Kara dla Apple. Firma zapłaci 500 milionów USD. To i tak dla niej grosze

Jedni Apple kochają, inni nienawidzą. Trzeba przyznać, że sprzęt spod znaku nadgryzionego jabłka wywołuje nieraz spore kontrowersje. Głównie chodzi o cenę, chociaż niektórzy zarzucają marce powolny rozwój swoich moblinych technologii. Wymieniać można by długo. Czasem jednak doszukać się można w polityce Apple nieciekawych, nieczystych zagrywek. Jak na przykład spowalnianie starszych modeli iPhone. Kara dla Apple? Na czym cała afera polega i jakie konsekwencje poniesie gigant z Cupertino?

Apple spowalnia starsze iPhone’y

Cała sprawa wyszła na światło dzienne pod koniec roku 2017. Wtedy to, przeciw Apple, złożony został pozew zbiorowy za rzekome spowalnianie starszych modeli iPhone: 6, 6s, 7, 7 Plus oraz SE. Ich użytkownicy żalili się, że smartfony te, po kilku miesiącach użytkowania, drastycznie i zauważalnie zwolniły. Zbierali dokumentację do pozwu, sprawa klarowała się coraz bardziej.

W końcu Apple, bardzo niechętnie potwierdziło fakt, iż spowalnia swoje starsze urządzenia. Firma praktyki te uzasadniała tym, że z czasem sprawność baterii w ich urządzeniach spada, co jest rzeczą jak najbardziej normalną, nie tylko w iPhone’ach. Aby jednak przedłużyć czas jej pracy, najnowsze łatki wprowadzały modyfikacje, które w miarę zużycia baterii spowalniały pracę całego smartfona, aby “przedłużyć czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu”. Apple wystosowało również oficjalne przeprosiny.

Kara dla Apple? 500 milionów dolarów.

W ostatnich dniach zapadł ostateczny wyrok. Apple musi zapłacić użytkownikom z USA 500 milionów dolarów (minimum 310 milionów) w rekompensatach. Jednak gdy przeliczmy, wychodzi na to, iż każdy z nich ma szanse na uzyskanie tylko ok. 25 dolarów. Mało, prawda? Kwota ta jednak uzależniona jest od liczby użytkowników wyżej wymienionych modeli, którzy po to zadośćuczynienie się zgłoszą.

Wielu uważa, że takie kwoty to zbyt mało. W Stanach Zjednoczonych, wymiana baterii w modelach: 6, 6s, 7, 7 Plus oraz SE kosztuje 49 dolarów, czyli niespełna dwa razy więcej niż przewiduje rekompensata.

A Wy, co myślicie na temat tych kar? Zgadzacie się z nimi i ich wielkością?

