Kiedy wróci Messenger, Facebook, Instagram i WhatsApp? O ile wróci

Dziś o godzinie 17:00 pojawiły się pierwsze oznaki awarii największego portalu społecznościowego. Wiele osób myślało, że problem zniknie po kilku chwilach. Minęło już wiele godzin i coraz więcej osób zadaje sobie pytanie: kiedy wróci Messenger, Facebook, Instagram i WhatsApp?

Oczywiście, raczej podchodzę do tematu żartobliwie. Rzecz jasna, wszystkie te portale wrócą, dlatego też influencerki, które mają obecnie ciśnienie na poziomie krytycznym mogą się uspokoić. Co prawda Mark Zuckerberg stracił wiele milionów dolarów oraz spadł na liście najbogatszych, jednak wątpię by nagle pomyślał… Aaaa rzucam to wszystko, mam już tyle kasy, jadę w Bieszczady. Tam podobno dobry bimber mają. A tak całkiem serio, cały świat się zatrzymał, bo kilka portali społecznościowych przestało działać. Wiele osób się zastanawia: jak żyć? Co teraz z nami będzie? Czy to koniec świata? Uspokajam: nie, to nie koniec. Kiedyś żyliśmy bez takich portal i całkiem dobrze sobie radziliśmy, wiecie?

Kiedy wróci Messenger, Facebook, Instagram i WhatsApp?

Dopiero co kilka godzin temu napisałem, że pojawiła się awaria Facebooka. I wiecie co? Nie sądziłem, że ten tekst będzie jednym z najpopularniejszych wpisów opublikowanych na łamach naszego portalu. No cóż, to pokazuje jak świat „choruje” na chorobę zwaną „uzależnienie od mediów społecznościowych”. Niestety, wiele osób się do tego nie przyzna, ale wystarczyłoby sprawdzić ile czasu spędza na Facebooku i Instagramie. Nie wspominam już nawet o komunikatorach, takich jak Messenger i WhatsApp. Całkiem przydatne narzędzia, które tak mocno nas do siebie przyzwyczaiły, że przestaliśmy myśleć o posiadaniu innych, alternatywnych aplikacji. Jeśli „mieliśmy” kogoś tylko na Facebooku, a chcemy się z nim skontaktować teraz to? No, właśnie.

Czy to atak na Facebooka? Nie… chyba

Pandemia spowodowała mocny przyrost teorii spiskowych. Nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się nie tylko kiedy wróci Messenger, ale również, czy aby na pewno nie jest to atak? A może coś jeszcze bardziej poważnego? Serwis Disclose.tv sugeruje, że zaraz po awarii w darknecie pojawiły się dane 1,5 miliarda osób. Prawda jest taka, że są to informacje publiczne, które już wcześniej dostępne były w sieci.

Wiecie co jest śmieszne, przerażające i smutne zarazem? Właśnie to, że my bez tych portali nie potrafimy żyć. Są one nam niezbędne do życia tak mocno, jak chociażby… druga osoba. Czas wylogować się do życia.