W nocy, z 21 na 22 czerwca obchodzone jest święto, które pierwotnie obchodzili pogańscy Słowianie. Noc Kupały poprzedza przesilenie letnie, które rozpocznie się około 11:13.

Zacznijmy od przesilenia, ponieważ już jutro zaczyna się astronomiczne lato. To oznacza, że 21.06 to najdłuższy dzień w roku, który będzie trwał 16 godzin i 46 minut. Słońce wzejdzie o 4:14, natomiast zajdzie o 21. Oczywiście, wszystko zależy od tego, w jakim krańcu Polski mieszkacie, bowiem na przykład w okolicach szczytu Opołonek (Bieszczady) dzień będzie trwał 16h i 12min, natomiast w Jastrzębiej Górze, czyli nad morzem, dzień będzie trwał aż 17h i 20min.

Kiedy jest Noc Kupały? Najkrótsza noc w roku już jutro 21.06

W związku z letnim przesileniem, Słowianie obchodzili tak zwaną Noc Kupały, zwaną również np. sobótką (na Podkarpaciu i Śląsku) oraz palinocką na Warmii i Mazurach. Jest to nic innego jak święto ognia, wody, słońca i księżyca, a także radości, płodności urodzaju i miłości. Krótko mówiąc, bardzo pozytywne, pohańskie święto, które coraz częściej jest „reaktywowane” w wielu miejscach. Można również doczytać, że jest to nasza alternatywa dla walentynek. Co ciekawe, na Łotwie i Litwie, dzień nawiązujący do święta jest wolnym od pracy.

Przyznam szczerze, że jest to bardzo ciekawe święto. Skoki przez ognisko, tańce oraz oczywiście bardzo popularne wianki, które dziewczyny wrzucały do wody. Chłopcy próbowali je łapać, a gdy się to udało, wracali do świętujących, by odnaleźć właścicielkę „zdobyczy”. W ten sposób łączono się w pary. Z sobótką kojarzymy również legendę o kwiecie paproci, który miał wróżyć pomyślny los.

Jakby nie patrzeć, pogańskie święto jest bardzo mocno zaszyte w naszej kulturze. Na tyle, że kościół katolicki chcąc „wykorzenić” obrzędy i próbując zasymilować Sobótkę, „dał” chrześcijanom wigilię św. Jana, czyli tzw. non świętojańską. Święto to obchodzimy w nocy z 23 na 24 czerwca i ma ono sporo zapożyczeń z palinocki.

Źródło zdjęć: Wikipedia.pl.