawa oraz Jagielloni Białystok. Jak się okazuje Kamil Grosicki najbliżej jest miejsca, w którym stawiał swoje pierwsze kroki w profesjonalnej karierze, Pogoni Szczecin. Klub obecnie zajmuje pierwsze miejsce w tabeli i ma realne szanse na Mistrzostwo Polski. Kamil Grosicki byłby więc świetnym wzmocnieniem “Portowców”.

Kamil Grosicki w dalszym ciągu może okazać się dużym wzmocnieniem Pogoni Szczecin. 32-latek to wartościowy zawodnik, który może pociągnąć drużynę ze Szczecina do mistrzostwa kraju. Powrót do domu mógłby być pięknym zwieńczeniem kariery! Grosicki zadebiutował w Pogoni w wieku 18 lat. Stamtąd trafił do Legii Warszawa, reprezentował także barwy FC Sion, Sivasspor, Jagiellonii Białystok, Rennes, a także Hull City i West Bromwich Albion. W Ekstraklasie zagrał łącznie w 92 spotkaniach, w których strzelił 17 bramek.